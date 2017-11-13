百年來最大騙局：瓶裝水算是之一嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 許多被包裝成"礦泉水"，"天然礦泉水"，"山泉水"的瓶裝水的礦物指標不達標，不能算真正的"礦泉水"。

誰都喜歡清涼純淨的水，有人喝自來水（包括燒開的自來水），有的人出錢買瓶裝水。每年世界為買瓶裝水花費約1000億美元！

近年來，中國人擔心水質下降和污染，購買瓶裝水的人數越來越多。自1990年代中期瓶裝水進入中國市場以來已經佔領消費市場而且擴展迅速。

早在2013年世界瓶裝水協會的數據就顯示，中國消耗瓶裝水總量已經佔全球總量的15%，成為全球最大的瓶裝水市場。

有報道說，中國瓶裝水實際消費規模被該協會低估，因此中國包裝飲用水的產量和消費實際規模可能更大。

每年全世界飲用水中，瓶裝水的比例超過10%，其中美國人飲用瓶裝水和包裝水的水量超過了除中國以外的世界其他國家。按人均消費瓶裝水計算，美國排列第六 。

最近美國瓶裝水消費數量上升，可能是因為人們對自來水的質量越來越擔心。最近蓋洛普民調顯示，63%的美國人十分擔心飲用水污染問題，這個數字達到2001年以來的最高水平。

環保擔憂

生產瓶裝水十分耗費資源，例如塑料這種瓶裝水的必要材料來自石油的副產品。和其他能夠重覆使用的塑料產品不同，瓶裝水的塑料瓶一般都是一次性使用就被扔掉。瓶裝水生產除了需要水和塑料製品，還消耗大量能源。

圖片版權 Xinhua Image caption 早在2013年世界瓶裝水協會的數據就顯示，中國消耗瓶裝水總量已經佔全球總量的15%，成為全球最大的瓶裝水市場。

研究指出，每生產1瓶瓶裝水需消耗3瓶的水量和四分之一瓶石油。於是有報道以此標凖推算，2012年中國瓶裝水生產需求的水量可以填滿20個西湖，電力消耗相當於三峽大壩的年發電量，包裝塑料製品可以填滿上海著名的摩天大樓、420米高的金茂大廈。

英國《商業內幕》雜誌報道，世界瓶裝水聯合會調查發現，北美的公司生產的每立升瓶裝水一般消耗1.39立升水。

在中國塑料回收十分有限，2013年塑料回收率的數字是23%。而瓶裝水生產消費猛增的情況下，塑料進入垃圾填埋場、廢物焚燒站，或乾脆被拋棄進入河流、海洋、森林和農田等生態系統。

《國家地理》的調查還發現，美國人消費的每6瓶瓶裝水中，只有一個瓶子被回收。另外環保研究顯示，2007年美國消費的瓶裝水中的塑料成分是約3200-5400萬桶石油的副產品。

瓶裝水好？

在美國瓶裝水平均價格為每加侖1.22美元，按此計算消費瓶裝水的費用是自來水的300倍。如果按單瓶購買瓶裝水計算，瓶裝水的價格更昂貴。而這個數字在中國似乎更高，即使在北京，人均飲用自來水的費用一年不到一瓶零售礦泉水的價錢。

消費瓶裝水的價格是自來水費用的數百倍，但似乎越來越多的人認為買瓶裝水物有所值。但是許多報道說，在大多數情況下，事實並非如此。

圖片版權 Getty Images Image caption 《國家地理》的調查還發現，美國人消費的每6瓶瓶裝水中，只有一個瓶子被回收。

對於大部分美國人來說，自來水管中的水和瓶裝水，就健康和營養質量來說，並沒有什麼不同。在有些情況下，公共自來水龍頭的水要更安全，因為他們頻繁接受檢測。

在中國雖然廣告向消費者傳達的信息是瓶裝水乾淨，安全，健康，但這不能代表所有瓶裝水和包裝水產品。2015年中國食品監管部門抽檢的結果表明，407種被查出的有問題飲料中有將近400種是不合格的瓶裝水和包裝水。

許多被包裝成"礦泉水"，"天然礦泉水"，"山泉水"的瓶裝水的礦物指標不達標，不能算真正的"礦泉水"。

軟飲料公司深知瓶裝水生意能賺錢，所以可口可樂，百事可樂這些公司一直在投資瓶裝水。百事可樂最近購買了"超級杯"（國家橄欖球聯盟年度冠軍賽）30秒的廣告，宣傳他們的高級瓶裝水品牌。

中國礦泉水也斥巨資聘請當紅影視明星大作廣告，宣傳某某礦泉水不僅具有天然和讓人長壽的屬性，更適合中國人泡茶做飯。

最後就品味來說，大部分人其實品嚐不出瓶裝水和自來水的區別。最近在波士頓大學的學生中進行的蒙眼測試調查顯示，只有三分之一的品嚐者能夠凖確地嘗出自來水。

因此英國報紙報道說：瓶裝水是百年來最大的騙局之一。