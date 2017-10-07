中共十九大：中國將如何挑選領導人？

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 政治局常委將在黨代會的最後一天亮相。

每五年一次，世界的目光聚焦中共，其黨員代表大會將決定黨的領導人。

這些選出的領導人將領導中國大多數沒有發言權的13億人口，並掌舵世界第二大經濟體。

中國共產黨第19次全國代表大會（十九大）將於10月18日召開。屆時將有重大的人事調整，外界普遍認為中國國家主席習近平會繼續留任黨的最高領導人。

中共黨代會做什麼？

今年十月中旬，全中國的中共代表將在北京的人民大會堂參加會議。

中共黨員有2300名代表 ，今年只有 2,287人當選出席19大。《南華早報》的報道指，其餘13名代表因"行為不當"而被取消資格。

在閉門會議上，中共代表將選舉擁有約200名成員的中央委員會。

這個中央委員會又選出了政治局委員，從後者中再選出政治局常委。

這些才是中國真正的決策機構。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 黨代會在人民大會堂舉行。

18大選出了政治局的25名委員和7名政治局常委。過去數年裏，這些數字在發生變化。

雖然委員會成員有投票權，但實際上很多人已被現任領導欽定，委員會只需通過他們的指令。

中央委員會選舉出中共的最高領導人即中共中央總書記，他會成為中國的國家主席。現在看來總書記一職很可能繼續由習近平擔任。

今年看點是什麼？

主要關注兩件事：

首先關注習近平將在會上做的長篇報告。分析人士將關注此報告釋放出的中國未來五年政治走向的信號。

其次是中央政治局常委幾乎將大換血。

中共對某些職位設定了非正式的期限和年齡限制。大多數政治局常委預計會在68歲的非正式退休年齡退休，即"七上八下"的規定。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 外界關注中紀委書記王岐山是否留任。

其中包括了反腐"沙皇"王岐山。作為習近平的盟友，他很可能留任。

通常大會會向公眾展示未來領導人的新陣容，包括可能的習近平的繼任者。這位繼承者將在五年後接替習近平的角色。

不過，外界有一些預測認為習近平可能打破傳統，推遲這一步。

大會對習近平意味著什麼？

他有可能進一步鞏固權力。

自2012年上台以來，他承包了前所未有的頭銜，其中包括"習核心"，這使他與中國之前的政治巨人毛澤東和鄧小平處於同等位置。

大會上可能將有更多習近平的盟友擔任領導職務。我們也可能會看到習近平的政策被稱為"習近平思想"寫入黨章。

這一舉動將再次使他在歷史上同中國領袖毛澤東相提並論。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 外界預測中共中央總書記習近平將在十九大繼續當選。

也有些人認為他甚至可能會宣佈將打破兩屆任期的規定。

自2012年上台以來，習近平開始進行反腐運動。這場運動已使一百多萬官員受到紀律處罰。有人認為這是對對手的內部清洗。

一些被稱為"習式崇拜"的行為也隨之出現：寫給他的定制歌曲，中國官媒上大肆宣揚的正面新聞以及為其定制的暱稱"習大大"，或者習叔叔。

這對世界其他地區意味著什麼？

分析人士認為，雖然常委的重大洗牌可能預示著一些政策變化，但中國仍將在現有軌道上發展，而習近平仍將作為最高領導來掌握全局以維持穩定。

在中國國內，中國的五年經濟改革計劃仍在進行，而習近平的反腐運動也將持續，專制統治日益加劇。

習近平領導的中國在世界舞台上扮演的角色仍將繼續。

這包括有爭議的南海擴張和「一帶一路」項目。與美國總統特朗普統治下的美國相比，中國正在為崛起成為超級大國。

但朝鮮問題仍是一個燙手山芋。

一些分析人士認為，即使十九大以後中國也不會對朝鮮採取果斷行動。

新的領導層會就如何與壞脾氣的鄰居相處舉行內部辯論。