觀點：蔣介石在台灣留下的記憶烙印

圖片版權 V CHAN Image caption 中國對蔣介石的記憶可能是北伐、抗戰還有被毛澤東打敗逃到台灣，台灣人對蔣介石的記憶卻是很不一樣。

10月31日是台灣的"蔣公誕辰紀念日"，這是因為按照國民黨的說法，又稱為蔣中正的蔣介石出生於1887年的10月31日。

雖然已經去世了42年，由於他留下的歷史記憶和對台灣社會的影響，蔣介石在台灣即便是現在，依舊還是會引起爭議，例如位於台北市中心的中正紀念堂，最近又引發了是否應該轉型的議論。

當年他還在世的時候，這是一個"國定假日"，街頭出現的標語是"恭祝總統蔣公萬壽無疆"，"總統蔣公"之前規定要空一格以示尊敬，宣傳影片的內容是"在偉大英明的總統蔣公領導之下，台灣人民安居樂業、過著富足安康的生活"。

反攻之夢

在"神格化"的1950還有60年代，官方把蔣介石塑造成是要帶領大家"反攻大陸、解救同胞"的"大時代舵手"、宣揚的是蔣介石曾經領導北伐、統一中國。他還是領導"四萬萬同胞"打贏抗戰的"民族救星"、"世界的偉人"。

這些對隨著他來到台灣的外省人而言，那是刻骨銘心的的深切記憶，但是對"抗戰勝利"之後被"光復"的台灣本省人而言，對蔣介石政權的感受是完全不同的。

二戰結束之後不久，台灣就發生了"二二八事件"，許多台灣籍的精英在隨後的鎮壓和"綏靖"行動中失去了生命。這種下了日後台灣反國民黨的種子，國民黨政權在1949年"播遷"來台，台灣進入的是另外一個類型的統治，也就是現在所稱的"白色恐怖"。

後來國共戰火越來越熾烈、台灣雖未被戰火波及，但是徵糧、加稅以及後來的台幣改革重創了台灣的經濟。隨著國民政府逃難到台灣的大批軍民，也因為文化、語言的差異而產生摩擦，這令相當一部分的台灣人對蔣介石、國民黨政權甚至外省人產生了排斥心理。

圖片版權 V CHAN Image caption 白色恐怖時期一部分遇害者的遺體被送到市郊的山頭上草草埋葬。

偉人不再

台北市郊山頭上有一個墓園，這個墓園曾經湮沒在高高的雜草中，不為人知。墓園中每個小小的墓碑之下埋葬的就是一個在"白色恐怖"中遇害的死者。他們當年都是因為與"匪諜"相關的罪名而被處決，不過也不是所有的遇難者都埋骨於此，有許多但是人數不詳的遇難者遺體是經由其他的方式被處理。

這段"白色恐怖"和台灣的戒嚴時間重疊。台灣戒嚴總共38年而蔣介石執政就佔了其中的26個年頭，自然當後世對當年台灣戒嚴時期究責的時候，矛頭就指向了蔣介石，而資料與紀錄常年地被封鎖或者散失，也讓蔣介石的罵名繼續。

例如"二二八事件"和白色恐怖的所謂受害者，的確是有所謂的"匪諜"，但是被無辜株連的人數更多，導致相關單位對公開史料和紀錄有所遲疑，而國民黨所描述蔣介石領導北伐、抗戰等等所謂的"豐功偉業"，在台灣找不到痕跡，在台灣和他相關的遺跡卻成了獨派口中蔣介石"打壓本土文化"的證據。

台灣的史料和紀錄也許取得不易、開放很難，但是美國陸續解密了許多文件與史料，史迪威、馬歇爾、杜魯門對蔣介石的看法公諸於世，推翻了以前歷史課本描述蔣介石的那種"偉大"形像"。

已故美國總統甘迺迪（甘乃迪、肯尼迪）時期的史料又讓獨派人士說是"證明"了蔣介石早已知道"反攻無望"，卻讓台灣民眾唱了多少年的《反攻大陸去》、還繼續在台灣耗費巨資組建百萬大軍，無心建設台灣，從而質疑國民黨是"外來政權"。

圖片版權 V CHAN Image caption 紀念蔣介石的中正紀念堂如今面臨是否轉型的質疑，未來有可能改為博物館。

歷史評價

台灣民主化之後，許多調查都認為蔣介石在人民心中的形像向來是負面多於正面，但是現在的台灣人大概有將近三分之一以上沒有經歷蔣介石的統治，對蔣介石的認識大多是來自書本和長輩的口耳相傳。

也許出於當時的時空背景，蔣介石在台灣一切的所作所為都是國民黨曾經形容的"必要之惡"，不過到了"總統蔣公誕辰紀念日"不再是"國定假日"的今日台灣，即便是早已作古的蔣介石也必須為當年的一切而面對歷史的批判、付出代價。

位於台北市行政中樞地區的中正紀念堂，每到選舉的時候就成為反國民黨勢力攻擊的目標。現在民進黨再度上台執政、大力推動轉型正義，蔣介石的歷史地位也再次受到挑戰，拆銅像、去"蔣公"的行動屢見不鮮。

也許蔣介石生前從未想到，有朝一日他竟然會從"偉人"種種跌落，成了他生前苦心經營的國民黨前所未有過的重擔，而留給台灣的記憶則是有那麼多難以撫平的傷痕。

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