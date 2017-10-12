BBC中國總編看中共十九大之三：反腐運動

圖片版權 Reuters Image caption 古時帝王朝代的更迭經常是宮廷爭斗的結果，而中共內部派系的激烈内鬥也曾令黨幾度面臨危機。

編者按：儘管中國的影響遍及世界，但我們對其上層政治動向了解得還不如對朝鮮的多，想來令人警醒。BBC中國總編凱瑞將在中國共產黨十九大之前發表專稿系列。今天她探討的問題是中共黨內的腐化和反腐運動。

陝北延安的土窯洞是毛澤東和他的同志們當年的革命根據地，今天依然是共產黨信仰的聖地。一批一批的紅色朝聖者源源不斷來到這裏。中共近9000萬的黨員必須要與中央保持步調一致。即便如此，在習近平領導下的中國你也未必安全。你或許此刻還在高唱紅歌，高調反腐，下一刻，你可能就被戴上手銬，關進牢籠。

以盧恩光為例。他靠賄賂入黨，又一路靠賄賂往上爬，用金錢買了一個個學術學位，又違反計劃生育政策，生了7個孩子。現在共產黨在反腐運動中將其關進入獄，此舉的確大快人心。但是，中共是否應當自省一下，盧恩光只是筐裏的一個爛蘋果嗎？還是這一筐蘋果都爛掉了？

圖片版權 AFP Image caption 習近平表示自己不只"拍蒼蠅"，還要"打老虎"。

當然，我們都知道這是一個一黨專制的國家。中共稱自己為"人民的先鋒隊"。從理論上講，他們猶如《星球大戰》中的"絶地武士"階層，他們的統治授權來自上蒼。但問題是，他們根本就不是。習近平說，如果你想發財就別入黨！但實際情況是，很多人入黨正是為了能發財。贊助和惠顧正是黨的運作方式。中國沒有獨立的法庭、警察和新聞媒體，難以想像習近平將能怎樣改變這種現狀。

他的解決辦法是恫嚇，殺一儆百。當他剛開始反腐運動時，不少人根本不屑一顧——這不過是司空見慣的政治清洗而已。但這次反腐的力度和廣度出人意料，一些黨內位高權重的所謂大老虎被拉下了馬。當這些人真的被送上法庭後，官員們的盛筵酒席、奢華高爾夫和肆無忌憚的豪賭大大減少。

然而，代價有多大呢？對專制政權最大的威脅常常是精英階層的潰敗。而中國是有據可循的。古時帝王朝代的更迭經常是宮廷爭斗的結果，而中共內部派系的激烈内鬥也曾令黨幾度面臨危機。

黨代會召開的年度似乎常會發生怪事，今年也不例外。首先，一個與中共許多權貴家族有關係的億萬富翁突然香港的一家豪華酒店失蹤。據信，他目前被關押在中國大陸。這一事件警告人們，財富、關係網和一本加拿大護照，並不能讓你逃脫習近平的羅網。

圖片版權 Getty Images Image caption 5年前中共18大後王岐山開始主管中共中央紀律檢查委員會並開始主管習近平推動的反腐運動

當一個億萬富翁銷聲匿跡之際，另一個億萬富翁卻從大洋彼岸冒出來，對許多中共上層人物提出腐敗指稱，其中包括習近平的一些左膀右臂。此人就是郭文貴。他在中國受到若干犯罪指控和通緝。當然，他本人肯定不是天使，他的商業策略之一就是賄賂國家安全部門主管，製造罪名打擊他的競爭對手。

郭文貴醜聞對習近平所稱中共反腐運動大獲成功，無疑抹了一把黑。隨著最近幾個月一些中國最大的私人企業受到制約，而黨內整肅仍在進行，習近平瞄凖的一些目標可能會感到，只有繼續無情地追逐後台和更多證據在手才可能僥倖過關。

不過，在習近平即將開始他第二任期之際，他顯然已經站穩腳跟，羽翼豐滿，不僅鞭及海外，而且在國內的政權更加穩固。在中國，這種恐嚇式反腐運動稱為"殺雞給猴看"，而且在整個過程中一直高唱革命歌曲。