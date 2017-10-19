BBC中國博客：習近平展示權力的演講

圖片版權 EPA Image caption 習近平在十九大開幕式上所作報告耗時三個半小時，十八大時胡錦濤報告耗時只有1小時40分鐘。

如果有人對中國是否仍在堅守未經變革的列寧主義政治體系心存疑慮，那過去幾小時裏在北京人民大會堂出現的一幕會讓他了解更多。

首先，習主席——同時也是中國共產黨的總書記——坐在了一位九十多歲的前領導人旁邊。很多人普遍認為這位前領導人還在發揮影響力，甚至還經常傳出他去世的謠言。

江澤民的出現，在中國社交網絡上引發了短暫的興奮。他經常佩戴一幅寬邊眼鏡，再加上標誌性的張大嘴巴的微笑，使得其崇拜者親切稱他為"蛤蟆"。

"他活得好好的，還在閒聊！"微博上的一則留言說。但很快這則留言就被審查人員發現並刪除。

圖片版權 Getty Images Image caption 江澤民出現在十九大開幕式的電視鏡頭中，用放大鏡閲讀習近平的報告。

一位前任領導人在一場重要的固定形式的會議中清楚出現在國家電視台的直播鏡頭中，但政府卻要屏蔽關於他現身一事的所有言論，沒有任何其它事情比這更能闡述列寧主義的真諦。

儘管如此，一些評論還是冒了出來。

"為什麼我不能轉發蛤蟆的圖片？"其中一條寫道，"我能在腦袋裏想蛤蟆嗎？我正在想像一隻蛤蟆。"

目前中國政府還不能阻止公民在腦袋裏想蛤蟆。但也有人擔心這一天終會到來。

習近平開始了長達三個半小時的演講。

雖然長度還趕不上菲德爾•卡斯特羅（Fidel Castro）， 但已經足以讓同樣坐在他位置旁邊、江澤民另外一側的另一位前任領導人胡錦濤看起來在專心學習。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @neilaconnor Jiang Zemin checked his watch 10 times in Xi speech before I lost count 00:45, 01:25, 01.35, 01:40, 01:43, 01:50, 01:55, 01:59, 02:10, 02:19 pic.twitter.com/sAbhC1U9TC — Neil Connor (@neilaconnor) 2017年10月18日

一位記者在推特上詳細記錄下江澤民每次看表的時間。

上一屆黨代會上，胡錦濤的報告只講了1小時40分鐘。

比我更具觀察力的記者發現，在習近平的演講過程中，年邁的江澤民至少看了十次表。

胡錦濤則在習近平完成報告回到座位的時候向他輕輕敲了一下自己的手表。

當然，按照經典的蘇俄政治傳統，無論這種報告有多長，或者本身就是一些可預知的政治修辭或者言論管制，裏面總有重要內容。

圖片版權 EPA Image caption 鼓掌是代表們開會時的重要任務。

比如，演講時出現比預期更多的全體鼓掌。習近平講到要控制房地產價格、還有他一直牽掛的脫貧問題時，這種現象就出現了。

和其他領導人相比，他使用的語言不是那麼正式。演講結束時，習近平謙虛地向代表深深鞠躬，收獲了熱情洋溢的讚許。

這些都展示了習近平超越派別利益的魅力，甚至可以說在整個國家擁有的魅力。他在第一個任期收獲了巨大成功，儘管也被人指責試圖建立個人崇拜。

然而，當習先生凖備開始第二個五年任期的時候，正在舉行的十九大提醒我們他所推行的項目的真正目的——他從掌權之初就已開宗明義。

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如果認為隨著中國經濟的日益強大，中國會必然走向政治自由，那你錯了。

他遵循的當務之急是維護共產黨的權力。

因此不要指望他能擼起袖子給所有人幹活，也不要指望三言兩語能表達清楚。

自然也就不能指望出現年邁的前領導人閒聊的畫面，尤其是那些像被稱作"蛤蟆"的江先生那樣以一些個人魅力受到歡迎的人。

這套系統不允許這樣做，中國仍然保有著強硬的列寧主義政治理念。