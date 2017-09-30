「接班人」孫政才雙開 為19大召開"祭旗"

圖片版權 Reuters Image caption 前重慶市委書記孫政才曾任中共第17、18屆中央委員，第18屆中共中央政治局委員，曾任農業部部長、中共吉林省委書記等黨政要職，一度被視為中共"接班人選"之一。

中共中央政治局決定"雙開"「前接班人」孫政才，為即將召開的19大定下"從嚴治黨、有腐必反" 的政治基調。

前重慶市委書記孫政才曾任中共第17、18屆中央委員，第18屆中共中央政治局委員，曾任農業部部長、中共吉林省委書記等黨政要職，一度被視為中共"接班人選"之一。

中紀委對"雙開"（開除黨籍、開除公職）並將其涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理的通報十分嚴厲，評論人士認為可比過去斥責以前落馬的高官周永康、令計劃、薄熙來等的措辭，令人玩味。

孫政才被指"背棄黨的宗旨，喪失政治立場"，"嚴重違紀"，"洩露組織秘密"，"選人用人唯親唯利"，"收受巨額財物"，"謀取巨額利益"，"庸懶無為"，"腐化墮落、權色交易"等罪行。

新加坡的《聯合早報》的特稿評論認為，孫政才感染了"薄王遺毒"，即違反了地方大員必須與中央保持高度一致這一基本政治原則，應該是他落馬的主要原因。

但中國媒體曝光不少巨額貪腐問題，孫政才也有涉嫌。

從公布的孫政才罪狀"給黨和國家事業造成巨大損害，社會影響極其惡劣"的定論看，孫政才也有可能被判重刑。

"薄王遺毒"

今年2月，中共中央第十一巡視組當孫正才面向重慶市委反饋2016年11月6日至2017年1月5日巡視"回頭看"視察情況，巡視組組長徐令義當面批評了孫政才管轄的重慶領導層。

徐令義批評的主要問題是："黨的領導弱化，學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神有差距，……選人用人把關不嚴。黨的建設缺失，……一些重點領域腐敗問題突出，一些領導幹部十八大後不收斂不收手。"

徐令義還批評"上輪巡視發現的一些重點問題整改不到位，清除'薄、王'思想遺毒不徹底，國企腐敗形勢依然嚴峻"等問題。

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 19大前重慶官場發生大地震，市委書記、兩名副市長和一批市區委官員均已不在19大代表名單之中。

中共前政治局委員、前重慶市委書記薄熙來及其親信副市長王立軍在主政重慶後，自立山頭，推行所謂"唱紅打黑"等激進、破壞司法和制度控制社會的措施，贏得不少底層民眾的支持的同時也引起很大輿論爭議。但王立軍被逼逃亡美國領事館申請避難未果後，薄熙來等案發倒台。

2013年，薄熙來因受賄、貪污、濫用職權被判終身監禁。其親信王立軍以類似指控被判15年監禁。

分析人士指出，"薄王餘毒"包括政治思想、官場和社會影響等多方面因素。

新任中共重慶市委書記陳敏爾上任後，即多次、反覆強調要肅清"薄王遺毒"，不僅是思想政治領域問題，還包括官場人事和社會問題。

19大前重慶官場地震

2012年2月王立軍事件爆發後，曾任青海省副省長的何挺被空降到重慶，全面接管王立軍的副市長、公安、政法系統工作。何挺也是孫政才的老鄉。

中共中央第十一巡視組在宣佈"回頭看"後不久，3月份何挺即因嚴重貪腐等問題敗露被雙規，6月份被正式免職。

而另一名重慶副市長沐華平早在2000年即進入重慶市委工作，2003年出任重慶市政府秘書長，在"薄王時代"一直穩坐重慶官場，2016年升任重慶市副市長。他也在4月份從重慶官場消失。香港媒體稱其女友有香港身份，涉及間諜活動和協助孫政才巨額貪腐。

港媒稱，孫政才有多名情婦和私生子，曾通過沐華平將高達10億元人民幣的"一帶一路"項目基金匯至香港，安頓情婦和私生子，被人舉報。

自從中共領導人習近平上台後，在黨內展開大規模的反腐運動，大批各級官員落馬。但至今中紀委仍坦言"反腐鬥爭形式嚴峻"。預計"從嚴治黨、有腐必反"仍將是即將召開的19大的重要題目。