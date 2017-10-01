圖片版權 Baisha Township Hall Image caption 莊朱玉女的事蹟被吉貝國小的師生製作成繪本。

日前台灣網民提議，將十元硬幣上的人頭像改為長年以十元賣自助餐嘉惠窮人的莊朱玉女。網上聯署超過5000人，獲得中央銀行回應。

按現行匯率，新台幣10元相當於33美分、英鎊25便士或2.19元人民幣，莊朱玉女以這個價格出售便當，被稱為「賠錢價」。

今年6月，有網民在公共政策網路參與平台提出「10元硬幣頭像，改鑄10元便當阿嬤莊朱玉女」提案。

提案兩天內就達到5000人附議的門檻，負責錢幣發行的主管機關中央銀行於9月27日出面回應。

「便當阿嬤」是誰？

圖片版權 Baisha Township Hall Image caption 澎湖縣白沙鄉。

網民提議的「便當阿嬤」名叫莊朱玉女。

「阿嬤」是閩南語中對於外婆、奶奶或年長女性的通稱。

莊朱玉女西元1920年生於日本統治台灣時期的高雄州澎湖郡白沙莊吉貝。1936年與同村莊的莊文騰結婚，婚后冠夫姓，育有三子三女，並移居高雄市，與丈夫一同創業從事電器外線工程包辦，後又從事碼頭貨運裝卸業務。

澎湖是台灣的離島，與本島最近的大城市高雄距離約150公里，從高雄出發的船班日間航行約四小時可到澎湖。澎湖以漁業、觀光業為主，許多澎湖人選擇到高雄工作。

圖片版權 Baisha Township Hall Image caption 紀念園區內的莊朱玉女雕像。

莊朱玉女體恤澎湖同鄉在高雄辛苦討生活，1951年開始在位於高雄港碼頭的公司儲料倉庫給工人住宿，還免費提供便當，幾年後因為花費太高，就改成可隨意付費「吃到飽」的自助餐，隨著物價上升逐漸從5毛、5元加到10元，從此不再加價，如果有生活困難獲身無分文的人前來吃飯，則仍免費供餐。

莊朱玉女從購買食材到烹煮、結賬都親力親為，菜市場的攤販知道她在做善事，在菜價上也盡量提供優惠。她原本供應三餐，後來因年長身體漸衰才逐漸改為兩餐、一餐，2001年獲得高雄市政府頒贈「城市英雄」牌匾，但隨後即因中風不得不收攤。

她的「賠本生意」經營了50年，為了持續「賣便當給窮苦人」的理念，莊朱玉女共賣掉七棟房屋。

2015年莊朱玉女過世，終年96歲。她的告別式有超過3000人到場，除了政界人士外，更多的是曾受她幫助的人。

市民回憶：「阿姨人很好」

圖片版權 Baisha Township Hall Image caption 繪本中重現莊朱玉女親自下廚的情景。

高雄市民張華隆對BBC中文說，他30多年前吃過莊朱玉女賣的自助餐。

「我記得我有問阿姨『可以挑幾樣菜？』阿姨說：『弟弟你隨便挑，挑完再算，』我就拿了一隻鹵雞腿、一條香腸還有一片排骨，再加上高麗菜、白飯，白飯上面還澆了鹵汁。」

「我爸還罵我拿太多了，我以為我這樣子的組合應該是50元，結果結賬是15元。」

張華隆補充說明，15元是他與父親及同行碼頭工人三個人的價錢。當時的物價，一份雞腿便當約是新台幣30元。

「吃的人裏面很多人都是一碗堆高高，有肉有菜的猛吃，當然白飯是無限量續碗的。我有觀察，每個人吃完都會主動把碗筷收好然後交錢。其實阿姨只說收5元，但也是有人投10元或20元。」

當時的10元仍是紙鈔。張華隆表示，用餐的人不會向莊朱玉女要回零錢。

他回憶：「吃飯的過程不會覺得這是人家施捨給我們的，我覺得就是一種被尊重的感覺。」

據他的觀察，用餐的人很多，大部分是碼頭工人。有些人打完菜後還會回頭多裝一些，但是莊朱玉女不會制止，反而會一直勸這些工人多吃點。

張華隆說莊朱玉女為人低調，他是直到成年後看台灣的電視台採訪，才知道「阿姨」的真名。

後代紀念

圖片版權 Baisha Township Hall Image caption 莊朱玉女紀念園區2017年3月落成。

莊朱玉女過世後，兒子莊吉雄成立「莊朱玉女慈善會」，在澎湖發放低收入戶慰問金和學生獎學金，租用巴士，供離島學生上學。

莊吉雄在吉貝有經營旅館，事業版圖也跨足中國大陸。他於吉貝旅館設立的莊朱玉女紀念園區2017年3月落成。當地政府官員出席剪彩。吉貝國小師生合力將「十元阿嬤」的故事製作成繪本，將阿嬤的故事流傳下去。

央行怎麼說？

圖片版權 Getty Images Image caption 目前台灣通行的蔣介石版十元硬幣。

根據國家發展委員會建置的「公共政策網路參與平台」規定，提案在60天內取得5000份附議成案後，主辦機關就必須回應。

中央銀行發文回應，稱目前10元硬幣發行量達38.5億枚，六年前新增防偽功能、以國父孫文為頭像的10元硬幣發行，民眾使用情況良好，市佔量（32.4%）逐漸取代上世紀80年代的蔣介石版，目前沒有再改版的急迫性。

央行表示，更換硬幣頭像即為改版，除了徵集設計、通過設計、試鑄、分配全國的程序外，自動販賣機、繳費機等也都需要更新，「其程序繁雜，需時甚長，且耗費大量社會資源，絶非例行補充市面同版硬幣所能比擬。」

央行建議社會先以其他方式紀念莊朱玉女，以她頭像鑄幣將納入下次改版的選項之一。

目前流通的10元硬幣以蔣介石、孫文為頭像的佔最多數，共約35.9億枚。另有六種其他圖樣，分別為「台灣光復50週年」、「新台幣發行50週年」、「千禧年」、「中華民國建國90年」、「蔣經國百年誕辰」及「蔣渭水」，但較少見於世面。