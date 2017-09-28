中國對朝再施壓 要求境內朝企明年1月前關閉

圖片版權 Getty Images Image caption 最近，朝鮮不斷舉行反美集會。

中國加強對朝鮮的制裁措施，宣佈將關閉所有涉及到朝鮮資金和人員的商業公司。

中國商務部工商總周四（28日）發出公告稱，為了執行聯合國安理會第2375號決議，中國將在120天內關閉朝鮮實體或個人設立的所有商業企業，其中包括合資、合作以及朝鮮的獨資企業。

除了在中國境內的涉朝企業外，中國工商總局的公告還規定，中國企業在境外與朝鮮實體或個人設立的合資合作企業亦應按照上述安理會決議要求予以關閉。

這是中國迄今為止針對朝鮮實施的最為嚴厲的制裁措施之一，意味著中國幾乎切斷了兩國商業公司之間共同經營的商業關係。

中國曾在8月份宣佈禁止同朝鮮新設合資合作企業和追加合資企業投資，但並未要求關閉已經在經營中的涉朝公司。

另一方面，中國工商總局的公告說，新規定不適用於非盈利和非商業性的項目。

分析指出，規定只寫明境外的中朝合資合作企「應」按照上述規定關閉，顯然力度不夠，也反映到中國未打算與朝朝一刀兩斷的決心。

圖片版權 AFP Image caption 中國身為聯合國安理會成員及朝鮮最重要的貿易伙伴，在極大國際壓力下，也就只得順應制裁之策。

限制對朝石油出口

中國商務部9月22日發出公告，全面禁止自朝鮮入口的紡織品和禁止對朝鮮出口凝析油和液化天然氣，另外由10月1日起，限制對朝鮮出口精煉石油產品。

紡織業是平壤第二大出口，估計制裁令朝鮮每年損失7億美元。中國需要確保這些紡織產品不會被黑市運到中國。

中國今年已嚴格限制從朝鮮入口煤礦、鐵礦和海鮮。今次新一輪的制裁是針對朝鮮9月進行的第六次核試。

中國實施聯合國決議，加強對朝鮮的制裁，將給平壤造成很大壓力，因為北京是平壤的主要盟友和貿易伙伴，朝鮮的跨境交易中約有90%途經中國。

你的器材不支持播放多媒體材料 你的衣服會是「朝鮮製造」嗎？

中美大棋局

美國要求中國利用經濟杠桿，逼迫朝鮮放棄核計劃。美國務卿蒂勒森將於中共十九大召開前訪華， 並與國務委員楊潔篪以及外長王毅舉行會晤。

美國總統特朗普將於11月份訪問中國，美政府高官接連提前訪華為其打前站。

美國國務院表示，蒂勒森將與中國領導人討論朝鮮核危機引發的緊張局勢，貿易問題以及特朗普訪華計劃。

華盛頓一方面歡迎北京支持對朝實施新的制裁措施，另一方面敦促北京作出更多努力，促使朝鮮放棄發展核武器。

中國一直在呼籲特朗普和朝鮮領導人金正恩減少口水大戰，努力回到和談軌道。

外交部發言人陸慷26日在例行記者會上針對當前朝鮮半島局勢表示，制裁本身僅是手段，目的在於敦促朝鮮重視國際社會普遍關切，盡快重返對話協商正確軌道。

他指出，中方希望美朝雙方意識到一味口頭逞強、相互刺激是無益於解決半島核問題，輕啟戰亂更不會有贏家。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮曾經是《核不擴散條約》的簽署方。

朝鮮舉動令中國尷尬

但是，金磚五國峰會9月3日在福建廈門開幕，就在東道主北京傾力展現大國外交成果時，朝鮮進行了第六次核試爆，核爆當量級別是上次核爆的9.6倍。

但外界多個分析認為，朝鮮這一舉動無疑令北京深陷尷尬。觀察家指出，朝鮮此舉似有意向北京示威，釋放其對中美聯手遏制朝鮮的不滿。

朝鮮已經不是第一次"碰巧"在習近平有重要活動時舉行類似的測試。

就在3月，習近平凖備會見美國國務卿蒂勒森前夕，朝鮮宣稱成功測試一款新型火箭推進器。

習近平今年5月14日在北京主持召開"一帶一路"國際合作高峰論壇召開時，朝鮮也在當天清晨試射彈道導彈。

身為中共中央軍事委員會主席的習近平面對這種新常態，肯定不會感到高興。

反過來說，朝鮮方面也肯定對中國這個冷戰時期的戰友的一系列做法感到憤怒。這是因為中方不但投票支持聯合國安理會針對朝鮮的制裁，它還協助執行這些決議。

朝鮮半島局勢在戰略上對中國非常重要。中國對朝鮮可能出現的兩大局勢變化最為擔憂。第一，如果朝鮮政權一夜之間崩潰，至多2500萬難民就可能湧入中國邊境。第二，如果金氏政權倒台、朝鮮半島出現象德國在1990年經歷的那種統一，中國就會與一個美國關鍵盟友在陸地上接壤。美軍會再次進駐鴨綠江邊。

各種跡象顯示，朝鮮領導人金正恩已經將核武計劃奉為自己最矚目的政策，很難想像有什麼樣的威脅或利誘可以使平壤當局放棄這個計劃。

但是如果中國跟美國達成秘密協議，令美國願意在朝鮮半島統一後全面撒離，如果是那樣的話，一切就都將改變。