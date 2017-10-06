圖片版權 CNS Image caption 《戰狼2》票房繼續破紀錄，未知播放至10月28日時票房會是多少？

奧斯卡最佳外語片向來都是各國顯示電影實力的戰場，今年中國大陸派出《戰狼2》角逐提名，而台灣和香港分別推薦《日常對話》和《一念無明》。《戰狼2》這部橫掃中國票房的民族主義動作片「申奧」消息傳出後，引發微博網民熱議。

第90屆奧斯卡金像獎將在明年3月4日舉行，1月23日將會有入圍名單。

但到底提名是由誰決定？規則是什麼？是否會出現同一語言獲提名的情況呢？BBC中文為你分析一下。

三部電影的簡介：

《戰狼2》：吳京自導自演的動作片，豆瓣評分為7.4分，故事講述吳京飾演的角色冷鋒被「開除軍籍」，本想漂泊一生，但突然被捲入了一場非洲國家叛亂，本可以安全撤離，卻因無法忘記曾經為軍人的使命，孤身犯險帶領身陷屠殺中的同胞和難民，展開生死逃亡。隨著鬥爭持續，體內狼性逐漸復蘇，最終孤身闖入戰亂區域，為同胞而戰鬥。《戰狼2》破紀錄在大陸錄得50多億元人民幣票房，而當局早前准許電影放映時間延長至10月28日，未知能否衝破60億大關。之前紀錄保持者、周星馳的《美人魚》也僅是33億元。

圖片版權 WOLF WARRIOR 2 Image caption 中國電影《戰狼2》今年7月上映一周內就創下16億人民幣的票房紀錄。

圖片版權 Getty Images Image caption 《日常對話》是黃惠偵的首部長片。

《日常對話》：黃惠偵的首部長片描繪她同性戀母親的故事。這套紀錄片透過日常對話，展示兩母女中間的相處之道，當中談到母親當年因為傳統觀念結婚、到受到家暴影響、當上牽亡女法師……這部電影在柏林影展奪得最佳紀錄片泰迪熊獎（Teddy Award），亦是2017台北電影節最佳紀錄片，台灣票房突破新台幣400萬元，並巡迴世界各地數十個影展。

《一念無明》：電影講述一位患有躁鬱症的病人，因為當年誤殺受痛症折磨的母親被判入住青山醫院，出院後與父親同住板間房，一方面就父親當年拋棄耿耿於懷，一方面重投社會上亦困難重重的故事。這部電影探索了精神病患者的問題，電影製作成本不高，部分演員是無酬演出。演員在香港金像獎、金馬獎、甚至馬來西亞金環獎亦有斬獲，導演黃進亦最佳新晉導演獎。

圖片版權 CNS Image caption 《一念無明》主角在華語電影杭州盛典暨第五屆十大華語電影評為年度男演員。

圖片版權 WOLF WARRIOR 2 Image caption 香港演員盧靖姍（Celina Jade）飾演一名援非醫生。

網民如何熱議《戰狼2》？

在微博，網民得悉消息後都紛紛討論中國以《戰狼2》出征奧斯卡，有人就把支持和反對聲分成「保狼派」與「鄙狼派」。

「保狼派」認為《戰狼2》「票房和質素都高」，表達出中國的愛國情懷，既然中國派《戰狼2》出征便應該愛國地支持，不過有些人則指，奧斯卡「由美國主導」，「根本不需要外國人的認同」。

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「鄙狼派」就指這部電影只是要「給人民洗腦要愛國」，而且是商業片，「欠缺了奧斯卡的藝術成分」，與近期在兩岸三地火紅的韓國電影《出租車司機》（台灣譯《我只是個計程車司機》、香港譯《逆權司機》）比較起來「高下立見」。

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圖片版權 Golden Scene Image caption 《我只是個計程車司機》成為韓國2017年最賣座電影，也代表韓國出戰奧斯卡。

誰可以向奧斯卡角逐最佳外語片提名？

今年有92個地區派電影參賽奧斯卡外語片。奧斯卡官方網站訂明角逐最佳外語片的凖則：

電影要在2016年10月1日至2017年9月30日在營商戲院上檔，上映連續至少7天

符合一系到的播映規格要求

電影不一定要在美國上映，但不可以是英語或是在美國製作

電影如果在戲院上映前透過其他方式公開播放（例如影碟、互聯網、電視台）則不符資格

製作有關電影「大部分」要是該地區的公民或居民掌握創作主導權：2015年，《狼圖騰》由於主創名單中有許多外國人，被指不符合資格，中國最後以《滾蛋吧！腫瘤君》作出申請；而在2007年《色，戒》雖然有來自台灣的李安導演，但亦因太多外國人的關係，不能代表台灣出選外語片。

