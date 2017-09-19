觀察：台灣能給外國人更友善的交通環境嗎？

Image caption 一位日本記者在台灣因交通意外過世，引發民眾對政策的討論。台灣的交通安全是否仍有改善空間？

9月17日，《西日本新聞》台北支局長中川博之，在深夜徒步穿越馬路時不慎被計程車撞上，傷重不治身亡。

計程車駕駛聲稱，當時以為撞到"小動物"，經過下車查看才發現是人，這起事件也在網路上引發討論。許多網友表示，台灣汽車交通對行人的友善度，還有很大改善空間。

台灣為何車禍多？

根據《台灣交通安全協會》統計，台灣每年有超過3000人死於交通事故，死亡率是日本的3.6倍、英國的4.7倍。尤其在18歲，台灣法定可以考汽機車駕照的年紀，死亡率卻比其他年齡層高出許多。

台灣交通安全協會理事，曾任職交通產業10餘年的林志學向BBC中文網表示，台灣的交通意外多，很大的主因是考取駕照的門檻相當低，他說："術科訓練薄弱、學科教育幾乎有背就過"，駕照比很多國都好考領。

而台灣的城市專欄作家，研究交通設施規劃的邱秉瑜則說，一般可能會認為這次意外，日本記者違規穿越在先，就是有錯。但其實從背後來探討，台灣在交通號志的設置上，確實有其缺失。

圖片版權 Web Image caption 《西日本新聞》在其網站上公布了記者的死訊。

「右傾」的國家政策

邱秉瑜解釋，台灣交通部法規"道路交通標誌標線號志設置規則"中，明記台灣斑馬線的設置地點，只能在十字路口，而不能在設置在道路中段作為調節行人流量用，這個條文間接讓交通意外風險增高。

邱秉瑜認為，記者中川博之的"穿越"行為應該是發生在中型的街廓面，應該有機會設置斑馬線，但政府選擇給行車者更好的空間，因此捨棄了斑馬線的設置。很多行人會冒險穿越馬路，固然不守規則是一回事，但背後的空間設計與對行人的友善度，需要有更多思考改善空間。

計程車當下速度是否過快，也讓邱秉瑜對此懷疑："計程車司機以為撞到的是小動物，但人的身高跟小動物差太多"，他判斷司機可能速度過快，快到司機瞬間無法判定眼前行走的物體，不然就是長時間工作，太累所導致。

林志學也說，這事件最根本的問題也在台灣政府在交通政策上太過「右傾」，重視車輛而忽視了行人利益。就以日本記者車禍身亡的地點中山北路來說，就是台北市相當繁華的鬧區，自然也有很多計程車在當地討生活，為了要做生意，都是開快車搶客，政府卻無法有效遏止這樣的風氣。

當政府不是為全民服務，而是為大型利益集團與商業利益服務時，就會讓行人的利益被壓縮到最低，連帶地讓外國來工作的人或是觀光客會無法適應。林志學感嘆，交通政策"右傾"的結果，就是看到事故持續發生，但當要修法改革時，又會碰到相關產業的阻力，造成交通惡像難改，政策飄忽不定。

短期無法立即改善？

在過往，也有許多中國大陸客來台時，因為交通意外身亡。根據台灣觀光局統計，2008年正式開放中國觀光客以來，超過500位中國觀光客死傷，其中游覽車事故超過300人。 2016年更發生在高速公路上"火燒車"，造成26人不幸罹難。

對於如何整治台灣的交通，林志學則是持悲觀態度："我們都是等到別國抗議，如日本、中國透過外交壓力譴責，我們才會去正視交通安全"。但他認為，台灣由內的改革是很低的，只能由外透過公民教育，讓大家自我意識交通安全的重要，才會在路駕時懂得尊重行人。

林志學補充，台灣政府必須了解，要靠吸引外國人觀光，一個友善且安全的交通空間是多麼重要。但無論是國民黨或是民進黨政府執政，掌管交通的"右翼"核心官僚依舊是根深蒂固，不會隨政權轉移。每當發生重大交通事件，就可以看到制度面在整體應變上依舊有待加強。

邱秉瑜則建議，台灣是該拋棄交通"以車為本"的思維，台灣的道路交通一向是給車子的速度效益最大化，但對比世界各大先進城市的交通工具平均行駛速度，汽車都是遠遠偏低的。

當一座城市道路上的停等線過少，自然就會讓更多人選擇汽機車，加上台灣考照容易，吊銷駕照難，政府不願跟車商與商業利益上發生衝突，最後就是行人屈就。邱秉瑜說，回歸"以人為本"的交通政策，也許就會避免許多不必要的遺憾。