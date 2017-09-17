政治變化影響消費：習酒，雲煙和小熊貓

圖片版權 xinhua Image caption 中共前領導人毛澤東和鄧小平都煙癮很大，他們喜歡的香煙品牌後來也成為中國煙民喜歡的名牌。圖為1982年鄧小平在北京接見英國首相撒切爾夫人。

中國政治影響政治品牌和名人效應消費。中國白酒在習近平大力反腐中銷售一度下降後又有回升，和習近平同姓的「習酒」銷路在中共19大前也「柳暗花明」。

5年前習近平在中共18大上被確立最高領導人地位時，和最高領導人同姓的中國釀酒廠銷量猛增。但習近平上台以來大力反腐打擊公款吃喝，令包括"習酒"在內的白酒品牌銷量大跌。

中國"習酒"是有65年歷史的醬香型白酒品牌。《金融時報》報道，多年來中國白酒一直是中國官方宴會的主要飲品。而和習近平同姓的"習酒"最近更是受到青睞。

據報道，貴州習酒有限責任公司總經理鐘方達說，他們生產的"習酒"在2012年取得了30億人民幣的銷量，但是這個白酒市場受影響後，他們的銷量也下降了一半。

下月即將舉行中共19大，屆時將確認習近平下個5年任期的領導地位，中國白酒市場也呈現回升，"習酒"的銷量也有好轉。

鐘方達說，"銷售子2014年開始好轉，今年將達到35億的銷售額，將創我們歷史的最高紀錄。"

在過去兩年當中中國白酒銷量回升，分析家認為其中的原因是普通消費者開始購買更貴的白酒品牌，私人宴會也有回升。

市場回升令中國最著名的白酒品牌貴州茅台今年的股價創下紀錄，使茅台酒廠市值超過了擁有著名威士忌品牌Johnnie Walker的釀酒廠帝亞吉歐（Diageo）成為世界上最大的釀酒廠。

貴州茅台在1990年代收購了"習酒"。

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"習酒"熱

《金融時報》報道說，習近平上台後開始反腐運動後，許多中國人開始遠離白酒。當白酒被同奢侈，浪費以及腐敗相聯繫的時候，白酒銷售不振，但現在白酒市場開始有起色。

中國的政治變化令"習酒"受到了影響。在2012年習近平擔任中國最高領導人時，"習酒"利用機會開始在全國大力進行市場促銷活動，購買大量廣告牌空間，並且投入3億多元人民幣在中央電視台黃金段播出廣告。報道說，公司當時表示到2015年底力求將年銷售額達到80-100億元人民幣。

"習酒"發音不但與"喜酒"是諧音，因為和習近平的姓相同，當時流傳"十八大後喝習酒"的說法。當時甚至流傳品酒者的話說，"習酒"的味道與習近平的風格接近。

在"習酒"最熱的時候，公司一瓶1988年的窖藏酒價格上升了1/3，達到800元的水平。當時許多人都整箱購買儲備以待升值。

但是現在每瓶習酒的價格回落到了600元的水平，使盈利和通脹率相差無幾。《金融時報》報道，在美國的中國問題觀察家比爾·畢肖甫在2012年也賣了一箱習酒做投資，他說那是"對習近平的白酒賭博"。現在他的習酒只剩下一瓶，他說："我虧了錢，但是得到的是幾次酒後頭暈。但是樂趣不少，那白酒並不壞。"

政治名牌

產於貴州習水縣習酒鎮的"習酒"與習近平本人並沒有關係，但中國不少民眾一向有以某些"諧音"符號圖吉利的習慣，也有對名人和領導人的崇拜和跟風心理。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年習近平訪問英國時受英國首相邀請在英國鄉村酒吧品嚐英國炸魚薯條

2015年習近平訪問英國時受英國首相邀請在英國鄉村酒吧（The Plough at Cadsden）品嚐英國炸魚薯條。隨後那家幽靜的鄉間小酒館就不斷接待慕名而來的中國客。蜂擁而至的中國遊客都要在那裏品嚐習近平品嚐過的炸魚薯條和IPA啤酒。

去年一家中資企業看到了商機，將這家英國鄉村酒吧收購，據說投資者還要把酒吧推廣到中國，讓中國消費者感受英國酒吧文化。

中共前領導人毛澤東和鄧小平都煙癮很大，他們喜歡的香煙品牌後來也成為中國煙民喜歡的名牌。毛澤東喜歡抽雪茄，雲煙和熊貓牌捲煙。據說在中國1950年代末大躍進中生產的雲煙捲煙代表了中國捲煙生產的最高水平，受到毛澤東本人的稱讚。

前領導人鄧小平也是煙不離手，在中美建交後訪美同卡特總統會談，以及後來在北京接見英國首相撒切爾夫人時都吸上海生產的熊貓牌高檔香煙。據說撒切爾夫人還送給鄧小平一個銀質煙盒作禮物。