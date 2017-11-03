特寫：騎單車到南非的香港青年

你的器材不支持播放多媒體材料 阿翔對BBC中文分享了旅程的所見所聞。

從愛打扮的藝術系文青，搖身一變成為騎行二萬五千公里的單車背包客。今年33歲的阿翔，花了近一年半的時間，騎單車穿越逾20個國家，從香港到南非好望角，完成了一個充滿青春和血汗的夢想。阿翔回來香港後接受BBC中文專訪，分享了他的歷險記。

被槍指嚇，險像環生

阿翔懷著戰戰兢兢的心情，在2016年5月展開這次旅程，此前花了一年多時間籌備，每天積極健身備戰，他說自己本來沒有那麼愛做運動，現在回想也覺得「不可思議、匪夷所思」。

「去到甘肅在一間餐廳吃飯，有人問我從哪兒來，我說我從香港騎單車過來，有大媽死都不信，說我說謊。」

經歷沙漠、雪地與高山低谷，阿翔稱起初也不能騎得很遠，但隨著旅程便覺得騎得更順暢，每天騎一百公里也不是問題，不過仍然遇上不少驚險的場面。

他稱在埃塞俄比亞的高山出現高山反應而發燒，經過土耳其時，又試過單車和人身陷泥濘，幸好有人經過救他一命。

他承認不是整趟旅程都是騎單車，偶爾也是要使用其他交通工具避過危險和局勢不穩的國家與地區。

你的器材不支持播放多媒體材料 阿翔對BBC中文分享了對非洲的感受，最令他印象深刻的是非洲都看得到香港的車。

圖片版權 LINUS CHENG Image caption 騎單車攀山涉水，每次上斜坡都是一個挑戰。

圖片版權 LINUS CHENG Image caption 阿翔在途中買筆送給沿路遇上的小孩。

例如在埃及西奈半島，他曾經突然被軍警截停，指路途危險，不讓他騎單車，最後警察們先後出動了十幾部警車，輪流帶著他穿州過省，到安全的地點才讓他繼續單車之旅。

「我起初都挺害怕警察，但那邊的警察很好，有時候他們會中途停下來，讓我在一些景點拍照。」

另外在以色列前往西岸巴勒斯坦自治區後，出境時則遇上阻滯。

「他（邊防人員）在老遠就已經叫停我，用喇叭叫我停在那兒，不准動。」他憶述當時的情況：「前面的瞭望塔，上面那個人已經舉起槍，即是我有任何輕舉妄動就會被他『乾掉』。」

他隔一段很遠的距離揮著英國國民（海外）護照（即BNO），之後關員才慢慢靠近他，並盤問了他近一小時，才讓他入境以色列。

「其實我不是很緊張，但是他們比我還要害怕很多，好像覺得面對的是一枚炸彈。」

圖片版權 LINUS CHENG Image caption 與當地人交流，是令他最回味的部分。

論最難忘的經歷，阿翔表示是經過中亞地區的伊斯蘭國家，他覺得他們十分歡迎外國人，會邀請他回家吃飯等等，儘管語言不通，但仍然可以用肢體動作溝通。

不過有時也會因為文化差異讓阿翔難以習慣，例如對朋友的概念好像略有不同，他稱試過與當地人交換聯絡方法，那些新朋友每天都發短訊或打電話給他，令他覺得好不習慣。

「有時我借宿時，與他們相處會覺得很不自在，你會覺得經常被他們纏著，沒有甚麼私隱，甚至乎洗澡途中，會有人不斷進來詢問一下有沒有問題，會覺得沒有私人空間。」阿翔說。

由於文化差異，有些非洲人對時間觀念亦十分特別，阿翔表示，試過有非洲人跟他說用40分鐘買東西，結果4小時後才回來，每次約時間，他們大多會遲到。

「有時會啼笑皆非的就是，如果他比你早到，他會嫌你遲到。」

他認為這趟旅程中，最美麗的風景，是在埃塞俄比亞的山區，日出時可以看見草原上有一層霧，形成一片金黃色。

但他說，照片無法捕足這令人驚嘆的一面，只有現場看，才感受到那種壯觀。

圖片版權 LINUS CHENG Image caption 照相機不一定能把美景留下來，但腦海里一定會記著。

非洲很窮嗎？

阿翔說，許多人都對非洲存在誤解，以為非洲全都很窮。他認為非洲貧富懸殊問題嚴重，有些城市其實物價與香港差不多，但他亦見過貧困的地方。

根據聯合國資料，單是也門、南蘇丹、索馬里亞和尼日利亞東北部，有二千萬人受饑荒威脅，一些索馬里亞難民逃到埃塞俄比亞，在埃國東南部，約50%至79%的索馬里亞兒童難民有急性營養不良，另外一些難民逃到盧旺達、坦桑尼亞等地，亦因為資金不足而減少購買緊急的糧食。

