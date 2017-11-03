特朗普訪亞洲 人權議題靠邊站？

圖片版權 AFP Image caption 特朗普甚少就其他國家的人權議題發聲，但他的幕僚說他只是喜歡"靜靜行事"。

美國總統特朗普即將到訪多個亞洲國家，是他上任後首個亞洲之旅。除了貿易、外交等議題，外界還關注他與亞洲領導人見面的時候，會否提及這些國家的人權問題。

特朗普據報在菲律賓與總統杜特爾特會面時，將與杜特爾特討論菲律賓以強硬手段打擊毒品交易的行動。人權組織批評杜特爾特容許警方在沒有審訊的情況下，殺死他們懷疑是毒販的人，令許多無辜的人受牽連。

在香港，早前獲准保釋等候上訴的「香港眾志」秘書長黃之鋒說，他希望特朗普在訪華時不要只顧商業考慮，而忽略人權。他呼籲美國等西方國家更關注「中國模式如何威脅亞太穩定」。

但有美國前白宮官員和一些西方國家的官員分別留意到，美國當局在特朗普就任後，向許多亞洲國家就人權問題施加的壓力明顯減少。

圖片版權 EPA Image caption 杜特爾特打擊毒品的行動被指鼓勵警方在未把嫌疑犯審判後，便把他們處決，令許多無辜的人受牽連。

「美國優先」

特朗普就任美國總統後，追求「美國優先」政策。路透社引述白宮官員解釋，這表示美國處理盟友和其他對美國有戰略意義國家的人權狀況時，會小心翼翼，以免這些國家因為這個議題，而影響一些可以為美國人創造職位的貿易協議。

但前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）指，美國追求國家安全和經濟利益的同時，也可以關注其他國家的人權狀況，兩件事情沒有衝突。

他也批評，特朗普政府採取一個較為「低調」的方式應對人權問題。

有分析留意到，特朗普在菲律賓的掃毒行動和緬甸羅興亞人的問題上，均甚少公開批評。路透社引述數位不願透露姓名的特朗普政府官員表示，美國當局希望避免把一些美國希望拉攏的東南亞國家，推到中國的懷抱。

低調處理

特朗普曾就其他國家的人權狀況發聲，但這些批評通常針對朝鮮、委內瑞拉等他視為美國敵人的國家。

特朗普在5月到訪沙特阿拉伯時與中東國家領袖會面，說他到當地並不是為了「說教」。有分析指出，他當時發表的演講中，甚至沒有「民主」、「自由」等字詞。

美國常駐聯合國代表妮基·黑利（Nikki Haley）是在特朗普政府中，少數經常就其他國家的人權狀況發聲的高級官員。她曾到非洲訪問，並要求當地領袖加大力度，解決政治和人道問題。

特朗普的國家安全顧問麥克馬斯特（HR McMaster）否認特朗普在訪問亞洲期間將不會提及人權問題，指特朗普仍將強調「推廣自由和個人權利的重要性」。

他說，特朗普喜歡處理美國與其他國家的關係時，「靜靜地」處理這些議題。