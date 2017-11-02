羅興亞危機：昂山素季視察若開邦

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 昂山素季在保安人員護衛下抵達若開邦。

緬甸實際掌權者、國務資政昂山素季抵達若開邦，這是她首次到訪這個被暴力摧殘的地區。

今次行程事前未有公開。緬甸當局稱，昂山將會用一日時間，視察若開邦首府實兌（Sittwe）及邦內其他城鎮。

緬甸政府軍在若開邦針對羅興亞穆斯林採取的行動，被指控屬於種族清洗，昂山素季因未有出手阻止而飽受國際社會批評。

自八月起，已有約60萬羅興亞人逃亡至鄰國孟加拉。

八月，若開邦多個警崗遇襲，武裝組織「若開羅興亞救世軍」被指是襲擊者，由此引發最新一輪衝突。

接下來的軍事行動造成多人死亡，另有指多個羅興亞村莊遭縱火焚毀，一些羅興亞人被趕走。

Image caption 9月7日，一個羅興亞村莊遭焚毀。此前昂山素姬宣稱邦內暴力衝突已經完結。

緬甸軍方稱，其軍事行動的目標是鏟除武裝份子，並多次否認有攻擊平民，但此說法被多名目擊者、難民及記者反駁。

本周四，緬甸政府發言人佐泰（Zaw Htay）向法新社表示，昂山素季「身在實兌，另會到訪貌奪（Maungdaw）及布帝洞（Buthiduang）…...這是個一天的行程。」

目前仍不清楚，昂山素季會否視察任何羅興亞村落。

路透社報道，該社記者見到昂山素季在約20人陪同下，今早在實兌登上一架軍用直升機。

昂山素季曾在九月的一次演說中，對侵犯人權的行為予以譴責，但未回應外界有關種族清洗的指控，或將事件歸咎於軍方。

若開邦主要​​人口是佛教徒，羅興亞人是居於當地的穆斯林少數民族，被視為非法移民、公民身份不獲承認，長期受到迫害。

你的器材不支持播放多媒體材料 世上「最受迫害」的族群：羅興亞人現身說法

今年九月，孟加拉政府宣佈，當局將限制羅興亞難民的行動範圍，要求他們待在指定區域，不得到其他地方。

孟加拉政府另將在科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）興建可容納40萬人的庇護所。