蔡英文出訪：三個南太平洋島國的中美台關係

圖片版權 Reuters Image caption 蔡英文過境美國夏威夷，參觀珍珠港，行程開放媒體跟訪。

蔡英文於10月28日至11月4日率團出訪台灣位於南太平洋的三個邦交國──馬紹爾群島、圖瓦盧（台灣稱吐瓦魯）和所羅門群島（台灣稱索羅門群島）。

這是蔡英文上任後首度出訪南太平洋邦交國。台灣總統府周六（28日）表示，「永續南島，攜手共好」這次出訪的宗旨。而出訪的主要目的有二，一是「向世界證明台灣有能力也有意願為國際社會做出更多貢獻」，二是要代表全體台灣人民向當地的外交人員、醫療團、技術團、當地台商僑民表達他們做為「踏實外交」實踐者的謝意。

台灣外交部政務次長吳志中日前在記者會上表示，這次出訪的三個國家是太平洋友邦中與中華民國邦誼最久的三國。希望能藉此次出行，深化雙邊關係。

前總統馬英九2010年也曾出訪南太平洋，在七天內訪問了南太平洋的六個邦交國，蔡英文此行比馬英九少去了基里巴斯（吉裏巴斯）、瑙魯（諾魯）、帕勞（帛琉）。

過境美國關係升溫？

蔡英文去程過境夏威夷，期間與美國智庫人士座談，到珍珠港參觀美國海軍戰艦紀念館，並開放媒體採訪，是近年來第一次公開的台灣領導人過境美國行程。

專長研究美中台關係的淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年對BBC中文分析，不管蔡英文過境美國的待遇規格是否提高，都不出《台灣關係法》的範圍。

中國外交部對美國讓蔡英文過境的做法表達抗議，黃兆年認為這只是形式上對中國內部有個交代。

黃兆年表示，從特朗普上任至今，美國對台灣在軍事採購、美台部長級官員及將官可互訪的《台灣旅行法》草案都釋出善意，「官方互動熱絡」。黃兆年認為這是美國在《台灣關係法》的框架下強化雙邊實質交流的政策。

這次蔡英文過境美國的規格維持或提高，黃兆年認為，這是美國在特朗普即將出訪中國的情勢下，「讓台灣放心」的舉措。但美國不會大幅更動台美既有的架構，也不會如中國政府擔心的「釋出支持台獨訊息」。

而過境美國一事對蔡英文政府來說，則可以解讀成「其兩岸或對外政策受美國認可，或至少尚在雙方溝通理解範圍內，」黃兆年說。

馬紹爾群島

圖片版權 AFP Image caption 台灣前總統陳水扁2007年出訪馬紹爾。

馬紹爾群島是密克羅尼西亞群島的一部分，土地面積為181.3平方公里，人口約5.5萬人。二戰後聯合國決議將馬紹爾由美國託管，1983馬紹爾與美國正式簽署《自由聯繫條約》，馬紹爾獲得內政、外交自主權，但防務15年內由美國負責，條約1986年生效。

1990年，聯合國安理會通過終止部分太平洋託管領土託管協定決議。1991年，馬紹爾成為聯合國成員。

馬紹爾在1991年至1998年與中華人民共和國有外交關係。1998年11月，馬紹爾轉而承認中國民國，次月與中華人民共和國斷交。

馬紹爾的經濟以農漁業為主，但發展遲滯，主要經濟來源仰賴國外援助，美國是最大貿易及金援國，1986年至2002年，美國向馬紹爾提供的經濟援助超過10億美元。

台灣在馬紹爾設有醫療團，今年五月的世界衛生大會（WHA），馬紹爾為台灣發言，台灣外交部表示，馬紹爾是「忠實友邦」。

蔡英文在周一（30日）與同為第一個女總統的馬紹爾總統希爾達·海因（Hilda Heine）會晤。

圖瓦盧

圖片版權 Getty Images Image caption 圖瓦盧與英國一直關係密切。威廉王子與凱特王妃2012年訪問圖瓦盧。

位於中太平洋南部，陸地面積26平方公里，海洋專屬經濟區面積約75萬平方公里，人口1.1萬。圖瓦盧國土的陸地最高點不超過海平面5米，面臨氣候變遷、海平面上升而「滅國」的風險，因此在氣候變化問題意見表達強烈。

圖瓦盧於1978年脫離英國獨立，成為英聯邦成員國一份子。

在1979年圖瓦盧與中華民國建交。中華民國大使館是唯一設在圖瓦盧本國的大使館，其他國家的多半由臨近國家的大使館兼轄圖瓦盧事務。

圖瓦盧總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）已經到訪台灣14次，目前有34位圖瓦盧學生獲得獎學金在台灣求學。

圖瓦盧在今年九月的聯合國大會總辯論上發言支持台灣。

所羅門群島

圖片版權 Getty Images Image caption 所羅門群島屬美拉尼西亞群島

位於太平洋西南部，屬美拉尼西亞群島。陸地面積2.84萬平方公里，海洋專屬經濟區面積160萬平方公里，人口57.6萬。

所羅門原是英國的殖民地，被英統治85年。1978年獨立後，政府部門的顧問等仍由英國人擔任。英國至今仍是所羅門重要的援助國及貿易伙伴。

1983年與中華民國建交。外交關係上與英國、澳大利亞、新西蘭及其他太平洋國家都保持友好。

蔡英文將於11月1日到訪所羅門。

台灣目前還有哪些邦交國？

中美洲地區10個：伯裏茲（台灣稱貝里斯）、多米尼加、薩爾瓦多、危地馬拉（瓜地馬拉）、海地、洪都拉斯（宏都拉斯）、尼加拉瓜、聖盧西亞（聖露西亞）、聖基斯和尼維斯（聖克里斯多福及尼維斯）、聖文森特和格林納丁斯（聖文森）

南美洲地區1國：巴拉圭

大洋洲地區6國：帕勞（帛琉共和國）、馬紹爾群島、基里巴斯（吉裏巴斯）、瑙魯（諾魯共和國）、所羅門群島（索羅門群島）、圖瓦盧（吐瓦魯國）

非洲地區2國：布基納法索（布吉納法索）、斯威士蘭（史瓦濟蘭）

歐洲地區1國：梵蒂岡（教廷）

外交危機？

圖片版權 Reuters Image caption 大部分台灣邦交國的大使館都集中在一棟大樓中。

蔡英文就任台灣總統後，兩岸關係不復國民黨執政時代熱絡，台灣的外交也面臨衝擊。

蔡英文上任一年多，聖多美普林西比、巴拿馬分別與台灣斷交，與中國建交。

日前BBC記者凱文‧波尼亞（Kevin Ponniah）報道，台灣長期以來提供發展援助來維繫為數不多的邦交國，但隔鄰的中國現在已成為經濟上的「超強力量」。台灣的盟友漸漸被中國以「金錢外交」挖走。

多明尼加（多米尼加）、巴拉圭、海地都是被點名可能與台灣斷交的邦交國。台灣在歐洲唯一的邦交國梵蒂岡，近來與中國互動頻密，也被列入觀察名單。呵呵