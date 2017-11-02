圖片版權 BBC Chinese Image caption 施普林格—自然集團是世界主要學術期刊出版商之一。

世界知名學術期刊與教科書出版企業施普林格—自然（Springer Nature）證實在中國境內屏蔽其期刊網站上的部分內容。

這是繼英國劍橋大學出版社《中國季刊》後的第二起同類事件。英國《金融時報》（Financial Times）調查發現，施普林格—自然出版的兩份政治學刊合共有至少1000篇涉及敏感政治議題的論文被屏蔽，無法在中國境內搜尋與讀取。

在此之前，中國官方媒體稱，施普林格—自然集團主動聯繫中方，尋求購入一本中國國家主席習近平相關著作的全球英文版權。

施普林格—自然在華發言人對BBC中文網稱，當前問題「與任何即將出版的書籍無關」。

施普林格—自然是家怎樣的出版集團？

圖片版權 BBC Chinese Image caption 權威科學期刊《自然》是施普林格—自然出版集團的組成部分。

施普林格—自然於2015年由多家學術期刊與教科書出版商合併成立，成員包括：

施普林格科學與商業媒體（ Springer Science+Business Media ） ——起源於1842年開店的德國柏林施普林格書店，主要出版科學、科技與醫療書籍和學刊

——起源於1842年開店的德國柏林施普林格書店，主要出版科學、科技與醫療書籍和學刊 自然出版集團（ Nature Publishing Group ） ——自1869年起出版國際權威學術雜誌《自然》（Nature）

——自1869年起出版國際權威學術雜誌《自然》（Nature） 帕爾格雷夫·麥克米蘭（Palgrave Macmillan）與麥美倫教育（Macmillan Education）——源於1843年蘇格蘭人麥美倫兄弟創立的英國麥美倫出版社（Macmillan Publishers），在世界各地出版大量教科書、英語字典、國際學術刊物與行業刊物

《金融時報》報道指出，施普林格—自然是當今全球最大的學術圖書出版商。集團擁有人是德國斯圖加特的出版世家霍爾茨布林克家族（Holtzbrinck family）與英國倫敦私募基金BC Partners。

雖然集團成員多為科學類學術出版社，但香港中文大學中國研究中心客席教授林和立博士對BBC中文網指出，施普林格—自然集團確有不少具影響力的社會科學出版物。

施普林格—自然屏蔽了哪些內容？

《金融時報》調查指出，這次受屏蔽的1000多篇文章分別來自施普林格—自然旗下兩本學刊：《中國政治學刊》（Journal of Chinese Political Science）與《國際政治學》（International Politics）。

報道說，這些受影響文章內都具備一些中國政治「敏感詞」，例如「台灣」、「西藏」與「文化大革命」。

圖片版權 Reuters Image caption 施普林格—自然集團：屏蔽文章是為了符合法律要求。

施普林格—自然集團在上海的大中華區發言人張立向BBC中文網記者發來了集團的書面聲明，內容與路透社等所獲得的聲明一致。

施普林格—自然集團形容這是讓人「深切遺憾」的行動，但強調這是要滿足「中國的監管要求」，「符合當地分銷法律」，並稱遭屏蔽的內容只佔其全部內容的「不足1%」，但「由此確保了我們在中國的顧客能獲取施普林格—自然99%的內容」。

「這並非編輯審查，也並未影響到我們向世界其他地方所出版或開放獲取的內容……要是不採取行動，我們將真切面臨內容遭屏蔽的風險。」

林和立對BBC中文網說：「我想他們（中國當局）都核查了蠻久的，羅列了清單，說你某某人哪年哪月哪日發表的哪篇文章對中國報道不實，或是對中國不友善等。」

林和立評論說，這是中共當局「大外宣政策」的一部分。

「中國有它的撒手鐧，那就是市場……我想他們這類出版社有很龐大的計劃要去拓展中國市場，推銷一些文化產物，或者是跟中國搞文化、電影的公司合作。中國市場的吸引力太大。」

施普林格—自然集團並未說明其在華業務計劃，但剛於今年初履新的施普林格—自然集團大中華區總裁安諾傑（Arnout Jacobs）3月份曾對官方新華社稱，中國已經為進一步促進科技發展「打下了堅實的基礎」。

