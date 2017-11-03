中國富豪花天價喝一口威士忌 竟是假酒…

圖片版權 網絡截圖 Image caption 酒店經理親自到中國道歉、退款。唐家三少（右）讚酒店誠實。

2017年夏天，一則關於中國富豪遊客在瑞士酒吧擲千金點了杯百年珍藏威士忌的消息在網上和紙媒流傳，網民熱議，也引起各路專家、投資人士和酒類收藏家矚目。

近日，這個故事更新了：新浪財經圖片顯示，酒店經理親赴中國向這位顧客道歉並全額退款。因為，那是杯假酒！

這名顧客是在網絡上寫武俠的80後作家張威，筆名唐家三少。

那杯號稱來自世界僅存唯一一瓶139年歷史的1878麥卡倫的單一麥芽蘇格蘭威士忌，經鑒定，很可能是1970-72年蒸餾裝瓶的；成分分析顯示它不是單一麥芽，是麥芽和穀物6/4混合釀製的威士忌。

圖片版權 Hotel Waldhaus Am See

故事發生在7月的瑞士度假地聖莫裏茨，瓦爾德豪斯酒店 。這家酒店以收藏了2500種不同的威士忌著稱。酒店裏的酒吧叫魔鬼之地（Devil's Place）。

張威(唐家三少)當時帶著姥姥在那裏旅遊度假。

他在魔鬼之地看到了這瓶據稱當今世上僅存的一瓶未開封的收藏版1878麥卡倫單一麥芽蘇格蘭威士忌。

圖片版權 Sandro Bernasconi Image caption 開瓶了。實際上這是贗品。

圖片版權 Sandro Bernasconi Image caption 張威為這杯20毫升的威士忌花了近1萬瑞士法郎，約合7700英鎊。

他要喝這酒。吧台說，這酒不賣。叫來經理桑德羅·伯納斯科尼（Sandro Bernasconi），他也不敢決定。

他後來對BBC蘇格蘭記者麥格納斯·貝奈特解釋說，這瓶1878麥卡倫是他父親25年前買的，當時老伯納斯科尼是酒店經理。這瓶酒從來沒開封。

現在遇到不惜代價堅持要喝這酒的中國遊客，伯納斯科尼就給父親打電話徵求意見。「他對我說，我們下一次遇到這樣的顧客可能要２０年之後，所以我們應該賣給他。「

於是，"張先生和我一起把那瓶酒打開，喝了一點，"他回憶道。

圖片版權 Sandro Bernasconi Image caption 張威和伯納斯科尼把那瓶威士忌開了瓶

這不是普通酒，魔鬼之地也不是每天能遇到這樣的事，照個相，留個念。

這則新聞驚動了威士忌界。

一名中國遊客在瓦爾德豪斯酒店酒吧花9999瑞郎喝了杯1878年麥卡倫威士忌的消息幾天后上了瑞士當地一個新聞網站。

法廣網提供了關於這瓶酒的更多信息：收藏了27年，1905年裝瓶，未開瓶前估值約5萬瑞士法郎（另有一種估計是在酒吧零售價值為３０萬瑞士法郎，約合２3萬英鎊）。

貝納斯科尼當時還表示希望這瓶酒還能再賣出幾杯。

後來，唐家三少又在微博上發了貼，說了這件事。

據《中國日報》消息，張威用唐家三少這個筆名寫網絡武俠小說，２０１５年收入約１６８０萬美元。

圖片版權 Weibo

之後，故事情節發生轉折。

一些行家從媒體公布的照片上發現一些疑點，對這瓶1878麥卡倫的真偽提出質疑。

當時，威士忌界知名的專家瓦倫丁（Serge Valentin）和一些收藏人士在社交媒體上議論，基本上認為那很可能是贗品。

他們提出兩大可疑點：酒標上註明裝瓶公司Roderick Kemp和Macallan and Talisker Distilleries LTD（麥卡倫和泰斯卡聯合酒廠），值得懷疑，後來兩家酒廠都確認這個酒標是假的。

據瓦倫丁分析，這瓶酒很可能是2002-2004年大批湧入市場的假古董麥卡倫之一，伯納斯科尼的父親當年可能也是受騙上當買了假酒。

第二個疑點是瓶塞做舊痕跡明顯。威士忌收藏家指出，老木塞幾十年後會腐敗，像蘑菇一樣，而假酒的瓶子是老瓶，塞子則是做舊的新塞。

圖片版權 Hotel Waldhaus Am See Image caption 魔鬼之地酒吧

瓦爾德豪斯酒店見反響如此強烈，便把一份樣品送到蘇格蘭鄧弗姆林的稀有威士忌專賣行RW101去鑒定。

牛津大學的碳14測試結果顯示，95%的可能性是這瓶酒在1970-1972年間釀製的。

蘇格蘭法夫的酒類分析公司泰特洛克和湯姆森（Tatlock and Thomson）作了進一步分析，發現瓶裏的酒是混合型蘇格蘭威士忌，成份包括６０％的麥芽和４０％穀物，這就排除了它是單一麥芽威士忌的可能性。

RW101 表示，測驗結果表明這瓶酒"作為一件收藏品幾乎毫無價值"。

和當時世上僅存唯一一瓶1878麥卡倫開瓶驚動了整個威士忌界一樣，鑒定為假酒的結果也震撼了威士忌行業和收藏圈。

RW101聯合創辦人戴維·羅伯遜說，希望市面上其他藏家也盡量盤查假貨贗品，淨化市場。

最近，伯納斯科尼專程飛到中國，見到了張威，當面把喝了假酒的消息告訴了他。

同時，也把酒錢全數退還給張威。

他接受BBC記者貝奈特採訪時說："我把鑒定結果給他看，他一點不生氣，對酒店的誠實表示非常感謝，還說他在瑞士的經歷很愉快。"

他對BBC表示，確保酒店收藏和提供的威士忌都是真貨十分重要，所以才不惜代價找人做鑒定，並給顧客全額退款。