圖片版權 AFP Image caption 習近平工作報告中的港澳篇幅比胡錦濤的要長。

中共中央總書記習近平在中共第十九次全國代表大會上發表的工作報告中對香港的描述，被認為意味著北京對香港的管控將更趨強硬。

過去五年裏，北京先後提出對香港「全面管治權」的重視，繼而就普選行政長官和立法會作出規範，不滿北京所為的香港民眾與民主派政團發動「佔領中環」示威——後來被民主派稱為「雨傘運動」——親北京陣營發動「反佔中」系列鬥爭。

與此同時，「港獨」議題冒起，北京政府、香港特區政府與親北京「反佔中」陣營高舉「反港獨」旗幟，並時常強調「底線」、「紅線」論。

如今，觀察人士普遍認為將順利連任的習近平在屆末工作報告中稱「港澳台工作取得新進展」，是意味著走鷹派路線的中共港澳事務負責人張德江與前香港特首梁振英贏了，還是剛好而已？

特別報道：中國共產黨第十九次全國代表大會

圖片版權 EPA

習近平的報告都怎樣說香港了？

習近平這份回顧過去五年的工作報告說：「港澳台工作取得新進展。全面凖確貫徹『一國兩制』方針，牢牢掌握憲法和基本法賦予的中央對香港、澳門全面管治權。」

習近平在報告中說：

堅持「一國兩制」是「是實現中華民族偉大復興的必然要求」

提出「有機結合」維護北京中央對港澳的「全面管治權」與特區的「高度自治權」

要支持港澳特區政府和特首依法施政，「保障和改善民生，有序推進民主，維護社會穩定，履行維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任」。

「確保『一國兩制』方針不會變、不動搖，確保『一國兩制』實踐不變形、不走樣」

堅持「愛國者為主體的『港人治港』」，增強香港民眾的「國家意識」和「愛國精神」，讓港人與中國大陸人民「共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光」

支持香港「融入國家發展大局」，以「粵港澳大灣區」建設等為重點，全面推進大陸同港澳互利合作，制定完善便利港澳居民在大陸發展的政策措施

圖片版權 EPA Image caption 習近平上台以來於人強硬處理對港政策形像。

「全面管治權」一詞是在2014年6月，中國國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書時提出，強調香港的一切權力均由北京授予，特區高度自治權不存在任何「剩餘權力」。

此外，「堅持以愛國者為主體的『港人治港』」也是來自這份白皮書。

習近平星期三（10月18日）發表的工作報告談及台灣時明確表示反對「台獨」，但並未點名反對「港獨」，也沒有提及2014年白皮書和2012年十八大工作報告中，時任中共總書記胡錦濤強調的「堅決反對外部勢力干預香港」。

你的器材不支持播放多媒體材料 十九大：香港市民認識嗎？

習近平報告已等同給「港獨」議題劃底線這說法成立嗎？

星期四（19日）有多份報章引述大陸官員稱，習近平不提「港獨」，不等於中共中央不再認為「港獨」問題重要。

香港《蘋果日報》引述與會的中國國務院港澳事務辦公室前主任王光亞說，「今天的報告也會強調中央會劃出底線，這底線就是任何損害國家主權，安全，發展利益的事情都不要做」，因此「反港獨」信息明確。

《明報》則引述不具名大陸官員說，執政黨大會上發表的報告一般以正面提出要求的方式表達，習近平在報告中要求特區履行「憲法責任」，其實已包含了要求香港自行處理包括港獨在內的威脅國家主權的行為。

香港中文大學中國研究中心客席教授林和立博士對BBC中文網說：「其實習近平提不提打擊『港獨』，意義不是太重大，因為北京對港的總體路線圖已經很明顯。」

「防範香港威脅（中國）國家安全的這些工作是一定會開展的。『23條』當然是一個短中期的目標。」

香港《基本法》第23條規定的反顛覆、保障國家安全立法自2003年的首次提案被撤回後，一直未有重提。新任行政長官林鄭月娥在上周剛發佈的首份施政報告中，重申香港有完成立法的「憲制責任」，但將「謹慎行事」。

但自鄰埠澳門於2009年通過並實施其「23條」國安立法後，香港就受到了壓力。今年5月張德江巡視澳門時，澳門親建制報章重提，2015年10月澳門立法議員代表團訪京時，張德江對澳門完成「23條」立法表示肯定。

香港政界人士怎麼說？

圖片版權 AFP Image caption 香港一些民主派人士形容習近平如同皇帝。

民主派、建制派的立法會議員在習近平的報告發表後不久已相繼露面回應。

民主黨主席胡志偉說，習近平提「全面管治權」論，讓他相信未來北京對「一國兩制」的理解「就是以中共能獲取『全面管治權』的基礎下實現『一國兩制』」，「在未來日子，中港矛盾只會因為這種路線（變得）更加對立，以及（達致）一個不可能緩和的現象」。

