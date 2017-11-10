圖片版權 BBC Chinese Image caption 林卓廷乘代表香港立法會民主派議員出席英國議會年度西敏寺研討會之際接洽NCA反腐敗部門。

一名香港民主派議員到英國向反腐敗部門報案，檢舉中國全國人民政治協商會議副主席、香港前行政長官梁振英。

於7月1日卸任香港特首的梁振英2014年被媒體揭發曾收取澳洲工程業巨頭UGL合共400萬英鎊（572萬美元；5000萬港元），作為UGL成功收購梁振英原有企業戴德梁行（DTL）後的報酬。

香港民主黨立法會議員林卓廷星期五（11月10日）到英國國家打擊犯罪調查局國際貪污組（NCA-ICU）會晤負責官員後對BBC中文網表示，英方調查人員將待其提供進一步資料後，再決定下一步跟進措施。

梁振英與UGL均強調並無涉及任何不當行為。

圖片版權 AFP Image caption 梁振英放棄連任香港特首，但獲得中國全國政協副主席席位。

曾任職香港廉政公署調查員的林卓廷對BBC中文網表示，他是乘出席英聯邦議會協會一年一度西敏寺研討會之際到ICU報案。

選擇到英國報案的原因是戴德梁行原本是在倫敦掛牌的上市公司，英國執法部門因此有監管責任。

香港立法會調查「梁振英UGL事件」的專責委員會於今年3月開始正式開展工作，林卓廷也是委員會成員之一。