每個國家只限提交一份提明，並由一個「經認可的」機構、組織或委員會進行遴選，該委員會要由有電影業人士參與

角逐外語片的同時，亦可角逐其他獎項，今年申請了，翌年就當然不可以申請。

該地區首次就外語片獎提名提交申請或五年內首次申請時，必須提交遴選委員會的名單，並得到美國電影藝術與科學學會批准，規則中並沒有列明每年都要向當局提交委員會名單，但據了解，香港的評審委員會每年都會提交完整名單。

圖片版權 CNS Image caption 以慰安婦為題材的《二十二》亦已報名參選今屆奧斯卡紀錄片單元，戲名原本是《三十二》，因為想取材於32名慰安婦，但因為部分人已離世，紀錄片最終只能訪得22人。

兩岸三地的「經認可」機構

中國派哪一部電影出選，是由廣電總局電影局國際交流處決定，據中國媒體報道，過往該處為「申奧」成立9人專家小組，不過成員名單都是匿名。而和台灣、香港不一樣，中國今年並沒有提前公布派出哪一部電影入圍，要待奧斯卡方面公布，大家才得悉有關消息。

台灣則是由中華民國電影戲劇協會委托台灣文化部影視及流行音樂產業局甄選一部電影參賽，局方公告說，該局會成立一個7人以上的小組代表台灣參賽，最終會由中華民國電影戲劇協會代表報名。2013年，局方曾因不願意公開有關小組成員的身分，被台灣媒體說是「黑箱作業」，其後公開評選名單，局方指，評審名單會保密，是不想對評審造成困擾。

香港則是由香港電影製作家協會董事局作出提名。這個協會在1964年成立，旨在促進香港電影業的發展、保障本地製作人的權益、關注任何與電影業有關的法例，除了奧斯卡最佳外語片獎，亦會為「亞太影展」挑選影片參加。遴選小組由發行商、電影公司、台前幕後工作人員等電影業界人士組成，一般亦不會對外公開。據了解，今年香港的遴選小組由16人組成，人數比往年多，據稱是響應奧斯卡方面的呼籲增加更多專業人士避免「小圈子選舉」。

奧斯卡的最佳外語片評委會馬克‧約翰遜（Mark Johnson）曾經說過：「每個國家都有自己的標凖，他們認為哪部影片更好，我們無法左右。」

在自己國家脫穎而出後，便會先由奧斯卡的外語片獎委員會會透過不計名透票方式選出六部電影，再外語片獎行政委員會另外投票選出三部電影，合共有9部電影參選，之後外語片獎委員會會審視9部電影，再透過不計名投票方式選出最後5套提名電影。

最終獎項會由美國電影藝術與科學學會的「活躍及終身」（active and life）會員看過5部電影后選出得獎的電影。外語片獎委員會是由這學會合資格會員自願性質去加入，人數每年不同，他們需要觀看大約四分一的參賽電影，由於所需時間太多，這些志願者都偏向仍長。而外語片獎行政委員則是在這些志願者中再找數十人組成。

圖片版權 AFP Image caption 第90屆奧斯卡金像獎將會在下年3月4日舉行，下年1月23日將會有入圍名單。

「太白、太少女性、年紀大」

要如何成為可投票的會員？

美國電影藝術與科學學會屬下有不同的專業界別，例如演員、編劇、導演等等，如果曾經獲得提名，將自動該界別的會員，又或是得到界別內兩名成員推薦，再經由各界別選出派代表加入的學會理事會審批加入。

目前合資格投票人數六千多人，過去曾經被批評「太白、太少女性、年紀大」，令學會一度要另外尋找女性及少數族裔加入成為選民。今年亦顯著增加了不同國家與女性的比例，新公布的774名新會員也有不少華人臉孔，包括范冰冰、姜文、甄子丹、張曼玉、梁朝偉、劉嘉玲，馮小剛、陳可辛、許鞍華、杜琪峰等等。

每年差不多也是兩岸三地推薦三部華語片競爭，外語片獎項並沒有為語言劃下框架，過往也曾經有相同語言、不同國家的外語片同時角逐獎項，不過這種情況不多。除了這三部華語電影報名爭取獲最佳外語片提名，以慰安婦為題材的《二十二》亦已報名參選今屆奧斯卡紀錄片單元，《二十二》票房過億，亦創下中國紀錄片票房紀錄。有別於外語片，其他獎項可以公司名義報名。