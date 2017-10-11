BBC中國總編看中共十九大之二：信息管控

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編者按：將於下周三召開的中共十九大將決定中國未來五年的發展方向，引發國際媒體的關注。過去五年，習近平治下的中國政治與過往有何不同？這次的黨代會，又將對世界產生什麼影響？本周，BBC中國總編凱瑞為您梳理習近平的這五年。

我在北京地鐵上一個擁擠不堪的車廂裏…我周圍乘客們的臉都被智能手機屏幕照亮。中國的網絡使用人數比美國和歐洲的使用人數加在一起還多。

美國前總統比爾.克林頓曾經對中國設法控制網絡空間嗤之以鼻，說那不過是想"往牆上釘果凍"，他還打趣說，"祝他們好運吧！"

可現在沒人笑話中國了。五年前，習近平上台後，他決心構築一個所謂的中國"防火牆"- 網絡長城，使中國成為一個與"谷歌"、"推特"和"臉書"等世界網絡絶緣的政治堡壘。

與他們之前的帝王朝代幾乎如出一轍，中國共產黨領導人一直認為，嚴密控制信息傳播對他們掌握政權至關重要。在互聯網發展的早期，他們的控制的確有點鬆散，但在出現了所謂的"阿拉伯之春"之後，他們嚴格加強了對網絡的控制，絶不允許任何抗議聲音在網絡上傳播。習近平一上台，就視每一個手機為潛在的收聽裝置。

共產黨絶不想讓1989年的事件重演，當年潮水一般的民主抗議活動洶湧澎湃，最後不得不動用軍隊鎮壓下去。不過從某種程度上來說，現在，共產黨更加自信了，他們大肆宣傳俄羅斯在走向民主之後出現的種種麻煩，"阿拉伯之春"成了殘花敗柳，美國被戰爭、經濟危機和政治困惑搞得焦頭爛額。

風景這邊獨好

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而反觀中國，似乎風景這邊獨好：中國的中產階級開始到國外旅遊，看到種種問題，感覺還是中國的火車跑得更快更好。但黨絶不會掉以輕心，他們仍然覺得必須堅決抵禦西方民主力量的誘惑。他們不斷警告中國民眾，200年前西方列強用鴉片入侵毒害中國，而今的民主謊言不過是他們想要控制中國的新毒品。

共產黨在互聯網公司內部設立了黨支部，並要求公眾在社交媒體上互相監督。如果站在我身邊的這個女士敢把習近平叫做"包子"，她可能會遭到監禁。

這不禁令人聯想到毛時代，那時共產黨掌有每個公民的檔案，讓人不得不顧慮和恐懼。而習近平的監控其實早已強有力得多，現在他計劃通過臉部辨認和人工智能手段來進一步強化這種監控。

而互聯網本身也成為共產黨向國內外宣傳的工具，還有中國海外電視網，向好萊塢的投資與學術合作等等。中國的海外使館現在鼓勵中國留學生團體在校園裏壓制那些不諧和的聲音。

意識形態

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在一個國際大氛圍中的中國，意識形態的邊界無頭也無尾。西方公司、傳媒機構和政府發現經常受到中國共產黨的警告，讓他們必須尊重黨劃定的"紅線"，否則就別想到中國來。

我們舉兩個明顯的例子，就連不可一世的"蘋果"公司也不得不放棄了北京不同意的在中國發行的應用軟件；劍橋大學出版社最近審查刪除了一些網絡期刊的學術內容，直到引起國際公眾強烈反響才決定反思。

隨著新聞機構、政治人士和電影製作者這些幫你呈現當代中國現狀的人不斷受到壓力，現在你也在這界線之上。問問你自己，上一次你看到一部好萊塢大片裏出現一個中國惡人是什麼時候的事了？上一次你聽到或看到來自西藏的國際新聞報道是什麼時候的事了？或者上一次你們的總理為一名中國政治犯公開呼籲是什麼時候的事？

習先生的網絡控制還沒有滲透到你的手機內容上，但考慮到他的邏輯、影響力和經濟實力，這或許只不過是時間問題了。