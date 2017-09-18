移民工在台灣被擊斃　警員救護員袖手旁觀？

Image caption 阮國非的家人（左二和三）參與在台灣的遊行，要求當局交代事件。

台灣一段行車監控器拍攝的片段流出，顯示一名在當地工作的越南人被警員槍傷後，救護人員沒有為他進行急救，引起公憤。

事件的主角阮國非，8月31日在台灣新竹縣被正在調查一宗懷疑偷車案的警員開槍打傷，另有一名政府人員陪同警員進行調查。

阮國非被擊傷後，首先到場的救護車行車監控器拍攝的片段顯示，有警員指阮國非未被制服，要求救護人員不要靠近他。

片段顯示，他們站在阮國非身旁達數分鐘，期間並沒有為他作急救。稍後，那輛救護車將受輕傷的政府人員送走，身受重傷的阮國非則繼續躺在地上。

他身受重傷，但還是被扣上手銬。過了一會，另一輛救護車抵達現場，將阮國非送到醫院，但他已被證實死亡。

「使用過度武力」

事情引發人權組織示威，台灣監察院已經針對事件開始調查。

阮國非的父親阮國同說，他只有一個要求，就是要台灣當局清楚解釋事情的始末。

台灣社會也在討論外來工人在當地的待遇。

一名屬新竹縣消防局的救護人員透露，警員當時要求他們不要靠近。

他跟BBC說：「如果他（指阮國非）忽然發瘋，做一些事情，我們怎麼辦？而且，他並沒有被扣上手銬，我們甚麼也幹不了。」

台灣警政署發言人指，阮國非當時在破壞、偷取一輛汽車，該名警員和政府人員嘗試阻止，被對方襲擊。

Image caption 救護車的行車監控器顯示，救護車將一名政府人員送離現場，但仍有一名男子（上圖示）躺在血泊中。

但阮國同質疑警政署對事件的描述。他不相信他的兒子嘗試偷車，因為他連開車也不會。

他批評台灣警方使用了過度武力。

台灣國際勞工協會在9月15日發起了遊行，要求當局發佈所有與事件有關的錄像。BBC事後取得相關救護車的行車監控器片段，但內容可能會令讀者不安，沒有播放。

我們尚未清楚該名警員或他開的警車有沒有配備執法記錄儀。

被工作困著

約有600,000名外藉人士在台灣工作，他們從事多種行業，包括工廠工人、家務助理等。

有人權組織指，這些工人經常都會被中介人公司欺壓，收取大筆仲介費，因此許多人為了不讓這些中介人公司每月都從他們的月薪扣錢，便故意逃跑，轉到地下市場當非法勞工，但是他們隨時會被拘捕。

至於這件事件的主角阮國非，他三年前逃跑。

有參與遊行的人台灣國際勞工協會9月15日遊行期間發言，批評政府與執行部門把這些逃跑的外來工人如罪犯一般看待。

台灣國際勞工協會專員許惟棟質問台灣社會，為甚麼一些人可以轉換工作，其他卻不行？他批評指，在台灣這個所謂「民主」社會，居然會發生警察向逃跑的工人開槍這種事情。

他認為，台灣社會和政府必須正視這個問題，才有解決的希望。