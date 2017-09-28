十九大前收緊管控? 新浪微博招募千名監督員

圖片版權 Getty Images Image caption 新浪微博招募千名監督員

距離中國共產黨第十九次全國代表大會只剩下不到一個月的時間，中國政府對網絡的管控似乎也越來越嚴格。

中國社交媒體網站新浪微博昨日（9月27日）發出公告，面向所有用戶公開招募1000名微博監督員。

微博監督員是什麼？

微博的公告稱，微博監督員主要負責對微博上的涉黃、違法及有害信息進行舉報處理。微博將根據舉報統計情況向合格的微博監督員給予補貼、獎勵等。

具體來說，微博監督員利用業餘時間對微博上的內容進行舉報，可以獲得200元網費補貼、微博會員。每月有效舉報數量最多的前十名微博監督員還能獲得物質獎勵，獎品包括蘋果手機、國產手機或筆記本電腦。

為什麼會建立監督員機制？微博稱，這是為了強化網民監督，淨化微博社區環境。

香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華對BBC中文表示，微博招募監督員顯示，現在僅僅依靠內部人員和用戶自願舉報的機制，似乎已經不足以檢測、處理龐大的用戶通訊量。

他還認為，招募監督員對政府了解真實輿情沒有幫助，可能引發更大的寒蟬效應，也可能出現濫用現象。

用錢來吸引人做監督員，」有可能出現為錢而舉報的濫用，用戶間出現大量不必要的磨擦，更容易對新浪服務不滿，」他說。

網絡版的「朝陽群眾」？

對於這次招募，有一些網民留言稱希望加入監督員隊伍，「報名，做微博的正義者，傳遞微博正能量！」

但也有網民認為，該機制缺乏透明的、可操作的具體規定。「有害怎麼認定？這些人的資質如何考核？最終裁決誰來做？」微博網友「沙無衣」評論。

還有網民指出，微博監督員像是網絡版「朝陽群眾」。

「朝陽群眾」是一批活躍在北京、為警方提供線索的居民，他們被網友戲稱為「世界第五大王牌情報組織」。《法制晚報》9月報道，目前實名註冊的「朝陽群眾」已經達到13萬餘人，其中的積極分子每月能獲得數百元補貼。

圖片版權 Getty Images Image caption 百度聯合全國網警上線百度闢謠平台

十九大前的凖備緊鑼密鼓

十九大即將召開，各方面的凖備已經開始。《北京日報》9月27日報道，北京市委書記蔡奇在全市領導幹部會議上表示，全市上下要行動起來保障十九大的工作。「要築牢社會面管控防線，消除各種不穩定因素；築牢網絡安全防線，堅決打擊各類政治謠言和有害信息，」他說。

社交媒體方面，8月11日，國家網信辦就指導北京、廣東網信辦對騰訊微信、新浪微博、百度貼吧涉嫌違反《網絡安全法》立案調查。

9月25日，新浪微博和百度貼吧因違反《中華人民共和國網絡安全法》被北京市網信辦行政處罰。

北京市網信辦稱，新浪微博對其用戶發佈傳播「淫穢色情信息、宣揚民族仇恨信息及相關評論信息」未盡到管理義務，被處最高罰款；百度貼吧對其用戶發佈傳播「淫穢色情信息、暴力恐怖信息帖文及相關評論信息」未盡到管理義務，被處從重罰款。

除了新浪微博，另一家中國互聯網巨頭百度昨日也有動作，百度聯合全國網警上線百度闢謠平台。

《北京日報》報道， 平台上線後，用戶如果使用百度，平台會自動標注搜索結果中部分信息為「謠言」，並且附帶闢謠說明。目前，該平台已經覆蓋百度搜索、百度新聞、百度貼吧等10餘條產品線。