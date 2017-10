分析：從解放軍改革透視中國未來改革走向

圖片版權 Getty Images Image caption 自中國主席習近平上場後,中國軍隊已經經歷許多改革。

要數中國國家主席習近平上任五年以來最觸目的事情,莫過於他推行的軍事改革。美國布魯金斯研究中心中國問題專家李成認為,這個改革也反映出中國政治未來發展的方向。

習近平上台以來,大刀闊斧地從多方面改革中國的軍隊,取得許多的改變。

他除了革掉買賣官階的軍人,還致力把解放軍這支有近百年歷史的軍隊現代化。他的工作,包括廢除軍隊四個總部。這四個部門被視為實際上對解放軍發號司令的部門,削弱了以習近平為首的中央軍事委員會的功能。

習近平也著力要中國軍隊摒棄俄羅斯式、以陸軍為首的架構,把它換成像西方軍隊般的「聯合指揮架構」,也迅速地提拔一些年輕的軍官。

要評論這些改革的效果言之尚早。但是,習近平似乎還有更多的計劃尚未執行。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平是中共中央軍事委員會主席,是解放軍的最高司令。

中國官方早前公布將參加中共第十九次全國代表大會(簡稱「十九大」)的名單,其中代表公安部與軍部的名單似乎顯示,中國將迎來建國以來最大規模的人事編製改動。

軍隊三百名代表中,有90%都是第一次參加黨全國代表大會。而第十八屆中共中央委員會41名軍隊代表中,最多只會有七名成員會留任。

中國軍隊的許多新領導人將會是習近平的親信,包括張又俠、李作成、苗華等人。解放軍四大支部:陸軍、海軍、空軍和火箭軍不久前都已經換上新將領。外界認為這些新領導層除了對習近平十分忠心,他們還有豐富的從軍經驗,也對現代戰爭有專業知識。

這樣大規模的軍隊人事改革,顯示習近平在其他方面也將繼續人事變動,以求加固自己的勢力。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 中央軍委聯合參謀部參謀長李作成(圖中)被視為習近平的一名親信。

人事變動

第十八屆中央委員376名委員中,已經有38名因貪腐等罪名被免職。其中包括一名政治局委員(重慶市前書記孫正才)、19名委員和18名候補委員。

除此以外,該三百多名委員中約二百名委員已經或將會達退休年齡,將無法在第十九屆中央委員會續任。

換句話說,在新一屆中央委員會中,將有多達70%委員是新委任的,是1969年中共第九屆全國代表大會以來,撒換委員人數中最多的。當時,文化大革命正如火如荼地進行著。

這樣大規模地撒換委員,其中一個可能的原因是黨內派系鬥爭。當然,習近平稱要在黨內打擊貪腐行為的說法也不無可能。

習近平和他最要好的盟友──中共中央紀律檢查委員會書記王岐山──似乎很清楚,這樣打擊貪腐行為,將為他們製造許多敵人。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 中紀委書記王岐山也被視為習近平的一名親信。

他們要面對的最大危機是他們撤掉這些貪腐的官員以後,習近平和王岐山都不大敢動用他們的政治資本去推動管治改革。

似乎正是因為這樣,他們都不斷嘗試向中國公眾表明,他們推動的改革最符合國家利益,以求取得公眾支持。

中國當權者在將軍隊改革、現代化後,他們在即將舉行的十九大期間似乎也會推出一些行政架構上的改變,以求改善對國家的管治。

但是,這些改變對政治局常委的構成有甚麼影響?

親信入局

中共中央辦公廳主任栗戰書和中央組織部部長趙樂際,都是習近平在政治局內的其中兩名親信。他們大概都會在十九大期間成為常委。

習近平在浙江主政期間跟他共事的許多官員,包括現在重慶市委書記陳敏爾、江蘇省省委書記李強和北京市委書記蔡奇,都可能獲委任進政治局。其中,陳敏爾和李強更有望成為常委。

具豐富經濟管治經驗的上海市委書記韓正和中央財經領導小組辦公室主任劉鶴,也有望在十九大後成為中國國經濟政策的掌舵人。

這些官員跟習近平的關係固然在他們的晉升過程中幫了一把,但除了蔡奇外,他們大多已經在中共中央委會員中當了好幾年的委員。

而一眾官員的晉升階梯似乎也顯示,年齡限制等固有的規則依然存在。

圖片版權 Getty Images Image caption 前國家主席胡錦濤的親信胡春華也有望晉身為政治局常委。

十九大後,大多數國家級領導人均會是「五十後」,而大多省級和部長部領導人會是「六十後」。

我們幾乎可以肯定,新一屆政治局中仍會有過往數任領導人的親信。

這包括前領導人江澤民的親信許其亮。他跟習近平的關係也不俗,有望繼續擔任政治局委員和軍委副主席。前國家主席胡錦濤的親信胡春華也有望晉身為政治局常委。

因此,現在最大的問題在於習近平能否透過把被視為敵對派系的人委任到自己的政府裏邊,令黨內更加團結。

中國領導人必須遵守固有的規定、尊重和平權力交接的過程,因為這對國家的將來十分重要。

這些至關重要的問題,比習近平任內推動的任何政策和議題都來得重要。中國國內和海外的觀察員都在看,習近平如何在短短數星期內解決這些問題。

李成是美國布魯金斯中國中心主任,著作包括《習近平時代的中國政治》(Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership)和《思想家和智庫在中國的掘起》(The Power of Ideas: The Rising Influence of Thinkers and Think Tanks in China)。