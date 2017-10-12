你的器材不支持播放多媒體材料 十九大：你想對習近平說甚麼？民眾認得王岐山嗎？

中共十九大將於10月18日召開，但普羅大眾到底對十九大有多認識？BBC中文帶著幾個問題，在香港的旅遊景點和大專院校，訪問了兩岸三地的民眾和學生，了解他們的看法。

怎麼看中國過去五年的發展或印象？

普遍受訪的中國大陸遊客都認為，中國經濟發展迅速，令人民生活在各方面都得到改善，中共中央總書記習近平的功勞備受肯定。有受訪者直言：「習大大的領導是全球矚目，這五年來令中國的各方面綜合實力都愈來愈好。」

與這些遊客關係最密切的，是出遊機會增加，「外遊人數不斷創新高」，亦因為中國交通網絡逐步完善，促進了各地的旅遊業及經濟發展。

雖然未必每個人都直接受惠，但許多受訪者都認為，中國提倡「一帶一路」，在經濟方面帶來「前所未有」的機遇。

經常回大陸旅遊的香港市民廖女士說，中國大陸的高速鐵路，連接起各個城市，令各地發展迅速，「以前去過的地方都不認得了」。

她特別欣賞大陸的高速鐵路建設，「高鐵真的很快，我第一次乘坐高鐵時，我刻意地倒了一杯水，（那杯水）真的不會跌，開得很快。」

圖片版權 CNS Image caption 高鐵最讓民眾感受到中國發展迅速的步伐。

圖片版權 Xinhua Image caption 軍事實力增長亦是他們感驕傲的一環，特別是擁有航母。

而台灣遊客王女士也比較關注中國的經濟發展，她說：「我覺得最近比較重要的應該是『一帶一路』，我覺得這個對世界經濟發展蠻具有重大影響力。」

她稱，看過習近平有關「一帶一路」的演說，感覺到習近平是中國近來「最有世界觀」的一個領導者，「想法很有前瞻性」。

而兩岸關係方面，她希望可以「維持現狀」，在「平穩中求進步」。

另外也有沒有透露姓名的大陸遊客對BBC中文說：「在習主席的帶領下，大家的執行力很強，能夠基本上按照五年規劃走，完成制定的指標和目標。」

他特別提到，過去五年印象最深刻的是習近平在「貪污腐敗方面治理得非常好」，令民眾對他的支持率也非常高。

Image caption 習近平的這五年都做了些啥？

不過香港的學生就有不一樣的看法。

理工大學護理系李同學認為，打貪只是一個「借口」和「政治手段」，「鏟除敵對陣營的人」，防止不同派別的人「阻礙其施政」。

他認同過去五年中國經濟發展迅速，但與此同時，中國對香港管治也「嚴了很多」。

「因為環境愈來愈差，香港的反應也愈來愈大，大陸對香港姿態更強硬，形成了一個惡性循環。」他說，就算不是習近平，中國的領導人也會對香港態度愈趨強硬。

而在理工讀紡織的萬同學則說，中國政府在過去五年，在網絡上有很大進步，令中國愈來愈國際化，但其政府對民眾的「束縛仍然很大」。

「例如在WeChat（微信），你不可以輸入小熊維尼，會被人黑屏，言論會被人壓迫，說不到自己想說的事情……我不覺得是一件好事，中國作為一個大國，雖然她應該有些手段控制自己的人民，但實在太極端，再極端就如同北韓（朝鮮），但現今這個社會，不應該再控制人民的思想，要讓他們知道出面的事情。」她說。

圖片版權 AFP/Weibo Image caption 2013年6月，中國國家主席習近平訪問美國，與時任美國總統奧巴馬會面的照片被網民首次聯想到維尼熊。

有沒有聽過甚麼是「十九大」？

普遍願意在鏡頭前與我們聊天的大陸旅客，都是讚揚習近平的領導，不過也有更多的受訪者，一聽到「十九大」和「習近平」便說「這很敏感」而拒絶我們訪問。

「十九大」是指中國共產黨第十九次全國代表大會，全國代表大會每五年召開一次，是黨最高領導機關，討論和決定黨的重大問題，外界一般最關注最高領導層的人事安排，中共亦將為各個主要政策定調，向外展示未來數年的發展藍圖。

