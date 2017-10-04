台北市議員李新之死：老中國風骨的凋零？

圖片版權 CNA Image caption 64歲的台北市議員李新突然墜樓過世，他自1998年起擔任議員。（資料圖片）

前台北市議員李新，9月28日突然墜樓過世，引發各界悼念。向來直言的他，對於現在國民黨的不振，也曾有諸多批評。

台灣台北市前市議員李新，在9月28日突然墜樓而死，享壽64歲。對於台灣政治圈而言，無疑是錯愕的消息。從政20多年的李新，長達近20年擔任台北市議員職務。

李新之子李柏毅，在喪禮現場跟特約記者回憶，在事發的前一天，父親仍與他熱烈討論中秋節要送禮給誰、之後的鄰里如何拜訪，選戰如何布局等，臉上完全看不出來有絲毫厭世的症狀。

李柏毅說，過去父親在接受BBC中文網訪問時，精神還是相當好的，而且當時選主席，他一如往常與選民們打氣、握手。然而，他在這幾個月跑活動、還有其他壓力等，確實讓他睡不好，因此才去醫院看身心科，吃了點藥。

李新的過世，也引發許多媒體揣測。有台灣媒體報導，離婚多年的李新，因為身陷前妻與女友私人問題，才罹患憂鬱症，之前還被報導吞食大量安眠藥輕生。

李柏毅則搖頭表示："完全不是這樣，他是真的一連串活動身體累了，應該是當下吃一點藥後在客廳徘徊，結果神智一時無法判斷場所，就這樣落下了"。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 李新之子李柏毅，從小就認為父親對自我相當要求。

"台灣外省二代"

祖籍河南省汝陽縣的李新，1953年出生在高雄，也是台灣俗稱道地的"外省第二代"。雖然說得一口字正腔圓中文，但是成長環境也與許多本土台灣人一起，因此台灣話也說得相當流利，可以自在切換。

李新父親二戰隨國民黨撤退來台，長年在警察界任職，警察要求一絲不苟、講話洪亮的精神，也影響李新相當大。李柏毅回憶小時候："爺爺爸爸都是很自律的人，幾點吃飯、幾點做什麼，什麼事很自我要求"。

小時候的李柏毅，也曾經不習慣爸爸爺爺這樣的態度，甚至還會覺得"人生何必這麼緊繃？"，但一想起來，李柏毅則回憶："我真的一直很尊敬我爸這樣的態度"。

而年紀64歲的李新，在過往也被政界批評為"老藍男"。然而他也在黨內批評過前總統馬英九"不栽培黨內後進"、洪秀柱的"一中同表論"台灣人不會認同。對於國民黨黨產問題，他也主張"全面清查歸還"，在黨內算是較特立獨行的孤鳥型政治人物。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 李新當時接受訪問時，認為能團結黨內，重用年輕世代的主席，才能讓黨有未來。

"政二代靠自己"

這幾年國民黨因遭逢縣市長與總統大選大敗，國民黨的"老人政客"太多也讓李新一度對此擔憂。隨後他也自己跳出來參加2016年的黨主席補選，主打全面拉拔年輕世代，但最後還是輸給洪秀柱。

當時李新曾批評："國民黨要好，就必須砍掉重練，重新改造"，而在今年5月選黨主席時，李新也對BBC中文網表示："國民黨就是老人不走、老大不放，新人又不繼"，因此當時他也很希望國民黨在年輕勢力上大幅改革，選出一個跨地域、跨省籍，可以整合的黨主席。而最終，本省籍的吳敦義當選。

兒子李柏毅原先是工程師，這一陣子也回來幫忙父親政治事務，他也表達未來希望代替父親參選走政治路。然而，在台灣"政二代"通常被認為是"靠爸族"，普遍給人世襲政治與分贓的壞印象。

面對特約記者詢問，李柏毅也說："爸爸當初就要我好好考慮，他說我這名額空出來，很多人都想要爭，但你要當議員，就自己去爭取，我沒有什麼給你靠的了。他笑稱，他知道"政二代"這詞在台灣偏負面，但他的票"自己會去爭取"。

"仍憂國憂民"

李新的競選辦公室主任田方倫，跟BBC中文網表示："新哥很提拔年輕人，常常希望來國民黨的年輕人去各地走走、參加青年團。他自己過去也是議會幾乎每次開議幾乎不缺席，他一直對於選民的託付很重視，給自己太多壓力"。

同樣跟李新為台北市議員的前國民黨發言人王鴻薇則說："新哥就是議會老大哥，以前我剛進議會時他就很照顧後輩，他逝世前一天我還拿案子請他連署"。對於國民黨也常常批評"為何我們(總統)落選了，還常自認自己是執政黨？期待選民會同情？"。

李柏毅說，自己未來在政治路上會努力看看，"我覺得我爸還有很多事情要去做，那我想就試著去做做看"。 2016年參選黨主席時，李新曾說過："我會帶領國民黨為台灣人民，超越藍綠終生不渝"。李新一生，或許依舊保留了些許過往老中國的文人志士風骨。