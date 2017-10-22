圖片版權 AFP Image caption 2013年3月16日，人民大會堂中的四位女性人大代表

正在北京召開的中國共產黨第十九次代表大會代表總數為2280人，其中女性還不到四分之一。

《紐約時報》刊登的一篇文章說，女性被"關在外面"。

有人不禁要問了，中國共產黨是不是應該更加嚴肅看待男女平等這個問題？

在世界各地男性主宰高層政壇現象受到挑戰的今天，在"半邊天"被作為女人同義詞、憲法保障男女平等的中國，執政的共產黨是否真有"女性問題"？

圖片版權 HAN HAIDAN/CHINA NEWS SERVICE/VCG VIA GETTY IMAGES Image caption 劉延東是政治局兩名女委員之一，預計十九大後會退休

玻璃屋頂

中共總計有黨員8940萬人，其中接近2300萬是女性，比例為26%。

中國最高國家權力機關"全國代表大會"中，女性代表比例為24%。但是，人大代表不一定必須是黨員。

政壇上，越往高處走，女性越少。

2012年中共十八大之後，中央委員會當中只有33名女性，所佔比例約為9%。中央委員會負責選舉權力強大的政治局。

而政治局25名成員當中只有2名女性：8%。劉延東是其中之一，但她預計十九大後會退休。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平講話，聽的大多是穿深色西裝的男代表

發展人脈

顯而易見，儘管中國政府一直強調男女平等，儘管中國上大學的女性人數超過男性，中國女性要想突破政壇的玻璃屋頂還是有難度的。

那麼，障礙在哪裏？

通常，女性是在讀大學期間或者加入工作時入黨，將其作為發展職業的一個助動器。但是，女性晉升到縣級以上特別困難。

加拿大多倫多大學政治學系教授Lynette H.Ong說，長期以來，人們一直認為女性的位置是在家、在廚房裏。這就意味著，女人不應該有太大野心。她們的社會角色是照顧好丈夫、孩子、孩子的孩子。

「儘管毛澤東曾經說過那句婦女能頂半天天，女性爭取平等代表權還有相當長的路要走。"

妨礙女性晉升的另外一個原因是，不先在省政府或黨委任職就鮮有機會提升到國家級任職，爬梯子需要時間。

確實有女性被提拔到中層領導位置，但是，高層領導中女性還是寥若星辰。

位於維也納的」人文科學研究所「訪問學者李玲博士說，"需要和那些有任命權的人構建良好的關係網，那些人絶大多數是男性。"

女性退休年齡更低也限制著她們的發展。現在，中國男性的退休年齡是60歲，女性公務員和國營企業僱員退休年齡是55歲，其他單位女性則為50歲。

圖片版權 AFP Image caption 高層女幹部通常分管「女性事務」。比如中央委員李斌擔任國家計劃生育委員會主任

有人認為，中國政府應當更加主動。

倫敦經濟學院民事社會中心主任Jude Howell教授說，"在推行那些為女性政壇發展掃除障礙的政策方面，政府力度不夠。因為詮釋方式不妥當，指標制起到了反作用。"

那麼，中國的現象是不是不尋常呢？和其他國家相比，中國女性的地位是不是更糟糕？

並非如此。

拿中國女性在全國人大當中承擔的職位與英國議員、美國眾議員相比，就好像是拿蘋果和梨子作比較--風馬牛不相及。

但是有一點很清楚，在世界各地，政治決策機構中女性所佔比例都很低，這一現象並不僅僅是在中國。

英國議會下院中，女議員比例為32%，這還是歷史最高紀錄。

印度議會"人民院"（Lok Sabha）中女性為11%；日本國會中女性比例更低：只有9%。

其他一些國家看似更平等：盧旺達眾議院中女性佔61%的席位；古巴"全國人民政權代表大會"中女性佔49%。

Image caption 女性在各國議會中所佔比例（百分比）。由上至下分別為：盧旺達，古巴，英國，德國，中國，肯尼亞，美國，朝鮮，印度，巴西，日本

再來講一講基層。

中國共產黨女黨員的比例僅為26%。但是，看看其他國家，這個數字並不顯得那麼特別。

越南和古巴都是一黨制國家。最新的統計數字顯示，女性黨員的比例都不到33%。

多黨制國家狀況也差不多。德國，默克爾的」基民盟「中，女性成員佔26%；英國，梅首相的保守黨中女性黨員佔大約30%。

巴西，聖保羅大學一項調查顯示，聖保羅州所有黨員當中，女性為33%。

結論：共產黨領導的中國，女性參政議政比例確實偏低；不過，這樣的」女性問題「並不是中國共產黨獨有。