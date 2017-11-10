習近平特朗普博弈 誰是最後的大贏家？

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經過三天的會談、記者會、晚宴，美國總統特朗普結束了他上任以來首次到中國的訪問，轉到越南繼續他的亞洲之行。

他和中國國家主席習近平舉行了會談，兩國也簽署了許多的協議。中國外交部在特朗普抵達前說，希望雙方能達成「新的重要共識」，特朗普也曾多次在經貿、朝鮮核問題上批評中國。

這數天以來雙方說的話，對中美關係這棋局有甚麼影響？

貿易：中國勝

特朗普過去經常批評中美之間的「不公平」貿易，也聲言要消除兩國間的貿易逆差。他在北京期間也有提及這個問題，但補上了一句：他「不會怪責中國」。

這跟他去年競選期間說的話南轅北轍，他曾指中國在貿易方面「強暴」美國，是史上「最厲害的盜竊行為」。

特朗普訪華期間，中美公司簽訂了約值2,000億美元的貿易協定，貿易協議內容涵蓋能源、農業、航空等多個領域，但這些協議大部分是無約束力的諒解備忘錄，尚未能肯定這些協議能否真正幫助美國企業。

故此，在貿易方面，似乎中方先拔頭籌，把棋子推到特朗普的地盤裏。

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台灣：中國勝

中國官方新華社引述特朗普的話說，他與習近平會面期間告訴對方，美國政府將堅持奉行一個中國政策。白宮或美國媒體則沒有作類似的報道。

如果屬實，特朗普這個說法顯示他在台灣問題的立場上繼續軟化。他去年當選後不久，跟台灣總統蔡英文通電話，是1979年美國與台灣斷交以來，外界所知的第一次有美國在任或候任總統與一個台灣領導人接觸。他接受美國傳媒採訪時又聲言「所有事情都在談判中」，包括一個中國原則。

他之後再沒有在台灣問題上，向中國放狠話。他在二月跟習近平通電話時，已經改變立場，說他將會繼續奉行一個中國的原則。

台灣有分析擔心，特朗普可能會把自己對待台灣的態度作為與中國談判的籌碼。換句話說，如果情況改變，特朗普又可能重新向台灣示好。

總的來說，雖然特朗普之前替自己部署了一點，在台灣問題上凖備攻擊，中方卻最後得到了美國支持，繼續在棋盤上推進──甚至也許還吃掉特朗普的棋子。但這步棋帶來的優勢能維持嗎？這仍存在變數。

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人權問題：中國勝

在人權方面，特朗普似乎沒有計劃甚麼樣的攻勢。他到達中國前有分析擔心，他會不會在要求北京當局改善人權問題上輕輕帶過。

隨特朗普出訪中國的美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）介紹中美領導人會談時，指他們在人權問題上「坦誠交流」，但沒有具體說明。

特朗普的國家安全顧問麥克馬斯特（HR McMaster）早前否認特朗普在訪問亞洲期間將不會提及人權問題。他說，特朗普喜歡處理美國與其他國家的關係時，「靜靜地」處理這些議題。

中方似乎十分喜歡特朗普這種處理人權問題的方法。《環球時報》發社論稱讚他是個「務實派」，沒有拿人權等「亂七八糟」的事情糾纏中國。而前總統奧巴馬在任期間，中國媒體經常批評美國拿著「人權大棒」敲打中國。

但《環球時報》同時指，中國還是會擔心特朗普會不會在甚麼時候發個推特，說讓中國「難堪」的話。

朝鮮問題：美國勝

特朗普在這方面扳回了一局，帶領自己的棋子回到中方的地盤裏。

特朗普指中國可以「簡單快捷」地解決朝鮮問題，認為習近平身為中國領導人，要做的事，很快便能辦妥。

早前他訪問韓國期間，也警告朝鮮說：不要低估美國，也不要試探美國。

而中方在同一議題上，只是重覆了老話：雙方要全面嚴格執行聯合國的協議，也要通過對話解決核問題。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮據報早前恭賀中國第十九屆全國代表大會開幕，分析認為是為了證明中朝關係不如外界想像般惡劣

南海問題：中國勝

南海問題曾經被指是特朗普訪問亞洲的一項重點議題，但特朗普訪華期間雙方的注意力似乎都集中在其他地方。

蒂勒森說中美領導人在南海問題上「坦誠交流」。中國外交部也發出聲明，兩位領導人都支持維護南海和平與穩定，也支持按國際法保護各國在南海自由航行的權利。

這比奧巴馬在這個問題的態度要溫和得多。他去年9月訪問中國前夕，警告中國不可以在南海「展示實力」。在這方面，特朗普似乎沒有把奧巴馬給他的勢頭延續下去，讓習近平抵住美方的攻勢。

中國外交部副部長李保東早前指，南海問題並不在在越南舉行的亞太經貿合作組織（APEC）會議的議程上。因此，雙方領導人似乎不會再就這個議題協商。