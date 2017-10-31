觀點：西方過於主觀 中共不會打破任期制

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（注：本文不代表BBC立場和觀點）

中共新一屆常委一經產生，立即震動全球。因為這份名單打破了執政黨長達二十多年的慣例：沒有下一代領導人入常。西方立即解讀為中共的任期制將不復存在，集體領導倒退回一人決策，中國將進入新的政治不確定期甚至動蕩期。

應該說，西方的結論過於主觀。中國政治體制正處於發展演變期，出現不同於往的變化實屬正常，不應過度解讀。而且過去下一代領導人提前五年進入常委也不是沒有弊端，容易造成兩個權力中心。以本人之見，不管中國政治體制如何演變，有兩點是不會變的：一是一個政治中心，一是任期制。如果這兩點發生變化，今天的中國模式就不存在了。

第一，中共建政近七十年，政治體制與時俱進的發生了巨大的變化：從過去一人決策、終身制演變成今天的集體領導和任期制（包括年齡限制）。這個模式不僅有效的解決了黨內的權力分配和制度性有序傳承，避免超越體制政治強人的出現，保持了政治的穩定，同時避免了西方模式委托代理風險。它也能夠制訂長期發展戰略、避免委托代理風險、在產生成本不高的前提下盡最大可能選出最優秀的人才，避免民主制度的政治平庸化。

也就是說這個體制不僅保證了中國的長治久安，也給中國的高速發展創造了重要的政治條件。從功效上來講，絶沒有必須廢除的必要。

你的器材不支持播放多媒體材料 中共十九大：遍布北京的政治標語

第二，十八大以後執政的領導集體，特別強調政治規矩、政治紀律。而包括任期制在內的這套模式是中共最大的政治規矩。大家應該也注意到，雖然新的常委沒有下一代領導人，但退休的常委都嚴格遵守了"七上八下"這樣的潛規則。潛規則都必須不折不扣的執行，更何況任期制這一明規則？而且是得到黨內外、舉國上下認可的規則呢？再者，十九大依然保持了集體領導模式的常委制，而不是如外界一度所傳重新恢復一人為中心的主席制。

第三，這一次晉身常委的王滬寧在做學者時就提出過這樣的觀點：不管什麼國家，不管採取什麼制度，要想保持國家的長治久安，都必須解決好權力的制度性和平交接。中國這幾十年的政治發展也是按照這個邏輯進行的，這其中自然有王滬寧的巨大理論貢獻。現在王滬寧成為常委，其對治國理念的影響力和發言權更大，他怎麼能不知道如果放棄任期制帶來的嚴重政治後果呢？更何況，歷經近七十年的執政，中共本身對此也有清醒的認識，已經成為黨內共識和政治常識。

第四，如果真的要打破任期制，其中前提條件之一就是未來五年新領導集體的成就要遠遠好於前五年。但事實上未來五年的考驗和挑戰更大。前五年，問題都在明處，只要擁有政治決心和毅力，有適合的人才，就能迅速改觀和解決。比如反腐、政府放權、司法改革、調整戶口、土地、人口政策等。但未來五年中國開始進入無人區，深水區，國內外都無借鑒的標本，探索的風險增大，恐怕很難在短時間內就有立竿見影的成效。沒有巨大的超越前五年的成就，如果改變任期制，將很難獲得黨內外的認同。

Image caption 習近平這五年

第五，改變任期制在操作層面上有極高的難度。

一是要修改憲法。雖然黨和軍隊的職務沒有明確的任期限制，但國家主席兩個任期卻在憲法上是明文規定。國家主席雖然是虛位，但卻代表著國家，這和總書記代表黨、軍委主席代表軍隊不同。沒有國家主席的頭銜，則形式上會出現黨和軍隊高於國家的現象，而且沒有國家主席的頭銜，外交出訪或接待外賓將難以安排。

但要為此修改憲法，則有相當的難度。中國《憲法》第64條第一款規定:"修憲案由全國人民大會常務委員會或者由全國人民代表大會五分之一以上的代表提出。"其他任何國家機關無權提出。

不過根據歷年來修改憲法的習慣上來看,都是由中共中央向人民代表大會常務委員會提出修改憲法的建議,再由全國人民代表大會常務委員討論後根據中共中央提出的修憲建議稿,依據《憲法》第64條規定向全國人民代表大會代表提出修憲草案,並提請人民代表大會審議。全國人民代表大會會議審議憲法修改案後,再由全國人民代表大會代表以全體三分之二多數通過。

人大的無記名投票有相當的自主性，三峽水利工程的投票就勉強以超過三分之二的比例通過（僅十二票之優。如果棄權、反對、未表決再多十二票，就不到三分之二。全部代表當時有2633位）。如果僅僅就國家主席任期一事修改憲法，不通過的可能性還是很大的。

二是任期制打破之後，年齡限制的規定也隨即被廢除。中央沒有了年齡限制，各級政府也必然隨即效仿，整個黨的人才更替將會停滯。沒有了持續的新鮮血液輸入，執政黨如何保持生命力、創造力和活力？而未來新一代領導人又將採用何種方式接班？

所以綜合所述，不管中國如何進行政治層面的變革，任期制都不會被打破。哪麼這一次下一代領導人不進常委的嘗試又應該如何解讀呢？

圖片版權 Reuters Image caption 全部都是50後，沒有接班人的新時代？

我想，這種做法能夠得到全黨領導層集體認可，應該是對接班人問題做了明確的安排。即新一代領導人五年後從政治局委員接班，而不是過去的從常委中接班。新一屆政治局委員一共有三人是六零後，即丁薛祥、陳敏爾、胡春華。這三人將是未來的新一代領導人。其他常委則從年齡到時不超過68歲的政治局委員中挑選。

這種嘗試是否成功，比如是否會影響到新一代領導人在中央工作和外事工作的經驗積累，還需要觀察。而且也不是沒有應對措施。比如新一代領導人可以接任國家副主席，列席常委會。

中國共產黨誕生至今已經九十六年，它之所以能經歷多次生死考驗而走到輝煌的今天，最根本的就是其事實求是的精神和在此基礎上能夠進行迅速有力靈活的變革。這種悠久的傳統才是解讀中共今天和未來改革的真正視角。這一次也不例外。