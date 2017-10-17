中國官媒：中國「無須引進失效的西方民主制度」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國各地均有「喜迎十九大」的活動

在中國即將召開最重要會政治會議—五年一度的全國代表大會前一日，中國官方的新華社發表一篇英文社評，稱「中國式民主」優於西方民主，中國「完全沒有需要，引進其他國家那些正在失效的政治制度」。

社評形容，「無盡的政治鬥爭、紛爭及朝令夕改的政策」是自由民主制度的標誌，既拖慢了社會、經濟發展，也無視了民眾的利益。

「中國的制度導向社會團結。西方民主的本質具對抗性，則必然會導致社會分裂。」

社評又形容，在中國共產黨「頭腦清醒、具前瞻性」的領導之下，中國式的民主「從未如此健全」，沒有需要引進「其他國家那些正在失效的政治制度」。

社評呼籲，西方國家需要深切反省其「老化」的民主制度，並指西方民主若不想徹底崩潰，就必須注入新生命、推倒重來。

中共第十九次全國代表大會將於明日開幕，分析認為，國家主席習近平將在今次會議中進一步鞏固、集中自身權力。

北京的勝利宣言？

沙磊（John Sudworth）BBC駐北京記者

新華社的評論沒有點名提及美國總統特朗普，或英國脫歐，但這些歐美政治現象，似乎令中國對自己的一黨制越來越自信。

新華社在十九大召開前夕發表的這篇評論，猶如勝利宣言：文章指「西方民主已被危機及混亂所淹沒」，當中「有著無盡的爭斗、口水杖，政策朝令夕改」，拖慢了經濟及社會進步。

與之相比，中國社會則相當和諧。

然而新華社這篇文章隻字不提的是，在中國，所有政治的異議者、權鬥者，以至所有與對當權派不滿的政治人物，大部份均已被囚禁。