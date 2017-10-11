中共十九大：五張圖細看「中央」落馬高官

  • 2017年 10月 11日
， 圖片版權 Reuters

中共十九大召開在即，作為中共最高領導團體的中央委員會落馬官員的數量仍在刷新。

在任政治局委員、重慶市委書記孫政才7月24被宣佈調查，9月29日被火速宣佈雙開。孫政才成為十八屆中共中央委員會裏遭到查處的最高級別官員。

繼孫政才之後，原排名第一的中央候補委員、中紀委駐財政部紀檢組組長莫建成8月27日被宣佈接受組織審查。莫建成成為最近一位落馬的十八屆中共中央委員會成員。

截至莫建成落馬，分別擁有205名正式成員和171名候補成員的中共十八屆中央委員會在過去5年裏已有近10%落馬。

讓我們通過5張圖看看發生在十八屆中央委員會內的落馬官員細節。

中共十八屆中央委員會落馬高官

截至2017年8月27日

  • 17人 落馬中央委員

  • 17人 落馬中央候補委員

  • 205人 十八屆中央委員總數

  • 171人 十八屆中央候補委員總數

  • 8.29% 中央委員落馬比例

  • 10% 候補中央委員落馬比例

數據來源：新華社、人民網
Reuters

十八屆中央委員會高官落馬時間線

2017年落馬中委及候補中委人數最多

  • 1人 2012年

  • 3人 2013年

  • 7人 2014年

  • 8人 2015年

  • 6人 2016年

  • 9人 2017年截至8月底

數據來源：中紀委監察部網站（時間以首次通報為準）
Reuters

中共十八屆中央委員會落馬標誌事件

  • 李春城 首位落馬的中央委員會成員

  • 楊金山 首位軍隊落馬中委

  • 周本順 首位落馬的在任省委書記

  • 蘇樹林 首位落馬的在任省長

  • 孫政才 首位落馬的十八屆政治局委員

  • 莫建成 最後落馬的中央委員會成員

數據來源：中國共產黨新聞網（截至2017年8月27日）
Reuters

4人被判死緩或無期

中央委員及候補中央委員各2人

  • 朱明國 受賄1.4億 死緩

  • 萬慶良 受賄1.1億 無期徒刑

  • 王珉 受賄1.46億 無期徒刑

  • 令計劃 受贿7708万 無期徒刑

数据来源：新华社
EPA

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