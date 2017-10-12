英保守黨人被拒入境香港　約翰遜表關切

圖片版權 Benedict rogers Image caption 今年九月，羅傑斯出席倫敦港人舉辦的雨傘運動紀念活動。

曾公開評論香港人權、自由倒退的英國保守黨人本尼迪克·羅傑斯（Benedict Rogers），被香港拒絶入境及遣返。英國外相約翰遜（Boris Johnson）對事件表示「非常關切」，指英國當局已要求中國及香港政府交代事件，並指香港的高度自治、權利及自由應得到尊重。

羅傑斯向BBC中文表示，自己在訪港前，中國駐英使館曾經第三方向他發出警告，指使館極為關注他訪港的計劃，他已經向使館解釋自己此行屬於私人性質，不會參與任何公開發言，但最終仍被拒絶入境。

香港特首林鄭月娥回應事件時指，不能評論個案詳情，但稱香港的外交是中央事務。她又批評，英國「一些評論員或政客」攻擊香港司法系統，對香港「非常不公道」。

香港前政務司司長陳方安生發表聲明，質疑拒絶羅傑斯入境，並非香港政府的決定，要求港府交代這是港府或是中央政府的決定，並回應是否所有關注民主自由與人權的海外人士，均將被拒絶入境。

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜指香港的高度自治、權利及自由應得到尊重。（資料圖片）

「香港外交是中央事務」

羅傑斯為英國執政保守黨黨員，擔任黨內人權委員會的副主席。羅傑斯周三（12日）經泰國曼谷抵港，訪港屬私人性質，但在香港機場被拒絶入境及遣返。

香港入境處周三晚回復傳媒稱，不評論個別個案，強調處方秉持「專業及不偏不倚」的態度執行職務。

林鄭月娥周四（10月12日）回應記者提問時，指事件不會影響香港市民對「一國兩制」的信心，又稱世界各地當局均在入境問題上有很大酌情權，不能就每一個個案公開交代，又強調香港外交屬中央事務。

圖片版權 AFP Image caption 林鄭月娥多次表明，對英國政治人物批評香港法院判決感到不滿。

被問到一名英國公民能否入境香港、香港的出入境事務，是否也屬於「外交」，林鄭月娥表示「不能告訴大家詳情，但說所有事務都屬於香港的高度自治，這不是基本法內文所講」，又指當局要考慮這個入境個案是否涉及外交問題。

林鄭月娥又再度批評，英國一些評論員及政客「攻擊香港司法系統、誣蔑法官受政治干預」，是「對香港非常之不公道」。

她指香港終審法 院的非常任法官，有八位來自英國，質疑英國的相關評論者，是否認為這些英國法官「同流合污」損壞香港法治。

「中方以為我是國會議員」

羅傑斯接受BBC中文訪問時稱，相信中方誤會了他是國會議員、保守黨要角，代表保守黨前往香港，但他強調自己只是一個人權活動分子，不同意林鄭月娥所指，稱自己到香港並無任何外交成分。

羅傑斯指，大使館透過中間人向他的訪港行程表達關注之後，他也透過中間人回應，承諾在港期間不會參與公開活動、也不會接受採訪，並重申自己不是代表保守黨前往。

圖片版權 Benedict Rogers Image caption 多名香港民主派議員早前訪英，羅傑斯曾與他們會面。

羅傑斯收到警告後仍決定起行，他指若中方要阻止他前往香港，也不應透過私下威脅為之，如果中方最終決定拒絶他入境，也應該讓世界看到，中國正在干預香港的出入境管制。

他又指中方的行動效果適得其反，如果允許他入境，就不會掀起目前的輿論關注。

「入境處職員眼泛淚光」

羅傑斯於1997-2002年曾在香港居住。近年，羅哲斯多次就香港問題表態，支持香港的民主運動，並批評當局囚禁黃之鋒等香港運動領袖。

羅傑斯向英國《衛報》表示，他被強制遣返時，曾向送他上機回泰國的入境處職員問道：「這是否意味著『一國兩制』已死？現在還是『一國兩制』嗎？」

「那位職員很悲傷地看著我，眼泛淚光，他說：『我只是在履行職責，我無法回應』。」

但入境處的聲明則說，稱注意到有報導指該被遣返人士（指羅傑斯）曾評論「一國兩制」，並指「入境處證實，當時負責人員並未聽聞該名人士曾作出該等言論」。

圖片版權 EPA Image caption 羅傑斯曾表態聲援被判入獄的三名香港民主運動領袖。

香港過往曾多次拒絶政治人物入境。 2014年底「佔領」運動進行期間，英國國會外交事務委員會多名議員，原定就香港政治改革、港英關係等問題前往香港調查，但接獲中方警告將被拒絶入境，部份議員遭拒發簽證。

除了英國政治人物，台灣的民進黨立法委員，以及台灣、澳門的一些社運領袖均曾被拒入境香港。