台灣軍武：蔡英文承諾增加國防預算的原因

圖片版權 Lockheed Martin Image caption 洛克希德馬丁生產的F-35型戰鬥機是台灣空軍心儀已久的下一代機種選擇

台灣總統蔡英文在美國夏威夷向美國在台協會主席莫健承諾未來每年增加2%的國防預算，而且必要的時候會動用特別預算來採購武器裝備。

由於近年來美國時常認為兩岸軍力失衡、台灣的國防預算偏低，必須提高國防預算的比例，而根據蔡英文的講法，未來的做法，會讓台灣的國防預算比例提高到3%，符合美國的呼籲。

美國方面時常明白指出，台灣必須加強自我防衛的能力和意願，而近台灣近幾年來編列的國防預算顯然不足以讓美國相信，美國是台灣最大的武器軍備來源，外界的評估，蔡英文的承諾多少含有向美國做出保證的作用。

從實際的狀況而言，台灣軍隊的武器裝備將在未來的二十年內逐漸地進入汰換高峰期，除了自己發展的武器系統之外，許多外購的軍備因為種種因素都需提前要擬定採購計劃。

海軍的問題

蔡英文上任之後，宣佈"國艦國造"，時程從2018年到2040年、總額4000多億台幣，其中雖然包括了興建潛水艇，但是也包括了建造其他新型艦艇，這是因為台灣海軍的主要作戰艦艇在未來十年內就到了替換的階段。

以台灣目前噸位最大的4艘紀德級驅逐艦為例，最早就是美國在1970年代末為伊朗遜王巴列維（巴勒維）政權建造的，雖然作戰系統後來有略作改良，但是到台灣成軍迄今都已經十多年，十多年後，這4艘驅逐艦的船齡都達到了50年。

圖片版權 中央社 Image caption 蔡英文在夏威夷向美國在台協會主席莫健（圖中坐者）表示將提高台灣的國防預算

巡防艦（護衛艦）的情況也好不了太多，雖然最近從美國購入了兩艘二手的派里級巡防艦，但是總的而言，這些巡防艦的船齡在十多年後，也到了30、40年，繼續擔負作戰任務的能力成疑。

台灣海軍目前的4艘潛艇的船齡更大，其中兩艘是美軍二戰末期興建的潛艇，到現在服役已經70年，早就已經被形容是"世界上服役最久的潛艇"，另外兩艘向荷蘭購入的潛艇，船齡到現在也已經有30年。

其他運輸、掃雷、布雷、登陸艦的軍艦也因為種種原因而沒有汰舊換新，到現在不但垂垂老矣，甚至還出現了"後繼無船"的窘境，台灣四面環海、海疆甚至遠到南海太平島，美國多年來的疑慮似乎也是其來有自。

飛機老齡化的空軍

台灣空軍的情況也和海軍的狀況差不太遠，雖然法國造的幻像2000（幻影）型解決了原廠替換零件的問題、美國造的F-16 A/B戰鬥機性能提升為F-16V以及台灣本身製造的"經國號"戰鬥機經過"鷹揚"計劃提升戰力，目前三種戰鬥機大概還可以服役15年上下的時間。

但是空軍面臨的問題是到現在為止還沒有找到能夠替代的機種，據說空軍最屬意的是美國F-35B型戰鬥機，但是就算美國現在願意出售，按照交貨時程，大概也要到十來年之後，但是從前不久的美台國防會議結果來看，起碼最近美國不會在這一陣子對此做出任何決定。

蔡英文與國防相關的另外一個政策就是"國機國造"，希望從恢復設計生產高級教練機開始，重新打造台灣生產本土戰鬥機的能力，最重要的因素就是投入大筆的經費，而面對新型戰鬥機接連成軍的中國解放軍空軍，台灣空防能力明顯地出現嚴重落後的情形。

而台灣空軍和海軍一樣地，運輸、反潛、預警等等的各種飛機未來也陸續地達到服役年限，但是由於台灣國防部向來不對武器、軍備的發展和取得做任何評論，因此外界也難以確定台灣的空軍其他機種的世代交替是不是不會出現問題。

Image caption 台灣計劃以自造的「雲豹輪型裝甲車」作為陸軍的主要戰車，但是美國希望台灣購買美造的M1坦克車

台灣的空軍在1980年代曾經有過以30年老飛機防衛天空的經驗，如果政府沒有積極作為的話，難保這個狀況不會重演，在解放軍空軍的量和質都有明顯進步和領先的今天，台灣如何自我防衛成了重要的課題。

陸軍的煩惱

在陸軍方面，台灣的戰略思維和1980年代之前明顯地有了變化，似乎不再強調蔣介石時代以來的"大陸軍主義"，而是朝向建立人數較少但是機動能力比較強的快速反應與打擊部隊發展，搭配台灣自己生產或者外購的對地導彈、火箭，來組成反空降、反登陸為目的的武力。

表面上看，台灣的陸軍沒有像海軍、空軍一般的問題，但是台灣陸軍面臨的是戰略思維與現實衝突的問題，前一兩年美國方面一直希望出售M1型的戰車、也就是俗稱的坦克車給台灣，但是這一型坦克車是否適合台灣的地形成了陸軍中兩派不同意見爭拗的重點。

一派認為"大而不當"的M1坦克車不適合台灣的地形，而且擔心向美國購買的話，就會排擠了台灣自己發展"雲豹"輪形裝甲車的預算，而另一派則認為，不向美國購買，會讓美國懷疑台灣自我防衛的意願，而不願出售其他武器裝備。

美台軍售

Image caption 蔡英文上任之後宣佈的「國艦國造」政策計劃在未來的22年內打造多艘新型軍艦替換現役的軍艦。

美國對台軍售時常被形容是"向美國交保護費、買保險"，從國際現實狀況而言，台灣不論是取得技術、購買軍備，除了美國之外，其他國家都可以說是難上加難，另外的問題就是美國認為多年來台灣並沒有如美國所希望地將國防預算提高到GDP的3%。

最明顯的例子就是曾經有一次台灣向美國提出購買F-35B型戰鬥機，美方的答案卻是懷疑台灣的國防預算是否夠支應所需的款項，因為這款飛機單價大約1.2億美元，也就是大約36億台幣、8億人民幣，加上後勤補給的話，以台灣的200架出頭而言需求來計算，總價就算打折扣至少也要6000多億台幣。

而台灣每年的國防預算是大約3000多億台幣，扣除人事成本和現有裝備維持費之後，許多軍事專家認為根本無法撥出經費購買F-35B，所以這次蔡英文對美國的承諾，也被解讀是讓美國放心、向美國表態顯示向美軍購的決心。

台灣的軍購向來複雜，不但是與國際關係有關，也牽扯到兩岸的關係、牽動美國和中國之間的角力，蔡英文的承諾能否達到效果，需要的是後續的觀察，只不過與此同時，兩岸軍力失衡的情況仍在繼續當中。