中國官媒：中國「無須引進失效的西方民主制度」

  • 2017年 10月 17日
This photo taken on October 13, 2017 shows people performing to welcome the upcoming 19th Party Congress in Huaibei in China"s eastern Anhui province. China"s Communist Party opens its 19th National Congress on October 18, a twice-a-decade political meeting to reshuffle leadership positions. 圖片版權 Getty Images
Image caption 中國各地均有「喜迎十九大」的活動

在中國即將召開最重要會政治會議—五年一度的全國代表大會前一日，中國官方的新華社發表一篇英文社評，稱「中國式民主」優於西方民主，中國「完全沒有需要，引進其他國家那些正在失效的政治制度」。

社評形容，「無盡的政治鬥爭、紛爭及朝令夕改的政策」是自由民主制度的標誌，既拖慢了社會、經濟發展，也無視了民眾的利益。

「中國的制度導向社會團結。西方民主的本質具對抗性，則必然會導致社會分裂。」

社評又形容，在中國共產黨「頭腦清醒、具前瞻性」的領導之下，中國式的民主「從未如此健全」，沒有需要引進「其他國家那些正在失效的政治制度」。

社評呼籲，西方國家需要深切反省其「老化」的民主制度，並指西方民主若不想徹底崩潰，就必須注入新生命、推倒重來。

中共第十九次全國代表大會將於明日開幕，分析認為，國家主席習近平將在今次會議中進一步鞏固、集中自身權力。

北京的勝利宣言？

沙磊（John Sudworth）BBC駐北京記者

新華社的評論沒有點名提及美國總統特朗普，或英國脫歐，但這些歐美政治現象，似乎令中國對自己的一黨制越來越自信。

新華社在十九大召開前夕發表的這篇評論，猶如勝利宣言：文章指「西方民主已被危機及混亂所淹沒」，當中「有著無盡的爭斗、口水杖，政策朝令夕改」，拖慢了經濟及社會進步。

與之相比，中國社會則相當和諧。

然而新華社這篇文章隻字不提的是，在中國，所有政治的異議者、權鬥者，以至所有與對當權派不滿的政治人物，大部份均已被囚禁。

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