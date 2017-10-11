中共十九大：五張圖細看「中央」落馬高官
中共十九大召開在即，作為中共最高領導團體的中央委員會落馬官員的數量仍在刷新。
在任政治局委員、重慶市委書記孫政才7月24被宣佈調查，9月29日被火速宣佈雙開。孫政才成為十八屆中共中央委員會裏遭到查處的最高級別官員。
繼孫政才之後，原排名第一的中央候補委員、中紀委駐財政部紀檢組組長莫建成8月27日被宣佈接受組織審查。莫建成成為最近一位落馬的十八屆中共中央委員會成員。
截至莫建成落馬，分別擁有205名正式成員和171名候補成員的中共十八屆中央委員會在過去5年裏已有近10%落馬。
讓我們通過5張圖看看發生在十八屆中央委員會內的落馬官員細節。
中共十八屆中央委員會落馬高官
截至2017年8月27日
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17人 落馬中央委員
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17人 落馬中央候補委員
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205人 十八屆中央委員總數
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171人 十八屆中央候補委員總數
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8.29% 中央委員落馬比例
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10% 候補中央委員落馬比例
Reuters
十八屆中央委員會高官落馬時間線
2017年落馬中委及候補中委人數最多
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1人 2012年
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3人 2013年
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7人 2014年
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8人 2015年
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6人 2016年
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9人 2017年截至8月底
Reuters
中共十八屆中央委員會落馬標誌事件
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李春城 首位落馬的中央委員會成員
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楊金山 首位軍隊落馬中委
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周本順 首位落馬的在任省委書記
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蘇樹林 首位落馬的在任省長
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孫政才 首位落馬的十八屆政治局委員
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莫建成 最後落馬的中央委員會成員
Reuters
4人被判死緩或無期
中央委員及候補中央委員各2人
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朱明國 受賄1.4億 死緩
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萬慶良 受賄1.1億 無期徒刑
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王珉 受賄1.46億 無期徒刑
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令計劃 受贿7708万 無期徒刑
EPA