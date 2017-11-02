台籍盧麗安的"中國夢"樣板　意外掀起的"投共潮"

圖片版權 CNA Image caption 台籍代表盧麗安在中共十九大的悄然現身，成為中方政治宣傳樣板。

中共十九大台灣籍代表盧麗安的出現，讓台灣當地展開議論。在盧麗安戶籍被取消之餘，卻接連有台灣人表示"願意加入共產黨"，掀起"投共潮"。

日前剛落幕的中共十九大，台灣代表盧麗安的身影吸引了台灣媒體的關注。出身於台灣高雄旗山的盧麗安，也用台語跟現場的台灣媒體互動。這位非出生於中國大陸的台灣裔代表，也在台灣當地引發"統戰"話題。

十九大後的"投共潮"

台灣當局對此做出審慎回應，也取消了盧麗安的台灣戶籍，已經領有中國身份的她，往後將被視為"中國公民"依法入境台灣。而在此後，也有兩位來自北京大學的台灣學生王裕慶與張立齊，也表示要加入中國共產黨，為"祖國統一"盡一份心力。

對於這樣的"投共潮"，台灣陸委會主委張小月則表示："這是中共一種又拉又打的兩手策略，也是要對在中國的台灣青年進行拉攏"。

前國民黨文傳會副主委胡文琦，則對BBC中文直接表示，不論是盧麗安或是王裕慶這樣的例子，只會多而不會少，過去可能只有林毅夫一人，未來要慎防投共演變成"野火燎原之勢"。

這樣的風潮也在台灣引發討論，有些網友認為，在台灣有任何加入政黨的自由，但如果加入他國政黨，又在該國從事公職，那被取消戶籍是合理，任何國家皆是如此。也有人對此支持，統派政黨新黨公開表示，這是給台灣人另一種選擇。

盧麗安形像的軟硬兼施

而除了十九大的悄然現身，近來盧麗安也開始出現在官方電視台上，侃侃而談他從台灣到英國留學、再赴中國教書的歷程。說起話來溫柔婉約的盧麗安，談論起她過去的小時候在台灣的回憶，仍舊是歷歷在目。

尤其當在回憶起小時候記憶中的高雄眷村外省老兵，貌似無助地盯著小房間的電視，沒有家人的老兵，看電視似乎成了唯一寄托，也讓盧麗安受訪時一度哽咽。

盧麗安在當中談論起去英國愛丁堡的留學經驗，提及1997年的香港回歸，當時不論英國、印度或澳門的同學，大家都熱烈討論自己的立場，盧麗安也不經問起："那我的立場又是為何？"，讓她思索自身的認同，最終盧麗安決定來到上海教書，因為"她不恐懼中共"，她要追尋自身"中國夢"。

胡文琦表示，盧麗安的現身絶不是偶然被媒體捕捉，而是有計畫性地鋪陳："中共變得愈來愈精明，軟的只會更軟，硬的當然會愈來愈硬"，盧麗安台灣土生土長，家族又受日本統治教育，就是個很好可以給民進黨政府"參考"的案例，在共產黨的栽培下，台灣人也能一起尋"中國夢"。

深化對台的兩手策略

過去擔任文傳會副主委時，胡文琦也曾跟隨參訪團去中國大陸參觀，當時他也在當地的小型"樂活節"的兩岸青年交流活動上，看到中方的政策宣傳落實。

他回憶："我們台灣大概很難想像，他們開口閉口都是兩岸一家親、維護和平統一等用語，與其說是被指示，不如說是一種貫徹中央指令"，最後甚至還說"今天真是場和諧的活動"，聽起來或許詭異，但他們柔性訴求是持續深化。

如同之前學者賴岳謙對BBC中文所言，中國會在未來擴大壓力，將台灣的國際地位內政化，胡文琦也提到同樣概念，"用卡式台胞證比用中華民國護照更能解決台灣人在國際上的問題"，內政化手續跳過民進黨。他也直接說"連國民黨都被共產黨跳過去了，國共論壇也是"。

在8月吳敦義上任後，胡文琦也離開現有職位，但他還是認為，民進黨與國民黨都需要思考深化合作來壯大經濟的可能。他認為："過去國民黨執政要與民進黨會談，民進黨不想要，然而現在民進黨執政邀請國民黨協商，國民黨也不要，這樣惡性循環也不是辦法"。

他認為，要應對中國這樣的兩面手法，台灣朝野兩黨需要彼此各退一些，"現在時間已經不站在台灣這邊了，中共手法更細膩，與其一直喊打，不如在經濟上直接壓制，然後用台灣的兩黨惡鬥當作範例，證明中國特色的社會主義更好"。他語重心長地說："盧麗安不會是第一個案例，還會有更多"。