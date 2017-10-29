圖片版權 Xinhua Image caption 這是1978年以來維港中心再次出現上千健兒一同渡海的情景。

香港經典戶外游泳比賽——維港渡海泳——首次重返維多利亞港中央作賽，主辦單位稱有近3000人參加。

參賽者星期天（10月29日）早上從九龍尖沙咀公眾碼頭出發，至灣仔金紫荊廣場碼頭為終點，賽道全長1公里。

維港渡海泳早於1906年首辦，至1978年因海港污染嚴重而停辦。2011年恢復後一直以維港東側鯉魚門為比賽地點。

據香港媒體報道，不少參加民眾認為賽道水質不錯，但也有健兒抱怨有難聞氣味。主辦單位稱來屆比賽也將考慮沿用此賽道。

比賽在08:30（00:30 GMT）展開，在晴朗的天氣下，泳手們各施各法暖身，再按照賽會安排出發。

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雖然恢復至1978年的起點，但具體起步點是鋪設在海面上的浮台。歷史影片顯示，從前渡海泳選手是從尖沙咀公眾碼頭一躍而下。

參賽名額中，絶大多數為純為參與的「優悠組」，不少泳手趁著難得在海港中央暢泳的機會，忙著自拍留念。

民間曾有謠傳香港法律禁止在維港範圍游泳的說法，但實際上法律只規定在維港範圍舉辦游泳比賽必須通知海事處。即便如此，平日維港船舶往返頻密，只有像渡海泳比賽這種事先封航的環境下，才有可能安全游泳渡海。

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這次「復古」實際上只是部分恢復——灣仔並非原來的終點，而受到過去數十年的填海工程影響，原本位於中環的終點早已不再存在。

圖片版權 Getty Images / Three Lions / Richard Harrington Image caption 1950至60年代的九龍尖沙咀鐘樓海旁。當時鐘樓仍是九廣鐵路九龍車站的一部分，而圖中車站後方貨運碼頭旁邊就是渡海泳選手下水的地點。

圖片版權 Getty Images / Three Lions Image caption 原來的渡海泳就是在火車站後方，貨運碼頭旁邊的公眾碼頭下水。

圖片版權 Getty Images / Keystone Image caption 約1955年的香港島中環海旁，當時戰後填海工程正要開展，干諾道以北的新填海地建成了大會堂，前方設有第二代皇后碼頭——渡海泳後來的終點。

圖片版權 Getty Images Image caption 到2007年，建成於1957年的第二代皇后碼頭也面臨拆卸，讓路新一輪填海工程。當時文物保育活動人時曾與警方爆發衝突。

圖片版權 AFP Image caption 隨著填海工程將海岸線進一步北推，渡海泳要重現最原始的中環終點，變得十分困難。

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