圖片版權 LINUS CHENG Image caption 阿翔與一間烏干達的慈善機構合作，籌得5萬港元，為孤兒村增添單車。

阿翔在這趟旅程期間，亦與一間烏干達的慈善機構合作，籌得5萬港元，為組織所辦的孤兒村增添幾十台單車。他說這樣做是為他的旅程增添意義。

他說，如果有心幫助非洲的窮人，要想清楚如何幫忙，不要盲捐物資，同時要以平等的態度對待他們。

「我們不斷捐物資，或會對當地經濟造成好大打擊，商人做不到生意，令國家愈來愈窮。我想我們可以在教育上、技術上改善他們的生活。」他說：「我們要尊重他們的文化，不要高高在上的角度，認為是我去教你，而是好像朋友般相處，不要看低別人，他們只是發展的路上和我們不一樣。」

阿翔說，隨著中國發展「一帶一路」項目，中國在非洲有很多建設。

圖片版權 LINUS CHENG Image caption 語言不一定相通，但單靠肢體語言，也是可以彼此交流。

「很多人會告訴我，這條路是中國人搭建的、這條路軌又是中國人建造的，部分人對華人有好感，覺得華人幫助到他們。」

但他也說，有一部分人覺得太多華人：「贊比亞對華人的入境要求愈來愈高，因為華人愈來愈多，當地人擔心會佔據了他們本身的市場，好像每一個城鎮都有唐餐館，他們開始有點害怕。」

他坦言，香港對大部分非洲人來說是毫無概念，「有些人根本沒有聽過香港」，有時候他也不太想直接說香港就是中國，有時候，會跟他們上一門香港的「歷史課」，說「其實香港是中國一個比較特別的城市」。

阿翔手持英國BNO護照及香港特區護照，視乎旅行的方便程度會選擇用不同的護照，特區護照可以在多個非洲國家享受免簽證待遇。

但他在贊比亞時就因為香港護照而帶來一些麻煩。根據贊比亞移民局及香港特區政府的資料，香港護照持有人前往贊比亞是無須簽證，但當地入境部門的系統把其護照視作中國護照，中國護照持有人則需要事先申請簽證，要向當地官員解釋，最終他轉用英國BNO護照，申請落地簽證入境。

「其實好麻煩，香港和中國護照待遇真的不同，護照封面和國籍都是寫中華人民共和國，很多地方不了解其分別，被當成中國護照就真的會很麻煩。」阿翔說。

在旅途中，他不會刻意與華人特別親近，不過見面語言相通會聊一下，試過有中國移民商人，以幫助同鄉的心，把錢塞給他，阿翔稱他拒絶收，但就讓他們請他吃飯，沿路遇上很多人也很熱心地幫助他。

圖片版權 LINUS CHENG Image caption 阿翔說，他遇見很多人，都沒有聽過「香港」。

旅程後的體會

長途旅行多天不洗澡、沒有洗手間方便是經常發生的事情，但阿翔都一一適應過來。

阿翔為這趟旅程，更鍛煉了自己的「低物欲」。

他形容自己以前是「打扮到花枝招展」的藝術型男孩，喜歡買很多東西，但知道自己去旅行便會有一段時間長時間沒有收入，刻意控制自己不要買那麼多東西。

「物欲是可以控制的，可以不靠那麼多物質去生存，可以有三年沒有買新衫，也生存得好好的。」

他的旅程初期也攜帶了太多衣服，還帶了腳架用來拍照，但很快便知道這對騎單車的負荷很大，要棄置衣物或是把貴重物品寄回香港。

最後，只剩下必需品：兩套單車衫褲、一套睡衣、露營裝備、煮食用品、單車的裝備、工具、消毒器、太陽能充電板和手機。

圖片版權 LINUS CHENG Image caption 這就是他睡覺的地方。

圖片版權 LINUS CHENG Image caption 隨意地在家中的地圖一揮，促成了今次旅行。

阿翔說，如果這趟旅程是由歐洲人、澳洲人來做，其實是「非常普通」的一回事，但在香港因為文化的原因，這個不被視為「正常人」選擇的路。

「（香港）很多事情都好像已經預設好了，每個人的人生就是找一份好工作，儲錢買車買樓。」阿翔說：「香港樓價好貴、假期好少、工作壓力好大，以至好多人都不敢去尋找自己夢想，走出自己的路。」

他自言，身邊許多同齡的朋友，已經在職場上站在更高的位置賺錢。

「不要被這個世界的價值觀影響得那麼厲害，一個人的成功不一定是你賺到多少錢、你的工作有多大成就。」

阿翔表示暫時無意再去一趟這麼長的旅行，但就願意嘗試更多東西，比如做生意等等，用自己的經驗走出自己的一片天、做自己「真的想做」的事。

「我會覺得人生的可能性有好多，連一個本身不做運動的人，都可以由香港騎單車去到南非，我會覺得，其實很多事情都可以一試。」