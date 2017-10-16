你的器材不支持播放多媒體材料 100秒動畫看懂中共十九大為何重要

編者按：本周三，中國共產黨第十九屆黨代會在北京召開，將確認習近平下一個五年執政地位和政策。在國際舞台上，習近平希望展示自己是一位自信的21世紀國家領導人，在地球氣候變化、世界貿易和朝鮮問題上有所作為。但對國內出現的不諧和聲音他們採取怎樣的政策呢？請看BBC中國總編凱瑞中共十九大系列專稿。

今天在中國任何一座城市的街道上行走，到處都能看到讚揚共產黨核心價值觀的紅色標語和橫幅。這些核心價值觀包括民主、自由和法治。但不無諷刺意味的是，黨對那些持有強烈如此價值觀的人感到恐懼。而它的核心原則之一就是擊敗所有的敵人。

共產黨並不是一直都這樣嚴厲的。黨從毛澤東個人崇拜狂熱中吸取了教訓，後來的領導人多少約束了自己對權力的無情掌控。但習近平的社會主義核心價值觀似乎是個例外，就連幼兒園的孩子們也會唱，人們再度被要求對黨忠誠的發誓。而試圖挑釁核心價值觀是不可能的。

結果是，在中國對這些標語誓言口是心非沒有關係，但如果公開唱反調或者令黨的價值觀看上去空洞無物的話，那你就惹麻煩了。

你的器材不支持播放多媒體材料 微信上，到底什麼能說，什麼不能說呢？

甚至提出要關注性騷擾都可能被定罪，或者你寫的歷史與共產黨的闡述相左也不行。另外，招惹到麻煩的還有勞工權益人士、基督徒、穆斯林，等等。對了，還有律師，儘管習近平堅持說中國必須有法治。

對共產黨來說，光把這些人關起來已經不足夠，他們重新啟用了毛時代的一些做法，不少政治犯被要求，在電視新聞裏播出他們自我譴責的懺悔稿。有些人甚至指責外國人誘惑脅迫他們反對中國。看到多年來曾經歷經坎坷而無畏的一代律師被迫告發或譴責自己從前的同事，並祈求寬恕，真是令人痛心。

但是像這樣毀掉一個文明社會能確保中國只能由共產黨統治，否則將面臨社會動亂。人們仍然清楚地記得1940年代的中國內戰，以及1960年代的混亂局面，很多中國民眾都對動蕩和混亂感到恐懼。

圖片版權 Reuters Image caption 當諾貝爾和平獎得主劉小波今年夏天在八年牢獄之後死於肝癌，世界各國領導人都沒有譴責他受到的不公對待。

所以，當外面的人視政治犯為良心犯罪，中國公眾則將他們視為渣滓或叛國者。即使那些不這樣看的人，也大多認為任何其他方式代價都太高了。很多外國人也持這樣的看法。當諾貝爾和平獎得主劉小波今年夏天在八年牢獄之後死於肝癌，世界各國領導人都沒有譴責他受到的不公對待。為了不得罪北京，大多數國家領導人都避免與達賴喇嘛會晤，或為香港民主活動分子發出呼籲。

習近平十年執政期已經過半，共產黨已經讓它的大多數敵人沉寂下來，但是他們仍然時刻保持警惕。甚至連科技也要懷疑。例如，最近一個聊天機器人對一個"共產黨萬歲！"的提示做出反應，問"你覺得一個腐化和無用的政治體系能維持長久嗎？"結果這個聊天機器人被重新編程，再遇到這種提示，它學會了改變話題。