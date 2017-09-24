郭文貴或成北京國際刑警組織大會焦點

圖片版權 xinhua Image caption 去年國際刑警組織選出中國公安部副部長孟宏偉當主席，引起一些人權組織的質疑

下周中國召開國際刑警組織大會，中國屆時將推進反貪和反恐方面的國際合作。國際刑警組織大會周二在北京召開，中國最高領導人習近平將在開幕式上講話。

去年國際刑警組織選出中國公安部副部長孟宏偉當主席，令一些人權組織質疑能否信任北京不會利這個全球警察合作組織作為通緝海外異見者的平台。

不過對於孟宏偉在國際刑警組織中的作用問題，在北京的外交官說他的職務主要是禮節性的。總部在法國里昂的國際刑警組織說，國際刑警組織的秘書長是德國官員施陶克（Jürgen Stock），他是該組織全職處理日常國際警察合作的官員。

中共中央反腐敗協調小組負責國際追逃追贓工作的中央紀委副書記李書磊上周在北京一個會議上說呼籲加強國際反腐合作並且要建立有關機制。他說"必須要建立打擊國際腐敗的新秩序……切斷腐敗分子外逃渠道"。

作為習近平大力反腐運動的一部分，2014年中國對100名涉嫌腐敗逃亡海外的被通緝人員發出了國際刑警組織的"紅通令。

到目前為止已經有近半被通緝對象被帶回中國。中國官方宣佈自2008年至今"已經從54個國家和地區成功將730餘名重大經濟犯罪嫌疑人緝捕回國"。

圖片版權 xinhua Image caption 2014年中國發起"獵狐"專項行動，對100名涉嫌腐敗逃亡海外的被通緝人員發出了國際刑警組織的"紅通令。

"紅通"非逮捕令

多年來北京一直在追捕逃往海外的犯罪者過程中努力取得國外合作，許多被通緝的逃亡者涉嫌腐敗和恐怖主義犯罪。三位了解即將召開的國際刑警組織會議的在北京的消息人士說，中國可能在本次大會上將反貪和反恐列合作為重點內容。

不過一些國家的政府和司法機構，特別是西方國家，並不十分願意滿足中國關於遣返通緝犯的要求，他們擔心中國提供的證據不能為西方法庭接受，而且被通緝者在中國可能不會得到公正審判。

中國2014年開始追捕逃往海外貪腐官員的"獵狐"專項行動就引起美國政府關注。美國有關當局聲明要求中國官員在美國執法前，必須事先通知美國。

在北京的西方外交官說中國有時候不理解在西方國家引渡要求需要走法庭程序。他們得知引渡要求被拒絶後往往感到很意外。

不過中國安全官員正努力了解西方國家以及國際機構的司法要求，以便使他們的引渡要求更容易被接受。

但是國際刑警組織表示"紅通"是在引渡嫌疑人前對其拘禁的要求，並非國際逮捕令。

國際刑警組織的"紅通"通常並不公開，是否公開取決於發出國。而"紅通"如何執行則取決於有關國家。如果該國政府認為證據不足可以忽視"紅通"。

至於有多少國際刑警組織的"紅通"被忽略，不得而知。通常有關國家會審核"紅通令"看它是否符合國際刑警組織的章程。章程禁止"任何干涉或有政治，軍事，宗教或種族性質的活動"。

"國際刑警組織不能堅持或強迫任何成員國逮捕某個被"紅通令"涉及的個人。國際刑警組織也不能要求任何成員國按照另外一個成員國的要求採取行動。

郭文貴申請庇護

圖片版權 BBC Chinese Image caption 郭文貴網絡高調"爆料"現在已經發展成了爭取網絡輿論的互相"揭秘"。

今年4月國際刑警組織按照北京的要求對在目前在美國的流亡富豪郭文貴發出了全球"紅色通知"。郭文貴一直在網絡"爆料"揭露中國領導層的所謂貪腐問題。

郭文貴說"紅通"顯示中國正在通過國際刑警組織的中國負責人施加影響，阻止他揭露貪腐內幕，"阻止普通中國人了解官員腐敗真相"。

在郭文貴"爆料"的同時，網絡也出現許多"揭露"郭文貴真相的信息。郭文貴網絡高調"爆料"現在已經發展成了爭取網絡輿論的互相"揭秘"。

本月早些時候郭文貴表示其"爆料"使他成為"中國政權的政治對手"，他已經在美國提出政治庇護申請。美國如何處理郭文貴的個案必然受到媒體的高度關注。

2014年奧巴馬政府的國務卿克里對中國外長王毅說，美國願意"與中方開展相關領域的執法合作，只要證據確鑿，美國絶不會成為貪腐分子的避難所。"

但曾經有中國學者分析認為中美間存在政治，法律和經濟障礙，因此反腐合作的可能性不大。首先中美兩國意識形態不同；其次美國的法律比較完備，而中國沒有對應的法律措施；第三，中國貪官攜贓款對美國經濟有益無害。