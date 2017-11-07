圖片版權 CNS Image caption 為了方便台灣旅客跨境遊，中國大陸當局會簽發外表與一般護照無異的臨時護照。（資料圖片）

台灣一間旅行社的領隊，用中國大陸簽發的「一次性臨時護照」到俄羅斯旅行，回台灣數周後，突然被台灣當局廢止戶籍。

根據台灣法例，台灣人不能夠有中國大陸護照。台灣當局表示是接獲檢舉而處理有關個案，依法註銷其護照。

當事人顏聖憲接受BBC中文訪問時稱，自己是「受害者」，事前不知道有關條例，也是第一次出團和收到這種「一次性臨時護照」，他收到時還驚訝地在臉書發圖文，驚嘆：「哇，怎麼會有中國護照？」。

今次是首次有台灣人因為這種大陸簽發的「一次性護照」而被除戶，事件揭露了護照問題上的灰色地帶，旅遊業界稱，台灣旅客持有「一次性護照」到俄羅斯旅遊做法普遍。

Image caption 顏聖憲接受BBC中文訪問時稱，自己是受害者。（照片由顏聖憲提供）

變成大陸人？

今年29歲的顏聖憲是台中小型旅行社「出發國際」負責人，招團後，委托台灣的康福旅行社（又名「可樂旅遊」）出團到中俄旅遊。

他在10月4日帶領約20名團友，從台灣到大陸東北的吉林長春，然後在5日到7日，赴俄羅斯海參崴旅遊，之後回到大陸，在8日返回台灣。

顏聖憲說，返回台灣時並未發現問題，豈料他在11月2日收到通知，指其戶籍被廢止和護照被撤銷，他起初還以為是詐騙，證實後大感驚訝。其他團友沒有受到影響。

顏聖憲不能用護照令他原本的出國計劃被取消，而沒有身份證，連駕車也不行，生活上帶來很大不方便。

顏聖憲批評當局沒有先向他了解便單方面廢止其戶籍，做法「太突然」。

「太隨便了吧，這樣子是不是所有台灣人去大陸這樣做都會變成大陸人？」他說。

這些「一次性護照」外觀和一般中國大陸護照無異，惟頁內寫上「中華人民共和國外交部請各國軍政機關對持照人予以通行的便利和必要的協助」、「限隨旅遊團隊一次出入境有效」。

顏聖憲當時拿到還覺得很驚奇，並在臉書發圖文，稱「哇，怎麼會有中國護照？」，但事件炒熱之後，他已經刪除有關條文。

「我不是拿真正的（中國）護照」

根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱：兩岸人民條例）第9-1條訂明，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。

台灣當局接獲檢舉後，指當事人持有大陸地區所發護照，註銷其台灣護照。目前顏聖憲在等候內政部決定，能否回復他在台身分。

顏聖憲認為「一次性護照」不應被視為正式的「大陸護照」。

「我不是拿真正的護照，這個用完就不能用啦，我覺得這樣的話會太嚴了。」

他對BBC中文表示，如果他知道持有「一次性護照」會被廢止戶籍，一定不會出團。

受顏聖憲委托的康福旅行社總經理李季柏對台灣媒體表示，有關旅行團在中俄出入境安排，由大陸接待旅行社代為處理。

李季柏說，如果使用「一次性護照」，只需要1000多元新台幣，如果拿台灣護照申領俄羅斯簽證，費用則高很多，作業時間更長。據康福旅行社網站資料，7天單次觀光簽證要4400元新台幣。

顏聖憲否認是為了節省開支而選擇用「一次性護照」，他聲稱是委托康福旅行社代辦赴俄簽證，到大陸才知道拿取得哪一種證明。

「我是受害者。」他對BBC中文說：「我沒有要省錢，辦出來就是這個樣子，不是我的問題。」

目前不清楚雙方此前的交涉內容，BBC中文無法獨立查證，康福旅行社事前有沒有告訴顏聖憲所得到的赴俄簽證是大陸機關簽發的臨時護照。

有台灣網民批評是事主敏感度不足，身為領隊應該先查清楚這種「一次性護照」可能帶來的麻煩。

圖片版權 CNA Image caption 台籍代表盧麗安在中共十九大的悄然現身，成為中方政治宣傳樣板，被台灣當局取消其台灣戶籍。

灰色地帶

涉事的康福旅行社負責人李季柏說，現在市面上幾乎沒有經中國到俄羅斯的旅行團，這代辦的算「特殊團」，但亦有台灣傳媒報道，這種跨境遊愈來愈普遍，台灣人使用這種臨時護照在行內「見怪不怪」。

BBC中文翻查網上的旅遊討論區，早在幾年前便有網民提出疑問，到底這些「一次性護照」是否被歸類為大陸護照。一些台灣網民聲稱，擔心這種由大陸發出的護照會為他們帶來麻煩，還是選擇在台灣申請赴俄簽證。亦有網民質疑，這種一次性的出入境證件，不應被稱為「護照」。

根據中國大陸的國家旅遊局《中俄邊境旅遊暫行管理實施細則》第二十五條，台灣人參加中俄邊境旅遊需向組團社或代辦社報名交費，由「本人」到相關入境部門辦理旅行證件，公安機構會發出「一次旅遊有效的護照」。

中國《環球網》引述從事跨境旅遊的行內人士說，這些「一次性護照」一般有效期為三天，旅客回來後，旅行社會收回護照，不能帶回台灣，也不會為台灣人申請大陸護照。

暫時不知道顏聖憲該團為甚麼能夠把護照帶返台灣。

今次事件中，台灣不同的部門對是否把兩種護照劃上等號有不同的答案。

台灣外交部的回復，指當事人被除戶是因為「持有大陸地區所發護照」，不過內政部移民署又指，如果證實沒有「身分轉換」，則可以回復顏聖憲的身分。

台灣陸委會表示，旅行業推出赴大陸俄羅斯邊界旅遊的行程「行之有年」，在實務上都委由大陸的地接團辦理中俄邊境口岸的旅行證件，會慎重處理這第一次出現的案例。

國民黨立委顏寬恆批評移民署做法草率，認為這種臨時旅行證件，不等同「中華人民共和國護照」。

台灣媒體把這事件稱為「盧麗安效應」。盧麗安在中共十九大時以中共「台籍代表」身分高調亮相，被台灣當局取消其台灣戶籍，往後要以「中國公民」身分入境台灣。