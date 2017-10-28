台灣改時區獨統之爭 細數中國的時區改正

Image caption 中國在近代化上海開埠後 開始導入英國的GMT時間

台灣的"改時區"聯署通過，當局將討論後給予響應，細數過往中國的時區改制，國民政府在大陸也有順應民生社會的時區改正。

曾經的中華民國時區

位於台灣的國家發展委員會（簡稱國發會）的公共政策平台，最近因為有網友在網絡發起"時區改正"，希望由目前的格林威治時間加8小時，改制為加9小時，引起正反網友的討論。

支持者認為，它可以與中國時區有所區隔，而反對者則認為，這樣的改制只是"精神勝利法"，更是獨派想"跟日本靠攏"，也發起另外的"反對因為政治因素干擾作息的改正時區"聯署，形成一種變相拉鋸。

由於台灣是民主社會，政府有必要對公民提案進行響應，因此台灣國發會也於26日召集相關人士，預計由內政部與經濟部等統籌意見後，2周內統一回復。台灣行政院長賴清德也表示，這議題會"審慎考慮"。

就歷史而言，近代中國在西洋化後，目前的GMT+8制度先是在上海開埠之後就在19世紀末期導入。1912年中華民國成立後，先是廢除清朝時的欽天監製度，在於1918年設立長白（GMT+8.5）、中原（GMT+8）、隴蜀（GMT+7）、回藏（GMT+6）與昆侖（GMT+5.5）等五大時區。

當時的時區設定，不外乎是在民主中國成立後，配合各地的作息與習慣而設置，國民政府也在各地車站、碼頭與銀行廣設報時系統，希望中國人民到了各省市，也要習慣當地的時區。

而在1949年中華民國政府來台後，五時區也仍未在台灣課本上消失，更成為台灣的中高生史地必考題，聆聽廣播時，整點報時絶對是先說"中原標凖時間"這句，成為台灣人的集體回憶。

圖片版權 Getty Images Image caption 中華民國過往實施五時區制，培養現代中國人生活作息。圖為1949年南京火車站人們趕車。

台灣曾有的夏令時間

過往在英國生活，最熟悉就是每到了換季時，英國政府都會公布夏季與冬令的轉換日期，好讓大家做好換季凖備。位於較北邊的英國，夏季白晝長、冬季黑夜長，調時差也成為一種換季習慣。

而就在中華民國政府退居台灣之後，也曾於1950年至1979年間，斷斷續續實施過夏令時間（也稱日光節約時間），會在夏季三個月左右調整間為

GMT+9。但是在1980年以後，因為"成效不彰"所以不再實施。

國際地理學者、參與台灣史地教科書編撰的廖振順，跟BBC中文網回憶，當時的夏令時間，長度差不多就是一季，國民政府視情況會在選日子調整回GMT+8，政府的目的，當然是要鼓勵民眾早點出門，替國家經濟勞動。

加上當時台灣普遍缺電，主要用電以國防跟公家為主，政府都鼓勵人民在白天就盡快出門，避免過多的民生用電消耗。他說："我們稱做『日光節約時間』，其實就是當時時空背景窮，政府想能省則省"。

而小時生活在鄉下的家父回憶，政府實施夏令時間，只在都市會比較有作用，在鄉下地方則是沒特別遵循："鄉下地方都是看農曆過日子，甚至日出而作，天一亮就出門，晚上很早就睡，自己有一套生理時鐘"，不會在乎時間調整。

家父也說，改時區比較麻煩的是當兵，軍隊的作息要調整，還有公家機關等簽署公文時，會壓日期跟時間，會蠻常出現忘記實施夏令時間而簽錯時間的狀況。加上鐵路局跟航空的班表這三個月都要調整，某種程度上還是會耗費成本。

廖振順也提及，實施夏令時間，通常是緯度高的國家愈有利，像是英國緯度高，節約能源的比例也愈好，台灣緯度在23度左右，夏天實施時間短，成效普通，加上1980年代後台灣經濟突飛猛進，自然也就不需要了。

圖片版權 AFP Image caption 在共產黨建政後，改回單一北京時間，顯示中央統治權威

改時區真意味獨立？

而回到這場公民聯署，有一個被擴大解釋的在於，發起改正時區從GMT+8到GMT+9這點。由於GMT+9是屬於日韓通用的時區，因此會有許多人質疑，是否想要"去中國化"，來向日本靠攏。

而就歷史來說，台灣在過去被日本統治時，一開始也曾經是使用GMT+8。但在1937年，中日戰爭爆發後，日本加速台灣的皇民化運動，因此改制時區為與東京中央符合的GMT+9。後來日本佔領香港、新加坡時，也改正時區為GMT+9，某種程度上，也是種對日本內地的效忠，禁止其他"政治思維"。

同樣的道理也可以應用在中國，在中華人民共和國建政後，也廢除中華民國的五時區制度，改用北京時間的GMT+8，1971年以後更擴大到新疆與西藏。就某種程度而言，中共政府也是希望各省都可以跟北京中央效忠，政治意圖明顯。

廖振順則說，時區劃分是"理論時區"與"行政時區"。理論時區是經度15度即差1小時，台灣經度在121度，本來就在GMT+8範圍。共產黨建政後，廢除中華民國五時區制，就是為了自己行政方便重要，所以那是政治上的"行政時區"，過往日本統治台灣改時區，也是行政方便考慮。

而這場聯署，在網絡上只要5000人同意就可以成案，廖振順也認為比例太小，掀起親中或親日更沒必要："就是個簡單的地理討論"。只是台灣與北京的經度都正好在GMT+8中，無意間讓時區議題掀起討論，如果台灣政府為了"行政需要"，將來改正時區，那才會引起其他的政治考慮。