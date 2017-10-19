觀點：「十九大」後中共執政方略如何變革

圖片版權 Reuters Image caption 和歷屆黨代會上的報告一樣，習近平所做的報告不可避免地重覆了許多經常出現在中國官方文件中的話語和說法。

習近平在中共"十九大"開幕式上所作的長篇報告在中國國內和世界上都引發了廣泛關注和熱烈討論。在這份長達三萬多字的報告中，習近平不僅系統總結了他領導下的中共中央在過去五年中的工作，更對中國在未來一段時間的發展定下了基調。

和歷屆黨代會上的報告一樣，習近平所做的報告不可避免地重覆了許多經常出現在中國官方文件中的話語和說法。但是，這份報告也具有鮮明的特色，更明確宣稱中國共產黨所領導的社會主義事業已經進入了一個"新時代"。從這份報告來看，"十九大"以後，中共在內政和外交方面的執政方略都可能出現重大變革。

內政

首先，在內政上，中共很可能將會促進社會公平置於比發展經濟更重要的地位。這集中反映在習近平報告中對現階段中國社會主要矛盾變化所做的表述上。

至遲從1981年召開的中共十一屆六中全會開始，在官方表述中，中國現階段的主要矛盾就被界定為"人民日益增長的物質文化需要同落後的社會生產之間的矛盾"；1997年，中共"十五大"報告更強調這一矛盾貫穿中國"社會主義初級階段的整個過程和社會生活的各個方面"。在這種情況下，解決社會主要矛盾的核心舉措就是發展經濟，而經濟發展過程中所出現的階層分化、城鄉差距、地區差距、環境污染和社會矛盾，都被置於相對次要的地位，有時候甚至會被有意無意地忽略。

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在中共"十九大"開幕式上所做的報告中，習近平明確宣稱，在"中國特色社會主義進入新時代"的背景下，中國社會的主要矛盾，已經轉化為"人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾"。從新的表述來看，雖然發展還是矛盾的重要方面，但解決問題的關鍵卻不再發展本身，而在於提升發展的質量和效益，在於讓更多中國人以更公平的方式從國家的發展中受益。

更平衡的發展，意味著在經濟、政治、文化、社會、生態等各個方面協調不同社會群體和不同地理單元在發展中的代價與收益。習近平報告中所提到的鄉村振興、區域協調發展和全面開放等戰略，都將成為中共為解決新時代社會主要矛盾而努力的方向；而報告中"讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育"、"促進收入分配更合理、更有序"、"統籌城鄉社會救助體系"、"讓全體人民住有所居"和"讓貧困人口和貧困地區同全國一道進入全面小康社會"等提法，也很可能成為有關部門在"十九大"後的工作目標。

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外交

同時，從習近平報告來看，就外交而言，在未來一個時期，中國很可能會以更有進取心的姿態出現在國際舞台上，並將在國際事務中發揮更加積極主動地有所作為。

中國在處理國際事務方面的這種轉變，建立在習近平和他所領導的中共中央對自身行為方式所抱有的高度自信心和自豪感之上。在"十九大"開幕式上所做的報告中，習近平明確指出，中共所踐行的中國特色社會主義，不僅成功地幫助中國"站起來"和"富起來"，更為其他發展中國際提供了一條走向現代化的新途徑。

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從習近平的表述來看，這種新途徑顯然與傳統西方發達國家通過產業革命和殖民擴張邁向現代化的歷史無關，也根本不同於"華盛頓共識"所倡導的以市場機制而非國家力量驅動經濟發展的新自由主義模式。而在習近平和他所代表的中共中央看來，中國獨特的發展經驗"拓展了發展中國家走向現代化的途徑，給世界上那些既希望加快發展又希望保持自身獨立性的國家和民族提供了全新選擇，為解決人類問題貢獻了中國智慧和中國方案"。

在懷有這種自信心和自豪感的領導人帶領下，中國在未來幾年內很可能會以更加積極主動的姿態出現在國際舞台中央。可以預見，"十九大"後，中國不僅將繼續以"一帶一路"建設作為重點，在亞洲、歐洲、非洲和太平洋地區謀求更廣泛的投資、貿易與文化交流機會，更會謀求在恐怖主義、網絡安全、重大傳染性疾病、氣候變化等非傳統安全領域以關鍵參與者的身份發揮更有影響力的作用。

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習近平宣稱，"沒有哪個國家能夠獨自應對人類面臨的各種挑戰，也沒有哪個國家能夠退回到自我封閉的孤島"，他號召"建立人類命運共同體"，這與特朗普政府在國際貿易和應對氣候變化等議題上所表現出來的孤立主義傾向形成了鮮明的對比。可以預見，"十九大"後，中國將繼續支持多邊貿易體制、支持聯合國和國際組織在全球事務中發揮作用。

但是，在多邊貿易體制框架下和各類國際組織中，中國將以更有進取心的姿態、更為積極主動地發揮作用。"十九大"後，在國際事務中，中國將逐漸告別韜光養晦的傳統角色，轉而努力塑造"負責任大國"的形像。按照習近平的說法，在"十九大"所展開的新時代中，中國將"日益走近世界舞台中央、不斷為人類做出更大貢獻"，而這也將是中共帶領中國人民"奮力實現中華民族偉大復興中國夢"的重要舉措。