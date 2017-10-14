觀察： 中國政治精英圈存在「女性問題」嗎？

圖片版權 VCG/getty images Image caption 中共中央政治局常委歷來是清一色男性，普遍認為這種局面在可以預見的將來不會改變。

中國政治精英圈存在"女性問題"嗎？在世界各地男性主宰高層政壇現象受到挑戰的今天，中國政治精英的性別組成再度引人矚目。

10月18日開幕的十九大要進行五年一次的領導人換屆。新選出的政治局委員、中央委員和候補委員裏女性人數會顯著增多嗎？政治局常委清一色男士的局面是否會被打破？

中國事務觀察人士普遍估計，即使人員大換班，女性比例基本上不會有較大變化。

2012年十八大選出第十八屆中央委員會205名委員和171名候補委員，女委員33人， 佔8.7%

美國智庫布魯金斯研究所資深研究員李成認為，由於作為更高職務候選人的女性幹部"儲備有限"，第十九屆政治局中女性領導的人數不可能有實質性增加。

他說，在女性領導提升方面，中國仍落後於全球趨勢。

十九大召開前，女委員和候補委員少了2名：前司法部長吳愛英和前北京市委副書記呂錫文。

呂錫文今年稍早因貪腐指控落馬；吳愛英落馬的消息則是周六（10月14日）首次在十八屆七中全會公報中首次得到證實。

第18屆中共代表大會，2012年11月15日選舉產生：

中央委員和候補委員總計376人，女性33人，佔8.7%;

其中：

中央委員205人，女性10人；4.8%

候補委員171人，女性23人；13%

第18屆中共全國代表大會代表：2270人，女性521人，佔23%；

第19屆中共全國代表大會代表：2287人，女性551人，佔24%

寥若晨星

在"半邊天"可以作為女性同義詞的中國，憲法保障男女平等，習近平主席2015年還在紐約向聯合國婦女署捐款1000萬美元。

但是，中國黨政權力高層至今女性寥若晨星。

中共中央委員中，女性佔4.9%，中央政治局委員中女性佔8%， 政治局常委則清一色男性。

新華社公布中共十九大2287名代表名單，女性551人，佔24%；省市女代表超過三分之一，中央國家機關、中直機關、中央金融機構和央企更低一些。

中共全體女黨員比例不到30%。

現年64歲，2012年當選中共中央總書記的習近平，估計將當選連任。在可以預見的將來，佔據中國黨政軍最高權力交椅的應該還是男性。

普遍認為他將提拔一批經驗豐富、條件良好的政治新星進入中央，但大部分會是男性。

中共十九大將選出十九屆中央委員。據估計，第十九屆中央委員會裏將出現大量新人，中央政治局和政治局常委估計也會有六、七成的人員更換。

但中央委員和候補委員的女性比例不大可能有明顯改觀。

圖片版權 Han Haidan/CHINA NEWS SERVICE/VCG via Getty Images Image caption 劉延東是政治局兩名女委員之一，預計十九大後會退休 （資料圖）

政治局

政治局也一樣。

中共歷史上，政治局常委基本上一直是清一色男性，在可以預見的將來除非出現奇蹟，否則不會出現巾幗身影。

曾經，政治局有過少數女性，大多數是最高領導人的夫人，如毛澤東夫人江青、林彪夫人葉群和周恩來夫人鄧穎超。

2012年，中共十八大上兩名女性進入政治局：副總理劉延東（1945年生）和中央統戰部部長孫春蘭（1950年生）。她們中至少一人將由於年齡限制在十九大後退休。

第十八屆中央委員會女性委員從十七屆的13人（6.4%）減少到10人（4.9%）；包括23名候補委員在內，中央女領導女性比例從第十七屆的10%降到8.8%。

李成在《十九大前夕看中國婦女領導現狀》中指出，政治局出現女性新面孔，唯一可能的人選是李斌，現任國家衛生和計劃生育委員會主任（1954年生），滿族。

李斌曾在吉林省當教師，後任吉林省副省長和安徽省副省長，也是目前國務院25位部長中唯一的女性。

根據以往幹部提拔路徑的先例，省委或直轄市書記職位是進入政治局的最重要台階，而目前全中國沒有一位女性在這樣的位置上。

目前在中國31個省級政府中有兩名女省長：從甘肅省常務副省長一職調任寧夏回族自治區主席的鹹輝（1958年生），以及內蒙古自治區主席布小林（1958年生）。布小林不是中央候補委員。

鹹輝在2016年10月遞補為第十八屆中央委員。

圖片版權 VCG/VCG via Getty Images Image caption 李斌是目前國務院25名部長裏唯一的女性 （資料圖）

中央委員

第十八屆中央委員會女性中央委員中，除了剛剛被官方證實落馬的原司法部長吳愛英（1951年生），其他人各自都面對不同的阻障 。

沈躍躍（1957年生，人大常委會副委員長）和宋秀岩（1955年生，全國婦聯副主席）都是共青團派幹部背景。據信這對她們晉升不太有利。

還有四名中央女委員的現任職位相對較」軟性「，她們進政治局的可能性不大：

王俠（1954年），中華全國供銷合作總社理事會主任；

鐵凝（1957年），中國作協主席；

趙實（1953年），中國文聯黨組書記，團派幹部背景；

胡則君（1955年），最高人民檢察院常務副檢察長，團派幹部背景；

候補委員

新華社報道，10月14日閉幕的中共十八屆七中全會決定遞補中央委員會候補委員崔波、舒曉琴、馬順清、王建軍、李強、陳武、陳鳴明、趙立雄、趙樹叢、段春華、洛桑江村為中央委員會委員，其中女性只有一名： 舒曉琴。

舒曉琴（1956年生）曾任江西省委常委、政法委書記、江西省公安廳黨委書記、武警江西省總隊第一政委、第一書記，2013年4月任國務院副秘書長、國家信訪局局長和黨組書記。

在其他中央候補女委員中，李成提到兩個值得關注的名字：曹淑敏（1966年生），江西省鷹潭市委書記，前中國電信研究院院長，以及陳旭（1963年生），清華大學黨委書記。

圖片版權 資料圖 Image caption 曹淑敏在推動中國第四代移動通信系統建設中起了關鍵作用 （資料圖）

曹淑敏在中國第四代移動通信系統的建設中扮演了主要推動角色。今年年初中國媒體報道稱習近平曾接見曹淑敏，稱讚她為中國網絡空間發展作出的貢獻。

陳旭也有學術背景。清華大學是習近平的母校，也是許多中國前任領導人的母校。陳旭在這所大學任高層領導長達10年。

年齡和學術背景或許有助於她們升為中央委員。

不過，即便轉正為中央委員，李成認為"體制規則與規範會阻礙她們更快地晉升"。

李成認為，值得關注的還有三名少數民族女幹部：一個是已經遞補為中央委員的寧夏回族自治區主席鹹輝，另兩位是：

烏蘭（1962年生），2016年出任湖南省委副書記，之前曾歷任內蒙古自治區共青團委書記、區政府副主席和宣傳部長；

夏傑（1960年生），今年出任全國婦聯書記處書記，曾任賀龍江省委組織部副部長和統戰部部長，河南省委組織部部長；

其他候補委員要麼只有象徵性職務，要麼在一個位置上工作多年，仕途不暢。