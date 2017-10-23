習近平的反腐運動：範圍有多廣？目標是什麼？

圖片版權 AFP Image caption 有人認為反腐運動是針對內部反對者的大型清洗，範圍達到自毛澤東時代以來前所未有的程度

自習近平2012年成為中國領導人起，他發起了一場廣泛又嚴酷的反腐運動，超過一百萬官員被整肅。

BBC的一項研究發現，習近平治下，超過170名部級及副部級官員被撤職，許多人被監禁，他們被指控腐敗、行為不端及違反黨紀。

有人認為反腐運動是針對內部反對者的「大清洗」，範圍達到自毛澤東時代以來前所未有的程度。毛澤東發動的文化大革命中，許多高層官員被清除。

這場運動範圍有多廣？

與以往傳統最顯著的不同就是，自毛澤東時代以來的不成文黨內慣例被打破。這麼多國級官員被起訴值得注意，近幾十年來，許多重要人物通常會悄悄退休。

但過去五年，中國共產黨中央委員會中，35名中央委員和候補委員被整肅，這與1949年至2012年被查的一樣多。

這場運動的目標是誰？

根據官方數據，習近平治下的五年，有134萬高級與低級官員——所謂的「老虎與蒼蠅」因腐敗和紀律指控而下台。

沒有任何一個階層逃過，下台的包括村長、工廠經理、政府部長和將軍。

這場所謂的「大清洗」也出現在政府最高層中。至今最大的"老虎"是原中國第三號領導人周永康，退休前他曾掌管中國內部的安全機構。

被解除公職的原重慶市委書記孫政才是第四名被開除出共產黨的在任政治局委員。孫政才今年54歲，在習近平上台前就被提拔，曾是最年輕的政治局委員，並曾被預測會進入中共最高權力中心。

迄今，周永康是落馬的中國最高級別領導人。他在2012年退休以前，曾是中國第三位有權勢的政治家。2015年，他因受賄、濫用職權及洩露國家秘密被判處無期徒刑。

孫政才在7月突然被開除公職，他是習近平"大清洗"中級別最高的在任官員，也是被開除出共產黨的第四名在任政治局委員。

在2013年退休前，徐才厚是中國軍方最高級別官員之一。他曾被調查，其中一部分調查是關於"以錢換軍銜"的行為。最終，他被開除出黨並被起訴。2015年，徐才厚因癌症死亡。

郭伯雄曾與徐才厚一同工作。2016年7月，他成為1949年後被起訴的中國最高級別軍官。他隨後因受賄被判處無期徒刑。

令計劃是胡錦濤信任的一名顧問，但習近平執政後，他被迅速降級。在一場醜聞——他的兒子"衣衫不整地"在一場法拉利車禍中死亡後，令計劃在2016年因受賄被判無期徒刑。

中共中央委員會中，將有近70%的委員將在本次大會中被新面孔取代。

圖片版權 Getty Images Image caption 十九大中，將選出新一屆中央委員會

軍隊情況如何？

在習近平治下，沒有一個領域像軍隊這樣被徹底重組。習近平迅速開始了軍隊的全面重組和現代化j進程。

為了推動軍隊向西方式聯合指揮轉變以及提拔年輕軍官到高層，超過60名將軍被調查和被解除公職。

甚至當黨代表為大會開始在北京聚集時，運動的節奏也沒有緩慢的跡象。上個月，房峰輝和張陽兩名高層將領在公眾視野中消失，官方還宣佈了一系列新的高層調查。

習近平的目標是什麼？

在北京召開的五年一度的大會中，預計國家主席和中共總書記習近平仍將留任，但會出現新的領導團隊，幫助鞏固其已經相當強大的權力。

如果一切都按習近平的計劃發展，他應該能把其許多擁護者提拔至關鍵職位。他上台以來，他的許多盟友都被提拔。以下是一些主要的獲益人：

在仕途早期，栗戰書是習近平所治地相鄰縣的縣委書記。2015年，他作為習近平的"特別代表"訪問莫斯科，並在與俄羅斯保持緊密關係中扮演關鍵角色。

習近平早年擔任浙江省委書記時，在他旗下工作的一些現黨內高官被稱為"之江新軍"，陳敏爾是其中一員。孫政才下台後，陳敏爾代替他成為重慶市委書記。

另一名"之江新軍"成員是蔡奇。在到北京任職之前，他在社交媒體上的博客十分受歡迎，有超過一千萬粉絲。

王滬寧據稱是習近平的高級外交政策助手，還被一家韓國報紙稱為「中國的基辛格」。此前，他也是前國家主席胡錦濤和江澤民的顧問。

2013年，習近平將其經濟顧問劉鶴介紹給美國總統奧巴馬的國家安全顧問時說，劉鶴"對我很重要"。劉鶴曾在哈佛大學獲公共管理碩士學位。

圖片版權 Getty Images Image caption 十九大中，胡錦濤、習近平和江澤民（從左至右）

中國頂級決策機構中共政治局常委目前有七個席位，誰將進入中共政治局常委能顯示出習近平有多大權力。10月25日黨代會結束後，常委名單和25人的政治局委員名單將最終揭曉。

但觀察人士稱，習近平與反腐大員、他重要的盟友王岐山利用清理運動，幫助打造中國的新領導人。

幾十年來，中共一直以共識來管理黨，但觀察人士稱，習近平已經重塑了許多黨內規則，將權力集中在自己的手上。

批評人士指責習近平鼓勵個人崇拜，他們指出，被整頓的大多數高級官員都曾是其反對者的支持者，或前國家主席江澤民和胡錦濤的支持者。

習近平的支持者則稱，中國即將超過美國成為世界最大經濟體，習近平追求的夢想是一個更繁榮和強大的中國。反腐運動是必要的，以恢復執政黨的公信力。