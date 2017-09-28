台灣加入制裁朝鮮 宣示性還是實質性效果？

圖片版權 Reuters Image caption 台灣與朝鮮貿易數字，在2016年約為1270萬美金。

就在聯合國宣佈對朝鮮下一波制裁後，台灣也隨之跟進，但是台灣朝鮮兩國貿易量不多，這樣的"制裁"是真否有效？

台灣配合美中日韓

台灣行政院官方日前宣佈，將配合國際制裁，將全面禁止台灣與朝鮮雙方的輸出入貿易。台灣經濟部並於25日發佈正式聲明，指出朝鮮違反聯合國決議，影響區域穩定，及該日起"全面禁止"與朝鮮的雙邊貿易。

台灣高雄大學東亞語文學系主任，長年研究南北韓政治的韓籍教授河凡植向BBC中文網表示，就政府官方來說，配合國際是必要的。但轉到民間企業的話，他們還是想看長時間貿易關係，所以民間交流應該還是會有，只是會更台面下操作。

河凡植說，台灣跟朝鮮的貿易量很低，根據他了解，台灣商人對北韓豐富的礦產很有興趣，台灣也缺少這類資源，因此這部分佔了雙邊很大貿易佔比。

根據台灣國際貿易局資料，台灣在2016年出口朝鮮貿易額為55.9萬美金。從朝鮮進口貿易額為1214萬美金。朝鮮在台灣的貿易國排名也僅在174名，佔對外貿易總額的0.001%，可以說幾乎沒有實質性影響。

他分析，台灣當局親美，必須要響應美國特朗普的一連串措施。但是河凡植也說，金正恩跟傳統朝鮮領導人一樣，喜歡製造團結意識。"金正恩不可能放棄核武，他也沒在怕失去什麼"，有了核武後如何"非核化"，考驗特朗普手腕。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣行政院長賴清德拍板定案，25日起台灣北韓全面禁止貿易往來。

需思量朝鮮自尊

對於台灣與朝鮮全面禁止貿易一事，河凡植也認為，雖然就國際上，台灣也是站在一致角度，但是要提防朝鮮有著"與眾不同的自尊心"。

他舉例，當年韓國在金大中就任總統的時候，朝鮮半島局勢是相當好的，不僅開城工業區有韓國廠商進駐帶來蓬勃發展，因為韓戰而南北韓分離的家人也可以正式團聚。

然而，在隨後的李明博與朴槿惠上任後，保守派的韓國勢力逐漸回流，他們認為要對朝鮮採取強硬措施，卻也因此惹惱朝鮮當局。兩韓的交流就此漸行漸遠外，開城工業園區也在2016年被正式關閉，韓國工作人員都被驅逐。

等到文在寅就任後，雖然他打著和平旗幟，但是朝鮮在這幾年的核武發展已經不同於當年六方會談。文在寅在與美國合作或與朝鮮示好上，面臨重大難題，最終還是選擇加強防禦，部屬薩德，維持武力的恐怖平衡。

河凡植則分析，就國際現勢來看，朝鮮對台灣還是很友善的，也沒有很激烈的言詞。就連過去的老戰友中國，也都多次遭到朝鮮批評，台朝雙邊正式貿易也不過10年，河凡植認為，台灣官方雖然公開說"禁止貿易"，但要切記朝鮮很重自尊心，一旦真的被激怒，有可能會讓雙邊貿易就此凍結，無法挽救。

圖片版權 AFP Image caption 中國身為聯合國安理會成員及朝鮮最重要的貿易伙伴，在極大國際壓力下，也就只得順應制裁之策。

邊緣化與孤立

台灣與朝鮮歷史上淵源不深，唯一比較有相關的，是台灣人在歷史課本上曾學過，當年的朝鮮戰爭爆發時，無意間轉移了中國共產黨想攻打台灣的意圖，美軍得以協防台灣。蔣介石更曾建議麥克阿瑟，在這場戰爭中派國軍參戰，但遭到美方回絶。

而自從1972年台灣退出聯合國以來，40多年來始終必須面對來自中國的壓力，邦交國數量不斷下滑。這一次台灣配合國際制裁，也有外界質疑："台灣自己不是聯合國成員，卻配合聯合國制裁，這有點奇怪"。

就如同台灣長年以來受到中國在外交場合的打壓，台灣無法與周邊鄰國發展正式外交關係。而朝鮮的周邊雖有俄羅斯與中國兩位共產集團伙伴，但是這幾年強勢發展核武，也被過去的盟友孤立與邊緣化，成為東北亞的不定時炸彈。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮的大部分糧食來自於國家控制的農業合作社。

河凡植說，韓國在80年代就很積極想與中國建立邦交，但礙於朝鮮，不敢太正面交流。 1992年中國與韓國建立邦交時，更讓朝鮮一度"深感背棄"，歷史文件顯示，金日成一度有想要與台灣建立邦交。

台灣與朝鮮隨後縱使沒有正式邦交，但私底下的經濟活動已經開展。 1992年之後，都會定期派遣考察團來學習台灣農業經濟，兩邊的貿易往來更是自2005年起逐年增加，還一度與台灣簽訂合約，要將核廢料運送到朝鮮封存。

河凡植評論，他對於台灣政府做的決定還是正面看待，也許也是因為貿易數字太小，沒有造成直接威脅，不過制裁的時間長短，台灣政府要"自己拿捏"。