歷任美國總統訪華：國事以外的時刻

圖片版權 EPA Image caption 11月8日，特朗普抵達北京前夕，北京天安門附近掛上了兩國國旗。

特朗普就任美國總統後的首次訪華行程開啟。

由於中美兩國在全球經濟、軍事、政治上的地位以及當下日趨嚴重的朝鮮半島核危機，這次訪問備受關注。

中國駐美國大使崔天凱10月30日表示，中方將按照"國事訪問+"的規格來接待美國總統特朗普訪華。意思是「除了國事訪問的規定動作外，還會有一些特殊安排，中方希望特朗普有更多的機會了解中國的歷史、文化。」

特朗普是中共十九大之後訪華的第一位外國元首。此次「習特會」將是在不到一年時間裏習近平和特朗普的第三次正式會晤，但是第一次在北京舉行的會晤。北京會晤兩天之後，兩人還將在越南峴港舉行的APEC峰會上會面。

BBC中文梳理了從1972年首位訪問中國的美國總統尼克松到特朗普前任奧巴馬訪問中國時的一些國事以外的特別瞬間——美國總統在中國期間，在除了首腦會見之外的行程中，往往表現得更具個性，更被外界所熟知和銘記。

圖片版權 FREDERIC J. BROWN/Getty Image caption 吉米卡特（左二）是尼克松以來唯一一位在任期間沒有訪問過中國的美國總統，但他卸任後經常訪問中國。

值得一提的是，尼克松嚴格意義上並不能被稱作首位訪華的在任美國總統。1960年6月，時任美國總統艾森豪威爾訪問了台灣，是首位也是迄今唯一在任內訪台的美國總統。當時美國還沒有和中華人民共和國建交。

此外，自1972年尼克松訪問中國後，並不是每位美國總統都在任內訪問過中國。1977-1981年期間擔任美國第39任總統的吉米·卡特（Jimmy Carter）在任時沒有訪問過中國，但期間中美正式建交。

圖片版權 AFP Image caption 性格獨特的美國現任總統特朗普會在嚴肅會面之外作何表現？他能在中國發推特嗎？

特朗普（Donald John Trump）

任期：2017-？

訪華時間：2017年11月

訪問特別安排：除了抵達當天參觀故宮之外，其它行程尚不清楚。目前還只能從雙方官員在特朗普抵達中國前發表的公開信息進行大致判斷。

中國駐美大使崔天凱說，中方將按照"國事訪問+"的規格來接待美國總統特朗普訪華。這意味著除了國事訪問的規定動作外，還會有一些特殊安排。兩國元首已經建立了非常良好的工作關係、個人友誼和相當程度的互信。中國外交部發言人華春瑩說，除了安排了全套國事活動外，還將安排兩國元首進行小範圍的非正式互動，主要為了方便兩國元首有充足時間就共同關心的問題深入交換意見。

美國總統國家安全事務助理麥克馬斯特接受了中國央視專訪也強調兩位領導人「擁有很好的個人關係」。

對華戰略關鍵詞及事件：尚不清楚。但特朗普從競選開始提出的大政方針原則是「美國優先」。預計討論的重點話題包括朝鮮核問題、貿易，但可能不包括人權。

圖片版權 MANDEL NGAN/AFP/Getty Images Image caption 2009年11月18日，奧巴馬總統第一次訪問中國期間登上中國標誌北京八達嶺長城。

奧巴馬（Barack Obama）

任期：2009-2017

訪華時間：2009年11月，2014年11月，2016年9月

圖片版權 MANDEL NGAN/AFP/Getty Images Image caption 2009年11月17日，奧巴馬參觀了另一個中國的標誌故宮。

圖片版權 SAUL LOEB/AFP/Getty Images Image caption 2009年11月16日，奧巴馬在上海科技博物館和「未來的中國領袖」面對面交流。

訪問特別安排：訪問過北京、上海、杭州。登長城，逛故宮，和中國的年輕人會面，在復旦大學發表演講。在G20期間和習近平進行西湖茶敘。和習近平在中南海瀛台進行夜間散步。

