前港督彭定康到香港宣傳新書,出席了多場演講會,評論香港時政。近期香港的大學掛上「香港獨立」橫額,彭定康重申反對「港獨」,但以牛津大學校監身分表示,大學應該有空間讓學生討論爭議性議題。

彭定康強調香港需要更多的對話,而非互罵。針對學運領袖黃之鋒等三人被改判監禁的事宜,彭定康質疑香港律政司司長作出「政治決定」。

有出席彭定康演講的香港人認為,彭定康雖然政治上的影響力不復再,但他對香港仍然十分了解,言論值得參考。中國《環球時報》批評彭定康來香港「說三道四」、「居心叵測」。

BBC中文為你綜合他這四天訪港行程,發表過的言論。

香港中文大學出現「港獨」橫額引起廣泛爭議。

(一)港獨

近期香港多間大專院校出現「香港獨立」橫額或是在民主牆貼上「港獨」海報。彭定康重申「港獨」是一個「壞念頭」,他認為「港獨」不會發生,只會壯大大陸的強硬派和減輕對民主的支持。

香港行政長官林鄭月娥已多次表示,「港獨」違反基本法,「沒有討論的空間」。

彭定康以牛津大學校監身分表示,牛津大學若出現蘇格蘭獨立的討論,校長會嘗試了解,但不會阻止,他認為安樂死、同性婚姻也是違反基本法,但社會不會阻止討論這方面的議題。不過他亦提到,有大學民主牆出現冒犯性言論,他認為這是「仇恨言論」,並不恰當。

他慨嘆香港社會目前互相對罵多於溝通。其中,他質疑有沒有來自北京或香港政府的人願意和意見不合的人溝通。「(和反對者)對話並不會削弱你的權力,反而是增加你的權力。」他演講時說。

三名學運領袖目前仍在服刑。

(二)「佔領運動」

對於學運領袖黃之鋒等三人遭覆核刑期被判入獄的事宜,彭定康在演說中便批評,律政司司長提出覆核刑期是一個「政治決定」,他說世界各地的新聞頭條都在質疑香港還有沒有法治,並稱如果律政司不清楚這個決定會向國際社會傳達甚麼信息,想法有點「天真」。彭定康雖然再三強調自己無意質疑香港法官、法院或司法制度,亦不認同香港出現「政治犯」,但強調「公民抗命總是有原因的」。

香港行政長官林鄭月娥不點名批評,英國一些政治人物質疑香港法官的獨立性是無理據,對香港司法制度完全不公平,不尊重法官包括在香港的英國法官。彭定康回應指,自己只是質疑律政司司長,而非法官。

彭定康又讚揚黃之鋒等三人所象徵的價值,令世界變得更美好,認為香港的未來在下一代手中,希望他們能夠堅守理念,相信香港確保「一國兩制」有效實施。

被問到如果他在任時如果發生「佔領行動」,他會如何處理,彭定康稱自己沒有處理過這麼大規模的示威,但認為他會與示威者展開對話,他認為在管控輿論時,也不應「拒絶別人合情合理的抱負」。他表示香港示威者在佔領行動其間,和平地做功課、清理垃圾,這些片段會留在世界的記憶中。

有多名示威者到彭定康演說的地方門外示威,要求英國信守承諾,落實一國兩制。

(三)「一國兩制」還是「一國一點多制」?

彭定康其中一個演講題目,為「一國兩製成功的良方」。他認為中國官員要更加認識「一國兩制」,要了解香港的情況和特別是有關法治的制度,並非單純「以法治國」,強調「一國兩制」並非「一國一點多制」(One country, One point something systems/One country, One and a quarter systems)。

彭定康認為即使香港人有香港公民的認同感,不等於會變得「較不中國人」。

他希望國際社會繼續關注香港的情況,一些國家是否相信中國在其他議題上會落實條約或協議,取決於中國在處理香港的問題,是否遵從國際條約。

彭定康接受香港《蘋果日報》訪問時透露,早前有中方官員表示《中英聯合聲明》已是一份對中方沒有約束力的歷史文件,彭定康指,英國首相特雷莎‧梅(文翠珊)已要求中方停止有關說法。

圖片版權 EPA

新書簽名會現場

彭定康每場演講後,都總有許多參加者排隊購買其新書、索取他的親筆簽名,與他合照留念。

出席者之一、從事金融的王小姐對BBC中文說,她是彭定康的「粉絲」,承認這是香港人的「戀英情意結」,因為彭定康的講話「比香港目前任何一位官員都更貼近民情」。

從事會計界、30歲的張先生則對BBC中文說,在答問環節時,彭定康聽到較年輕一代的訴求時,都「低下頭」,「表現出不開心、有心無力」的感覺,反映他真誠關心香港。他認為彭定康此行與各界溝通,可以間接對香港政府施壓,要求政府與學生或反對派加強溝通。但他認同,彭定康在國際上「並沒有很大影響力」,而英國政府同樣可以發揮的作用有限。

(四)「殺無赦」、「失敗者」

建制派立法會議員何君堯早前在集會上,公開指要對主張港獨的人士「殺無赦」。他當時回應記者提問時表示,有人要求「港獨」,他認為這「即是要戰爭」,並質問「戰爭裏面殺敵人有甚麼問題」。其言論惹來批評,有人就此向警方報案,香港保安局稱會按既定程序處理。

彭定康認為,在香港聽到有人因為不同政見而表示「殺」人,言論「令人震驚」,他認為這些言論令人想起「文化大革命」,會受到所有香港人譴責。如果言論出現在英國,應該會被控告。

至於香港大學校委會主席李國章表示,香港學生為了逃避和內地生競爭才提倡「港獨」是失敗者的思維,彭定康聽到記者提問時明顯感到錯愕,「是誰說的?」他問。

其後記者告知是李國章,彭定康回應稱「李國章就是李國章」,他稱牛津大學也有許多中國及香港學生,都十分聰明和優秀,他稱香港的未來當中一部分會由這些被形容為失敗者的年輕人決定。

(五)對林鄭月娥的「建議」

彭定康說,多年來都避免向香港行政長官給予建議,但此行他提到林鄭月娥面對的「工作艱難」,希望林鄭月娥能夠團結香港社會。

他呼籲林鄭月娥向北京解釋,在香港討論民主不是顛覆國家,並說服國家主席習近平,不要把香港和港人視為製造麻煩的異見人士,希望林鄭月娥要求中聯辦不要干預香港事務。

(六)學術及出版自由

對於劍橋大學出版社早前受中國施壓,一度在內地網站刪除部分敏感文章,彭定康認同有關做法是冒犯學術研究及合作,亦會削弱大學公信力,承諾牛津大學任何情況下也不會這樣做。

他表示部分文章與中國的歷史有關,說:「面對自身的歷史是令人不舒服……我們知道(正視歷史)很困難,但這有助成就一個自由社會。」

中國官媒質疑彭定康訪港並非單純為了宣傳新書。

中國官媒質疑訪港時機

近期香港發生了大學掛上「香港獨立」橫額,加上本周有「佔中」發起人戴耀廷等人提堂,和港大前學生會會長馮敬恩因「圍堵」港大校委會被判刑。

中國《環球時報》質疑彭定康此行「巧合」,並引述港區全國人大代表指,彭定康是「顏色革命的始作俑者」,在香港事務上「說三道四」,「不搞亂香港不罷休」,「居心叵測」、「各界須小心警惕」。

彭定康承認今次來港的時機「並不完美」,原本計劃七月便來香港,但因為「意外性」原因而延後,他說僅是因為有人問他,他才發表對香港時政的評論。