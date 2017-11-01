哪些食物曾被香港示威者用作道具：有何後果

圖片版權 Getty Images Image caption 繼香蕉、午餐肉和雞蛋後，三文治也成了香港示威者的道具

香港政黨社會民主連線（簡稱社民連）主席吳文遠，被控在2016年向前特首梁振英丟三文治，卻意外地丟中一名站在梁振英背後的署任總督察，襲擊罪罪成，被判囚三周。

吳文遠當時參與一個要求香港政府為所有退休人士提供退休金的示威，他在法庭上指，自己是因為對社會不公「看不過眼」而選擇為弱勢社群發聲。但裁判官說，判刑是針對他的暴力行為，與他的示威行動無關。

除了三文治，還有什麼其他食物曾被用作表達不滿的工具？

圖片版權 Getty Images Image caption 吳文遠周二（10月31日）到法庭出席審訊，向在場記者展示勝示手勢。

香蕉

前香港立法會議員黃毓民2008年10月在前特首曾蔭權發表施政報告時，不滿政府拒絶增加給予長者的高齡津貼，在議事廳內向曾蔭權投擲香蕉。

香蕉沒有擊中任何人，但事件還是惹來各方批評，指黃毓民的行徑會把台灣議會的暴力文化帶到香港。

黃毓民沒有因為這次事件被檢控。但2014年他在前特首梁振英出席立法會會議期間，把一隻玻璃杯擲向梁振英，事後被控襲擊罪罪成，被判囚兩周。他現正等候上訴。

圖片版權 Getty Images Image caption 黃毓民被控以玻璃杯襲擊梁振英。他在庭上表示，議會抗爭無罪，所以不會認罪

玉米魚塊飯

社民連行政委員黃浩銘在2011年，拿著一盒玉米魚塊飯（香港稱「粟米斑塊飯」）向曾蔭權示威。混亂期間飯盒掉到地上，黃浩銘被指抓起一些飯追著曾蔭權，與保護曾蔭權的人員碰撞，曾蔭權事後稱被撞傷胸口。

黃浩銘事後被控「擾亂公眾秩序」，法院裁定沒有足夠證據將他定罪，政府在兩年後，決定放棄上訴。

他事後解釋要用玉米魚塊飯，是因為之前前財政司曾俊華答不出一客玉米魚塊飯在普通餐廳的售價，認為他不懂普通市民生活開支甚高。因此他也想問問他的上司曾蔭權知不知道。

雞蛋

社民連前成員陳德章在2013年，向出席公眾諮詢會的曾俊華投擲一顆雞蛋，擊中曾的頭部，最後被判囚三周。

政府官員並非以這些示威的唯一對象。香港眾志秘書長黃之鋒在2014年11月到法庭出席聆訊時，在法庭外被兩名男子投擲雞蛋。

他們承認預先凖備雞蛋埋伏，又稱黃之鋒是2014年9月爆發的「佔領中環」行動的領導人物，因此向黃擲雞蛋，表達憤怒。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多國家的公眾人物都會成為被擲雞蛋的對象，香港也不例外

午餐肉

親北京的立法會議員在2016年10月就兩名議員梁頌恆和遊蕙幀被法庭取消資格的爭議，會見記者。那個時候，另一名議員梁國雄在親北京的議員發言期間，拿著午餐肉打斷他們，並把午餐肉丟到地上。

有親北京的議員也拿起午餐肉擲回去，混亂期間有議員被擲中。梁國雄事後指，那是自己的行為，與其他非建制派議員無關。

午餐肉成為示威的工具，是因為親北京的議員黃國興曾批評其他議員以拖延手段，阻礙議會審議具爭議的法案，並以午餐肉為單位，計算這些拖延手段浪費了多少金錢。

當時，親北京的議員用相同的手法，阻止立法會讓議梁、遊等五名議員重新宣誓，被批評自相矛盾。