對華戰略關鍵詞及事件：會見達賴、「重返亞洲「戰略（Pivot to Asia, 也有譯為「亞洲再平衡」戰略）、中美戰略和經濟對話

圖片版權 THOMAS COEX/Getty Image caption 2008年8月9日，小布什在北京和參加奧運會的美國沙排運動員一起打排球。

喬治·W·布什（George Walker Bush）

任期：2001-2009

訪華時間：2001年10月，2002年2月，2005年11月，2008年8月

圖片版權 MANDEL NGAN/AFP/Getty Images Image caption 2008年8月10日，美國總統小布什在北京寬街新教基督徒教堂參加禮拜。他在與胡錦濤會面前通過這種方式呼籲宗教自由。

圖片版權 Adrian Bradshaw-Pool/Getty Images Image caption 2005年11月20日，小布什在北京老山和中國運動員一起騎車。

訪問特別安排：騎山地自行車，打排球，到基督教堂做禮拜並演講，清華大學演講。

對華戰略關鍵詞及事件：「911事件」、反恐，南海撞機事件，美中"利益攸關者"，建設性合作關係，大規模對台軍售

圖片版權 LUKE FRAZZA/AFP/Getty Images Image caption 1998年6月28日，克林頓和夫人及女兒一起登上慕田峪長城。

比爾·克林頓（ William Jefferson Clinton）

任期：1993-2001

訪華時間：1998年6月

圖片版權 RICHARDS/AFP/Getty Images Image caption 1998年6月28日，克林頓一家參觀故宮。

圖片版權 PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images Image caption 1998年6月26日，克林頓夫婦在陝西西安秦代兵馬俑。

訪問期間特別安排：除北京外，訪問過西安、上海、桂林以及香港。和里根夫婦一樣參觀兵馬俑，一家人爬長城，逛故宮。

對華戰略關鍵詞及事件：美中"戰略合作伙伴"，李登輝訪美，美國航母編隊進入台灣海峽，最惠國待遇，美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館，「銀河號」事件

圖片版權 DAVID J. PHILLIP Image caption 2002年10月23日，休斯敦，前美國總統老布什和到訪美國的中國領導人江澤民在宴會期間談論中國籃球明星姚明。

喬治·赫伯特·沃克·布什（George Herbert Walker Bush）

任期：1989-1993

訪華時間：1989年2月

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 1974年，老布什和夫人在北京騎車。他在中美正式建交前擔任美國駐中國聯絡處主任。

訪問特別安排：獲贈全新「飛鴿牌」自行車，在中國中央電視台向中國人發表談話

對華戰略關鍵詞及事件：1989年「六四事件」，停止中美高層交流，實施對華經濟制裁和武器禁售，蘇聯解體

圖片版權 Getty Images Image caption 里根是中美建交後第一位訪華的美國總統。

羅納德·里根（Ronald Wilson Reagan）

任期：1981-1989

訪華時間：1884年4月

訪問特別安排：除北京外到訪了西安和上海，參觀兵馬俑，在人民大會堂發表演講

對華戰略關鍵詞及事件：中美"八·一七"公報，對台軍售

圖片版權 Keystone/Getty Image caption 1975年12月1日，毛澤東會見福特。福特提出任內實現中美建交但未能實現，這也讓毛澤東目睹中美建交的願望落空。

傑拉德·福特（Gerald Rudolph Ford, Jr.）

任期：1974-1977

訪問時間：1975年12月

訪問特別安排：天壇，長城，頤和園，舞蹈學校

對華戰略關鍵詞及事件：確定美國與中華人民共和國建立外交關係的意願

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 1972年2月21日，毛澤東會見尼克松。

理查德·尼克松（Richard Nixon）

任期：1969-1974

訪問時間：1972年2月

圖片版權 Keystone/Getty Image caption 1972年2月24日，尼克松登長城。

訪問特別安排：尼克松訪問了北京、杭州和上海，在北京爬了長城

對華戰略關鍵詞及事件：中美關係正常化，中美聯合公報，均勢外交，乒乓外交，基辛格秘密訪華