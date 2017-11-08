圖輯：京劇、茶敘和文物修複 特朗普訪華首日

  • 2017年 11月 8日

美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭訪華，八日看文物修複、看劇和茶敘。

  • 特朗普和習近平 EPA

    美國總統特朗普開啟馬拉松式亞洲訪問於11月8號到10號訪問中國。首日同中國國家主席習近平和夫人彭麗媛一同參觀故宮。

  • 特朗普和習近平夫婦 EPA

    兩國元首及夫人在故宮寶蘊樓「茶敘」。新華社報道稱，習近平「感謝特朗普全家今年4月在海湖莊園的熱情接待」，「特朗普使用平板電腦向習近平夫婦展示外孫女用中文唱歌的視頻」。

  • 故宮工作人員 Reuters

    特朗普夫婦觀看故宮工作人員修複十八世紀文物。

  • 兩國領導人夫婦 Reuters

    兩國領導人同夫人一起觀看十八世紀文物——電梯鐘。

  • 特朗普夫婦 Reuters

    特朗普夫婦觀看故宮文物。

  • 京劇演員 Reuters

    兩國首腦還觀看了京劇。新華社報道稱，演出劇目包括《梨園春苗》《美猴王》和《貴妃醉酒》。

  • 特朗普和習近平 Reuters

    新華社稱，參觀交流期間，兩國元首還就治國理政及中美關係等共同關心的問題交換了看法。

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