一般受訪的大陸遊客都能辨別出，「十九大」是與黨有關的事情，亦對中國未來領導層有誰抱有期待。

Image caption 這位大陸學生說，對於十九大不太關心。

但理工大學、來自大陸的史同學對BBC中文坦言不太關心：「我對十幾大的印象，就是每次開完十幾大之後，就會街上出來好多好多標語，我們要學習甚麼甚麼精神，但是對於我來說，我覺得不太關心那些事情，因為跟我現實生活沒有太大關係。」

受訪的香港市民中，沒有人點出十九大涉及「領導層人事變動」，但一般也能指出，是「一大班人在討論國家未來幾年的策略」。

不過亦有受訪者誤會十九大為「國與國」之間討論經濟發展的會議。

理工大學讀紡織的香港學生萬同學表示，沒有聽過十九大，她認為香港年輕一代忙於生活，連香港的議題都未去了解，更遙遠的事情更不會去了解。

「年輕一代不肯花精神和心機去接觸社會議題，除非是重大事件，例如魚蛋革命（去年農曆新年發生的旺角騷亂）以及『佔中』，但過一陣子又會忘記。」

認不認識王岐山？

我們特別挑選了最近頻頻見報的王岐山，測試一下民眾了不了解中國的新聞。

王岐山是現屆中國政治局七名常委之一，亦是中央紀律檢查委員會的書記，他肩負起「打貪」任務，有「反腐沙皇」的稱號。

王岐山上個月「經過請示」下會見訪華的新加坡總理李顯龍，又曾「密會」美國白宮前首席策略師班農（Steve Bannon），傳出69歲的他可能打破「七上八下」（67歲上、68歲退休）的中國高層官員不成文規定，繼續留在政治局。

他會否退休的討論眾說紛紜，惹來眾多媒體關注。

BBC中文街頭訪問中，數名來自大陸、較年長的受訪者能夠點出相中人是王岐山，以及他是中紀委的領導，但也有大陸學生表示不知道相中人是誰。

而香港受訪者中，則大部分人也不知道他是誰，僅少數人能夠說出他是「王岐山」，是中國高層，但即使說得出名字，也不清楚他具體頭銜或工作，甚至誤會了他是「總理」。

未來五年的期望？對習近平有話說嗎？

其中一名大陸遊客特別提到國民生產總值（GDP），他希望中國未來五年，能夠保持一定的經濟增長速度。

中國近年面對經濟增長放緩，2016年錄得的6.7%經濟增長，是逾25年內增長率最低，中國國家統計局預料今年能實現6.5%的增長目標。

一般受訪民眾都對BBC中文說，希望中國未來五年，可以繼續在教育和醫療等民生措施上有所改善，但具體怎樣做？一位受訪者就說：「我們小市民不會知道，這是領導他們管的事兒。」

而理大的大陸學生史同學則認為，中國讓人們文化消費的東西還是不夠，認為中國應繼續發展文化產業，發展一些人們「物質上和精神上」都更充足的東西。

圖片版權 EPA Image caption 有香港學生希望，習近平不要再管香港的事。

自言對習近平「沒有甚麼好感」的香港學生李同學說，希望習近平「不要再碰香港的事情」。

李同學稱自己主張「香港獨立」，並說：「如果她（香港）獨立了，他（習近平）是另一個國家的元首，某程度上，沒有甚麼也不好見面。」

他對於未來五年香港的發展並不樂觀，相信中國大陸對香港會愈來愈強硬，但同時香港市民在雨傘運動後已不太討論政治時事。

「早前有議員被DQ（取消議席）香港人也沒有甚麼反應，很難在五年內再有雨傘革命。」

不過一名剛畢業的黃女士則對BBC說，大陸經濟發展很好，兩地文化相近而容易適應，有機會的話會考慮未來回到大陸工作，而在中國提倡的「一帶一路」下，香港也有與大陸合作的空間。

被問到擔不擔心用不到WhatsApp，她回答說：「不用WhatsApp，則用微信。」