中共十九大：台灣關注未來「一中」尺度

你的器材不支持播放多媒體材料 100秒動畫看懂中共十九大為何重要

中國共產黨十九大即將於18日正式召開，未來五年北京對台政策是否會有變動是近期台灣媒體關注的焦點。

中國國台辦日前發文表示，對台灣的"工作成果"，宣揚"習總書記5年來的政績"，但台灣則依舊由陸委會回應，"中華民國乃主權獨立國家"，台方這幾年表示克制，不代表中方可以借機宣傳，台灣也不可能接受"一國兩制"。

台灣實踐大學副教授、專長國際及兩岸政治的賴岳謙則向BBC中文網表示，中共十九大的戰略還是在黨章修改，與所謂"習近平思想"是否會納入其中等，台灣的問題則是"相對次要"，本質上是變化不大。

但賴岳謙表示，中方的對台布局在十九大前也先做好，包括調動駐聯合國大使劉結一到國台辦當副主任、還有任命台研會長戴秉國與中國社科院台研所長楊明傑等，顯示壓制台灣在國際中心的發聲管道，已經慢慢完工。

收緊"一個中國"

圖片版權 Reuters Image caption 台灣總統蔡英文年初與特朗普的通話讓北京不滿。

對於未來十九大後中方對台政策走向，賴岳謙則認為，中方對現任民進黨政府的力道會逐漸收緊，"強化一中"將成為對各國的唯一通令。

賴岳謙分析，過去幾年，世界各國都是承襲台美斷交後，美國所製造出來的模式在與台灣政府互動，包括在該國設立商貿辦事處、代表處等、在台灣也以"在台協會"名義，維持某種程度的外交級別"非官方互動"。

然而，在中國這5年持續政治實力影響全世界之際，這樣過往的模式也受到挑戰，中國在民進黨政府上任後"強化一中"的意圖更明顯，處處要求邦交國"遵守一中"。於是乎，就出現了日前非洲奈及利亞、厄瓜多與巴林等國，要求台灣的代表處改名、或是強迫遷移等現象。

賴岳謙說，中國持續弱化台灣在國際的影響力是顯而易見的，目的就是將來台灣人若是在海外碰到困難，讓台灣當局的外交處理備感無力，台灣人就會向中方大使館尋求協助，擴大"一中原則"的好處到在外國的台灣人。

再來是在社會融合上，未來中方勢必會拋棄過往"以商逼政"與"以民逼官"的老路，將在中國長期居留的台灣人當作國民看待，讓他們享有一般國民待遇、健保、貸款優惠，讓下一代的台灣人漸漸想移民國去落地生根，覺得中國比台灣環境好很多。

最後則是在戰略武力上，習近平會持續對台保持最佳武力，以備台灣真正獨立後的不時之需。賴岳謙表示，習近平一直在讓指揮官有年輕化與實戰化的經驗，包含之前的中國陸軍司令員李作成，也是真正打過越戰的人，這幾年在南海問題上，也某種程度警告美國在亞洲這邊別"輕舉妄動"。

台灣民間的看待

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣的電視新聞節目熱烈討論十九大議題

而在民間上，許多台灣媒體則更關注在習近平的權力鬥爭。比如政治上對孫政才、令計劃等人的清算、金融上對項俊波與楊家才的整肅，還有對企業家們的"莫名消失"等，或是播報北京當局的風聲鶴唳場面。

賴岳謙則說，許多台灣研究人員、抑或是媒體，喜歡把中共焦點放在權力鬥爭、或是接班問題上，但他認為這是"沒有意義"的。應該要去思索中國在這五年間創造了什麼、又做出了什麼。十八大後又貫徹了什麼、讓中國人民提升了什麼，"中國人民的信心這5年內顯著提升"，他說。

而大多數台灣人民，也都把中共十九大當作"他國事務"看待，或是對於當地一些人潮管制擁擠趣聞感到新鮮。賴岳謙則說，台灣人對於中方在十九大人事安排還是比較有興趣，中共黨章修改則是漠不關心。或多或少，顯示出台灣人對自身政治以外的冷感。

賴岳謙也認為，台灣人對於政治人物的說話常常是"聽了就算了"，也不會認為那是真正的政治承諾。但是中國的政治人物講話份量很重，也是一諾千金。

賴岳謙也稱讚，過去五年內習近平的方針確實在中國發展上有顯著成長，稱他是"當今最卓越領導人"也不為過："中國軸心一旦確立，那成長的速度是飛快的，讓人對他在十九大的下個五年感到更期待"。