澳門選舉：建制與非建制所佔議席數維持不變

Image caption 香港大學2016年進行的民調發現，澳門市民最關心的是民生問題，只有少數人表示自己最關心政治議題。

澳門立法會選舉結束，議會內親北京的「建制派」和非建制派取得的議席數目維持不變。非建制派的當選人中，首次參選的「學社前進」獲得一席，名單中排名第一的26歲成員蘇嘉豪當選，成澳門最年輕的議員。

投票在周日（9月17日）當地時間晚上九時結束，隨即進行點票。澳門新聞局的數字顯示，本次選舉約有17萬名選民投票，投票率為57%，比上屆高兩個百分點。

澳門立法會共有 33 個議席，當中7席為特首委任、12席為間接選舉，餘下14席為全澳選民直接選舉，非建制派議員在新一屆立法會仍然佔少數。

Image caption 本屆選舉投票率比上屆略有提升。

現場直擊——錯挑「港獨」議題？

BBC中文記者葉靖斯 澳門報道

讀著澳門第一大報《澳門日報》，這份親北京報章承認了一個現象：這次立法會選舉「凸顯世代交替」。不過對於老牌民主派團體新澳門學社的蘇嘉豪成功當選，這篇頭版報道只是輕輕一句帶過。

要集中討論蘇嘉豪，是因為他被指責造成學社分裂，元老區錦新、吳國昌出走——而我們不可能給出中肯的定論——還有中共《人民日報》旗下的《環球時報》將他的團隊描繪為「獨派」。

澳門大學的餘永逸博士對BBC中文網說：「當《環球時報》提出『澳獨』議題的時候，其實大家都知道出事了，因為這根本就不是個議題。你說它，它倒就成議題了。」

餘博士不願打分剛在三周前發生的天鴿風災到底有多幫上了民主派的忙，但從選前預測傳統親北京社團因為能在事後救災方面展示其動員人力物力的能力，而可進一步擠壓細小的民主派，變成如今以新澳門學社為首的民主派，外加葡人代表高天賜的開明陣營保住了四席。似乎說明了分裂主義、民族主義這根柴，至少這次在澳門點不著火，燒不起來。

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Image caption 澳門選舉後，建制派與非建制派佔的議席數目沒有改變。

當地反貪部門透露，選舉期間收到18宗涉及懷疑賄選及違規宣傳的舉報，包括向年老選民派發早餐、瓶裝水，和一宗網路流傳，涉及金錢交易的懷疑個案。澳門媒體引述反貪部門首長（當地稱廉政專員）張永春回應指，當局暫時評估未必構成賄選，但仍要進一步收集資料調查。

至於早前有十多名香港記者被拒入境，澳門行政長官崔世安回應時強調會了解事件，也指出目前不是正確判斷當局有無濫用權力的時候。