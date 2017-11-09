圖片版權 Reuters Image caption 習近平在人民大會堂歡迎特朗普。

中國國家主席習近平與訪華的美國總統特朗普會晤，聚焦兩國貿易及朝鮮核問題。特朗普說，貿易問題上「不會怪責中國」，又相信中國可「簡單快捷地」解決朝鮮問題。習近平表示中美會繼續深入探討處理貿易不平衡，並就朝鮮半島問題加強協調。

兩國簽署合共2500億美元的貿易協議，中國商務部稱金額刷新了世界經貿合作的新紀錄，但路透社指當中一些項目早已籌劃當中，而且大部分是無約束力的諒解備忘錄。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC採訪隊請上海民眾用一句話來形容美國。

特朗普：中國可「簡單快捷」解決朝鮮問題

特朗普稱中美同意對朝鮮加強經濟壓力，並說與習近平一樣，相信在朝鮮半島問題上是有「解決方案」。

他感謝中方限制對朝貿易及切斷全部銀行聯繫，並指中國可以「簡單快捷地」解決這個問題。特朗普警告，目前「時間無多」（ time is quickly running out），呼籲習近平就朝鮮核問題「出多點力」，盡快有效地解決問題。

特朗普同時促請俄羅斯協助，解決這「潛在悲劇性的」朝鮮危機。

特朗普早前訪問韓國警告朝鮮：「不要低估我們、不要試我們。」

習近平表示，兩國會就朝鮮半島問題加強協調，重申希望各方透過對話解決。

「不怪責中國」

貿易方面，特朗普此前曾形容中美貿易逆差「可怕（horrible）」、「令人羞恥（embarassing）」。

不過今次一改過往甚具批判性的口風，稱雖然中美之間仍然存在「單向和不公平」的貿易逆差，但「不怪責中國」。

「誰可以怪責一個國家，去為自己人民福祉著想去佔其他國家便宜？」特朗普反問。

據美國商務部數據，中國在美國眾多貿易伙伴中，貿易逆差大幅拋離其他國家，2016年度達3470億美元。

特朗普在習近平面前批評美國前任政府，任由貿易問題失去平衡，今後中美雙方將把貿易變得更公平。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普稱貿易逆差上不怪中國。

雙方簽署2500億美元的貿易協議，中國商務部稱，中美兩國企業創造了「奇蹟」，這個金額刷新了世界經貿合作的新紀錄。但這些協議大部分是無約束力的諒解備忘錄。

貿易協議內容涵蓋能源、農業、航空等多個領域。其中，中國石化同意協助發展阿拉斯加液化天然氣，估計協議涉及430億美元投資，為美國創造12,000個職位，減少美國與亞洲的一年100億美元的貿易逆差和向中國提供潔淨能源。波音亦簽署了370億美元商業協議。

特朗普促請中國採取更大行動去處理「市場凖入」、「強制技術轉移」、「偷竊知識產權」。他說這些問題導致美國和美國企業每年損失3,000億美元。

習近平稱，中美會繼續深入探討處理貿易不平衡。他表示，中美經濟互補性大於競爭性，有巨大合作空間，願意擴大進口液化天然氣等能源及農產品，亦積極拓展在能源、基礎、「一帶一路」建設等方面的務實合作。

習近平表示，兩國貿易難免會出現一些磨擦，但通過對話協商處理，相信中美經貿合作將有更大利益。

他承諾會擴大開放的時間表及路線圖，將會宣佈擴大市場凖入的舉措。

BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth） 表示，兩人舉行發佈會發表聯合聲明，但沒有接受媒體提問。兩個不同的政治制度，但在輕視媒體上立場一致。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @TheJohnSudworth Joint statement, no questions. Two very different political systems. But common ground in contempt for the press. pic.twitter.com/X7iYAyoGVt — John Sudworth (@TheJohnSudworth) 2017年11月9日

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普收起了此前強硬的措辭，在訪華期間多度向中方示好。

圖片版權 AFP Image caption 兩個第一夫人去了北京一所小學上時裝課。

「皇帝接待大臣」？

美國媒體都說，中國亦把這次特朗普訪華稱為「國事訪問+」級別，顯示中方對特朗普的重視。中央電視台直播了9日早上在天安門廣場舉行的特朗普歡迎儀式，而特朗普夫婦獲邀在紫禁城內出席晚宴，都被西方媒體形容是對美國總統「前所未有的做法」。

特朗普說，認為習近平予人感覺「溫暖」，兩人有「良好的化學作用」。

他突破中國的互聯網防火牆透過社交網站，稱日前遊紫禁城是度過了難忘的下午。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Looking forward to a full day of meetings with President Xi and our delegations tomorrow. THANK YOU for the beautiful welcome China! @FLOTUS Melania and I will never forget it! pic.twitter.com/sQoUWIGAiQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年11月8日

而中國官媒特別提到，習近平帶特朗普參觀紫禁城太和殿時說：「當時皇帝上朝，接待大臣就在這兒。」

這個皇帝和大臣的說法，令香港媒體和網民熱議。特朗普早前曾指有人把習近平稱為中國皇帝（King of China）。

亦有很多網民關心特朗普能否在中國的「防火長城」中繼續在Twitter發文，BBC中國總編凱瑞（Carrie Gracie）表示無須擔心，外國電話合約多數獲豁免。

「習近平會讓特朗普著迷而撤防，但不會審查他。」凱瑞說。