公民黨黨魁楊岳橋認為，要解決香港的深層次矛盾，就得由制度著手，妥善地梳理中港關係，不能單靠高壓，否則不能真正解決問題。他還說關鍵在於人心，「中央到最後得要尊重港人的高度自治」。

建制派最大黨民建聯主席李慧瓊說，香港近日出現了新形勢，「港獨」思潮出現，年輕人對中國文化認識不深等，都引起北京中央關注，但習近平的講話不會對港府構成壓力。

當年主持「23條」立法推銷工作失敗而離開官場的新民黨主席葉劉淑儀認為，出現「全面管治權」這些字眼，反映北京「有些擔心」香港情況失控或有分離傾向，因而要提醒香港對中國國家統一、國土完整的重要性。而「23條」立法早晚都要落實，她相信林鄭月娥會尋找適當時機進行。

受港澳辦支持的智庫全國港澳研究會副會長劉兆佳教授對網絡媒體香港01指出，習近平提及「全面管治權」，反映北京中央對「港獨」等「底線」立場不會手軟，甚至更加強硬，但這不代表北京會廢除特區「高度自治權」，因為擁有主權的中央政府有權全面管治香港，包括將一部分治權授予特區政府自行處理。

相比於傳統黨派，非建制的「前途自決」派與「港獨」派政團未見高調評論習近平工作報告的涉港內容。

圖片版權 AFP Image caption 中共港澳工作「一把手」張德江已屆退休年齡。

圖片版權 AFP Image caption 梁振英放棄連任香港特首，但獲得中國全國政協副主席席位。

圖片版權 AFP Image caption 親民主派輿論不時嘲笑梁振英才是「『港獨』之父」。

習近平的報告代表張德江、梁振英的鷹派路線笑到最後了嗎？

過去五年，有朝鮮教育背景的中共中央政治局常委，中國全國人民代表大會常務委員會委員長張德江，一直是中共中央港澳工作協調小組組長。梁振英是在十八大召開前就任香港特首，但其絶大部分任期都是在中共十八屆中央任期之內。

在《「一國兩制」白皮書》、全國人大常委會頒布「8·31決定」對雙普選設限、「雨傘運動」中強硬抓捕示威者與清場等事件下，香港民主派政治人物與觀察人士不時批評張德江與梁振英是鷹派人物。習近平的報告內容貌似認同了這種鷹派作風。

林和立回顧說，梁振英在任五年，許多人覺得他是在運用文化大革命時期主動挑起矛盾、加劇深層矛盾、「拉一派，打一派」的鬥爭手段，甚至將他稱為「港獨之父」。

「但不要忘記，無論是梁振英還是張德江，他們都是奉行習近平的路線。雖然北京決定用林鄭月娥來代替梁振英，張德江作為港澳協調小組組長的位置馬上會給換掉，但無論誰接替張德江，實際上都是推行習近平的路線。」

林和立對BBC中文網說，習近平總的來說傾向鼓吹民族主義，因此這條強硬路線並未被削弱，未來五年也不會有所改變。

你的器材不支持播放多媒體材料 習近平7月巡視香港時讚賞即將卸任的梁振英打擊港獨有功。

資深中國事務評論員劉銳紹則對《蘋果日報》指出，習近平不提「港獨」，一方面是因為過去數年盲目打擊，結果「越打越獨」，因此稍作收斂。

另一方面，劉銳紹認為，十九大是共產黨的活動，在這層面提及「港獨」只會起動員作用。但他同樣認為不提「港獨」不代表習近平停止打擊。

那就是說，鷹派沒輸，輸的只是張德江和梁振英？

林和立說，北京始終不希望由一位低民望的特首來執行其政策，繼續讓梁振英執政五年，只會加深香港的深層次矛盾。

「林鄭月娥起碼無論是議員，還是普通市民，或者是商界，民望都比較高，用這樣的一個特首來推行北京的政策，從北京的角度來講，有效的機會會大一點。」

而早在習近平發表其工作報告前，林鄭月娥就在她的施政報告表態說：「我們每一個熱愛香港的人都有責任全面凖確地確保『一國兩制』在香港沿著正確方向前進、都有責任向任何衝擊國家主權、安全、發展利益的行為說『不』、都有責任培養下一代成為具國家觀念、富香港情懷和對社會有承擔的公民。」

林和立認為，未來五年，「一國兩制、高度自治」在香港實施的「廣度和深度」將受到進一步削弱。