「翻譯習近平著作」是怎麼回事？

圖片版權 CNS Image caption 官方新華社稱施普林格—自然集團主動洽購《習近平講故事》英文版權。

今年6月，中共人民日報社組織編寫、人民出版社出版發行《習近平講故事》一書。人民出版社副社長李春生其後對官方新華社稱，出版這本書的目的是要「進一步宣傳好習近平總書記系列重要講話精神，講好中國故事，傳播好中國聲音」。

新華社9月份稱：「據了解，《習近平講故事》出版後，國際著名出版集團施普林格立即主動聯繫人民出版社，要求購買該書全球英文版權，出版英文譯本。」

香港大學中國傳媒研究計劃其後發文分析，主筆的計劃聯合總監班志遠（David Bandurski）得到施普林格—自然集團回應，證實集團已跟人民出版社簽訂合作意向書，但目前就給出出版日期等信息「言之過早」。

施普林格—自然集團大中華區發言人張立在答覆BBC中文網的電郵中進一步說：「當前問題與任何即將出版的書籍均無關聯。」

班志遠對BBC中文網表示，他不會揣測這次屏蔽學術論文是否與出版習近平書籍有關，但這「非常令人不安地」說明中國國家審查早已擴展到學術界，而且是波及了全球的學術社群。

班志遠說：「這樣的行為違反了學術主義的核心所在，毫無疑問，像施普林格—自然這樣的出版商透過如此懦夫的行為削弱了自己的信譽。」

在施普林格—自然之前還有誰曾對中國大陸屏蔽內容？

就在今年8月，英國劍橋大學出版社《中國季刊》（The China Quarterly）發表過的300多篇文章遭出版社從網站上撤除，其內容涉及六四、文革、西藏和台灣等敏感議題。後來在多方抗議下，劍橋大學出版社同意恢復被下架內容。

而在3月份，國際剪報數據庫律商聯訊（LexisNexis）也曾應中國當局要求，將部分涉華內容與產品下架。

在此之間，美國蘋果公司於7月份從中國應用商店下架了60多個虛擬私人服務器（VPN）應用，也被批評是屈服於中國審查制度的行為。

圖片版權 Reuters Image caption 劍橋大學出版社兩個月前一度屏蔽300多篇涉華敏感論文。

學術界與中國研究人士都有哪些評論？

英國諾丁漢大學中國政策研究所主任沙利文博士（Dr Jonathan Sullivan）參與撰寫的一篇論文受到這次屏蔽事件波及。他對《金融時報》說：「這象徵著在西方的我們對中國外擴有多凖備不足。」

「這關乎於我們如何認知與中國的關係，還有在討好中國當局的問題上，相對於其工具利益，我們有多珍視原則。」

也有不少學者與中國研究人士在社交媒體上發聲：

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @dangillmor Springer Nature, a major scientific publisher, lets Chinese regime censor important work. Disgusting. https://t.co/sWwuldAzjG — Dan Gillmor (@dangillmor) 2017年11月2日

美國亞利桑那州州立大學克羅凱特新聞與大眾傳播學院實務教授丹·吉爾摩（Dan Gillmor）：「施普林格—自然，一家主要的科學出版社，讓中國政權審查重要的作品。令人作嘔。」

英國斯特靈大學國際出版與傳播中心教授克萊爾·斯誇爾斯（Prof Claire Squires）：身為施普林格—自然與帕爾格雷夫·麥克米蘭的作者很尷尬。停止同意在中國審查內容。

中國勞工觀察（China Labour Watch）前任項目協調人，時事評論員史凱文（Kevin Slaten）：「因為政府不認同就屏蔽1000篇文章恰恰就是『編輯審查』。施普林格—自然在為實現威權主義而辯護。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Peterinexile @SpringerNature Your bowing to censorship is deplorable, not to mention counter-productive. You look weak even compared to @cambridgepress — Peter Dahlin (@Peterinexile) 2017年11月2日

曾牽涉於北京維權律師「709大抓捕」事件的瑞典人權活動人士彼得·達林（Peter Dahlin）：「施普林格—自然，你對審查低頭很可悲，更別說這只會適得其反。哪怕跟劍橋大學出版社來比，都顯得你懦弱。」