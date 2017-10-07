中共十九大：中國將如何挑選領導人？

  • 2017年 10月 7日
The Communist Party of China's new Politburo Standing Committee, the nation's top decision-making body, (L-R) Zhang Gaoli, Liu Yunshan, Zhang Dejiang, Li Keqiang, Yu Zhengsheng and Wang Qishan listen as Vice President Xi Jinping (L) delivers his address as they meet the press at the Great Hall of the People in Beijing on 15 November 2012 圖片版權 AFP/Getty Images
Image caption 政治局常委將在黨代會的最後一天亮相。

每五年一次，世界的目光聚焦中共，其黨員代表大會將決定黨的領導人。

這些選出的領導人將領導中國大多數沒有發言權的13億人口，並掌舵世界第二大經濟體。

中國共產黨第19次全國代表大會（十九大）將於10月18日召開。屆時將有重大的人事調整，外界普遍認為中國國家主席習近平會繼續留任黨的最高領導人。

中共黨代會做什麼？

今年十月中旬，全中國的中共代表將在北京的人民大會堂參加會議。

中共黨員有2300名代表 ，今年只有 2,287人當選出席19大。《南華早報》的報道指，其餘13名代表因"行為不當"而被取消資格。

在閉門會議上，中共代表將選舉擁有約200名成員的中央委員會。

這個中央委員會又選出了政治局委員，從後者中再選出政治局常委。

這些才是中國真正的決策機構。

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Image caption 黨代會在人民大會堂舉行。

18大選出了政治局的25名委員和7名政治局常委。過去數年裏，這些數字在發生變化。

雖然委員會成員有投票權，但實際上很多人已被現任領導欽定，委員會只需通過他們的指令。

中央委員會選舉出中共的最高領導人即中共中央總書記，他會成為中國的國家主席。現在看來總書記一職很可能繼續由習近平擔任。

今年看點是什麼？

主要關注兩件事：

首先關注習近平將在會上做的長篇報告。分析人士將關注此報告釋放出的中國未來五年政治走向的信號。

其次是中央政治局常委幾乎將大換血。

中共對某些職位設定了非正式的期限和年齡限制。大多數政治局常委預計會在68歲的非正式退休年齡退休，即"七上八下"的規定。

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Image caption 外界關注中紀委書記王岐山是否留任。

其中包括了反腐"沙皇"王岐山。作為習近平的盟友，他很可能留任。

通常大會會向公眾展示未來領導人的新陣容，包括可能的習近平的繼任者。這位繼承者將在五年後接替習近平的角色。

不過，外界有一些預測認為習近平可能打破傳統，推遲這一步。

大會對習近平意味著什麼

他有可能進一步鞏固權力。

自2012年上台以來，他承包了前所未有的頭銜，其中包括"習核心"，這使他與中國之前的政治巨人毛澤東和鄧小平處於同等位置。

大會上可能將有更多習近平的盟友擔任領導職務。我們也可能會看到習近平的政策被稱為"習近平思想"寫入黨章。

這一舉動將再次使他在歷史上同中國領袖毛澤東相提並論。

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Image caption 外界預測中共中央總書記習近平將在十九大繼續當選。

也有些人認為他甚至可能會宣佈將打破兩屆任期的規定。

自2012年上台以來，習近平開始進行反腐運動。這場運動已使一百多萬官員受到紀律處罰。有人認為這是對對手的內部清洗。

一些被稱為"習式崇拜"的行為也隨之出現：寫給他的定制歌曲，中國官媒上大肆宣揚的正面新聞以及為其定制的暱稱"習大大"，或者習叔叔。

這對世界其他地區意味著什麼？

分析人士認為，雖然常委的重大洗牌可能預示著一些政策變化，但中國仍將在現有軌道上發展，而習近平仍將作為最高領導來掌握全局以維持穩定。

在中國國內，中國的五年經濟改革計劃仍在進行，而習近平的反腐運動也將持續，專制統治日益加劇。

習近平領導的中國在世界舞台上扮演的角色仍將繼續。

這包括有爭議的南海擴張和「一帶一路」項目。與美國總統特朗普統治下的美國相比，中國正在為崛起成為超級大國。

但朝鮮問題仍是一個燙手山芋。

一些分析人士認為，即使十九大以後中國也不會對朝鮮採取果斷行動。

新的領導層會就如何與壞脾氣的鄰居相處舉行內部辯論。

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