香港前特首梁振英「秘款」爭議 民主派議員赴英國報案
- 2017年 11月 10日
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一名香港民主派議員到英國向反腐敗部門報案，檢舉中國全國人民政治協商會議副主席、香港前行政長官梁振英。
於7月1日卸任香港特首的梁振英2014年被媒體揭發曾收取澳洲工程業巨頭UGL合共400萬英鎊（572萬美元；5000萬港元），作為UGL成功收購梁振英原有企業戴德梁行（DTL）後的報酬。
香港民主黨立法會議員林卓廷星期五（11月10日）到英國國家打擊犯罪調查局國際貪污組（NCA-ICU）會晤負責官員後對BBC中文網表示，英方調查人員將待其提供進一步資料後，再決定下一步跟進措施。
梁振英與UGL均強調並無涉及任何不當行為。
曾任職香港廉政公署調查員的林卓廷對BBC中文網表示，他是乘出席英聯邦議會協會一年一度西敏寺研討會之際到ICU報案。
選擇到英國報案的原因是戴德梁行原本是在倫敦掛牌的上市公司，英國執法部門因此有監管責任。
香港立法會調查「梁振英UGL事件」的專責委員會於今年3月開始正式開展工作，林卓廷也是委員會成員之一。