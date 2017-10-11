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中共十九大召開在即，作為中共最高領導團體的中央委員會落馬官員的數量仍在刷新。

在任政治局委員、重慶市委書記孫政才7月24被宣佈調查，9月29日被火速宣佈雙開。孫政才成為十八屆中共中央委員會裏遭到查處的最高級別官員。

繼孫政才之後，原排名第一的中央候補委員、中紀委駐財政部紀檢組組長莫建成8月27日被宣佈接受組織審查。莫建成成為最近一位落馬的十八屆中共中央委員會成員。

截至莫建成落馬，分別擁有205名正式成員和171名候補成員的中共十八屆中央委員會在過去5年裏已有近10%落馬。

讓我們通過5張圖看看發生在十八屆中央委員會內的落馬官員細節。

中共十八屆中央委員會落馬高官 截至2017年8月27日 17人 落馬中央委員

17人 落馬中央候補委員

205人 十八屆中央委員總數

171人 十八屆中央候補委員總數

8.29% 中央委員落馬比例

10% 候補中央委員落馬比例 Reuters

十八屆中央委員會高官落馬時間線 2017年落馬中委及候補中委人數最多 1人 2012年

3人 2013年

7人 2014年

8人 2015年

6人 2016年

9人 2017年截至8月底 Reuters

中共十八屆中央委員會落馬標誌事件 李春城 首位落馬的中央委員會成員

楊金山 首位軍隊落馬中委

周本順 首位落馬的在任省委書記

蘇樹林 首位落馬的在任省長

孫政才 首位落馬的十八屆政治局委員

莫建成 最後落馬的中央委員會成員 Reuters