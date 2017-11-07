香港衝擊廣場案 終審法院批准黃之鋒羅冠聰周永康上訴

圖片版權 AFP Image caption 終院首席法官同意案中存在可爭辯的法律觀點，因此黃之鋒、羅冠聰與周永康就"衝擊公民廣場"案上訴。

香港終審法院批准2014年雨傘運動學生領袖黃之鋒、羅冠聰與周永康就「衝擊公民廣場」案上訴。

星期二（11月7日）批出的上訴許可只適用於對三人的判刑，而非尋求推翻有罪判決。終院首席法官同意案中存在可爭辯的法律觀點，因此批准上訴。

香港東區裁判法院於去年8月判處三人社會服務令或緩刑，但特區政府律政司不服。高等法院上訴法庭今年8月改判三人六至八個月監禁。

在法院外的BBC中文網記者葉靖斯指出，終審法院批准上訴，無疑會給支持當年「佔領中環」示威的民主派帶來一定程度的鼓舞。

然而，黃之鋒、羅冠聰在稍早前獲終審法院批准保釋外出，等候這次上訴許可聆訊期間已對香港媒體表示，隨著「佔中」相關案件陸續起訴與審判，他們還是有可能再次入獄。

終審法院星期二發出上訴許可後，批准周永康也取保候審。三人候審期間不得離開香港。終院將於2018年1月16日開審。

香港特區政府暫未對終院的裁決發表評論。